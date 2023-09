Bill Clinton se souvient de Bill Richardson comme d’un diplomate américain compétent et informel : « Les méchants l’aimaient bien »

SANTA FE, NM (AP) — Bill Clinton a rendu hommage jeudi lors d’une messe funéraire à l’ancien gouverneur du Nouveau-Mexique, Bill Richardson, en tant que politicien latino révolutionnaire et maître diplomate peu orthodoxe qui pouvait tirer de bonnes choses des dictateurs et des despotes.

Richardson a été ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies et secrétaire à l’énergie sous l’ancien président, qui a décrit sa confiance unique en Richardson sur la scène internationale et en tant que gardien des laboratoires de sécurité nationale et d’armes nucléaires, y compris les installations de Los Alamos, New York. Mexique.

« Les méchants l’aimaient bien. Mais il y a une raison à cela », a déclaré Clinton, décrivant une première mission de Richardson en tant qu’ambassadeur à l’ONU pour encourager une transition démocratique du pouvoir en République démocratique du Congo. « Si vous grattez quelqu’un assez fort et assez longtemps, il y a presque toujours quelqu’un quelque part là-bas. … Il peut être tordu au-delà de la détorsion. Mais de temps en temps, ils font quand même la bonne chose. Bill Richardson le savait.

Richardson est décédé dans son sommeil à son domicile de Chatham, dans le Massachusetts, au début du mois, à l’âge de 75 ans.

Alliés politiques, dirigeants amérindiens et personnes touchées par le travail de Richardson pour libérer les Américains emprisonnés à l’étranger se sont réunis dans la basilique-cathédrale Saint-François d’Assise du centre-ville de Santa Fe pour honorer un homme connu pour ses compétences politiques innées, son ambition fulgurante et sa capacité à affronter et à réconcilier. avec des rivaux.

Clinton marchait main dans la main avec la veuve de Richardson, Barbara, suivant le cercueil dans la cathédrale et en ressortant. Des proches de certains des prisonniers politiques que Richardson cherchait à libérer ainsi que la secrétaire de l’Intérieur Deb Haaland étaient également présents.

L’amitié de Richardson avec Clinton a perduré, malgré une dispute après que Richardson se soit retiré de la course à la présidentielle de 2008 et ait soutenu Barack Obama plutôt qu’Hillary Clinton.

Les Clinton ont exprimé leur tristesse après avoir appris la mort de Richardson au début du mois, et Bill Clinton a fait allusion jeudi à deux « grandes disputes » avec Richardson qui ont été réconciliées par des excuses et le pardon.

« C’est ce que les vraies personnes essaient de faire de leur vie. Personne n’est parfait », a déclaré Clinton devant une cathédrale remplie de centaines de personnes en deuil.

Clinton, lors de la cérémonie de jeudi, a réitéré son appréciation pour les méthodes diplomatiques informelles de Richardson. Il a décrit Richardson comme un homme grand et imposant, doté d’un bon sens de l’humour et qui ne se souciait pas d’être politiquement incorrect de temps en temps.

« Son énergie était contagieuse. Ses compétences étaient prodigieuses. Sa vie était un cadeau, et je suis si heureux que chacun à notre manière l’ait reçu », a déclaré Clinton. «Maintenant, je vous demande de sortir d’ici et d’essayer d’améliorer son exemple. Il aimerait que tu essayes.

Richardson, tout au long de sa carrière et après avoir quitté ses fonctions publiques, a été sollicité pour de nombreuses missions diplomatiques non officielles, utilisant son talent de négociation pour libérer de nombreux Américains retenus en otage à l’étranger.

L’archevêque de Santa Fe, John C. Wester, a déclaré que la foi était importante pour Richardson, rappelant l’histoire d’un crucifix que Richardson portait autour du cou – un cadeau de sa grand-mère qui vivait au Mexique. Craignant de le perdre lors d’un match de baseball, il l’avait caché dans sa poche arrière et il s’est logé dans sa jambe après avoir glissé au deuxième but. Richardson a plaisanté en disant que c’était un signe que sa grand-mère avait littéralement ancré la foi profondément en lui.

C’est cette foi qui a aidé Richardson dans ses interactions avec les dirigeants du monde et d’autres, a déclaré Wester, suggérant que la vie de Richardson était parallèle à celle du Bon Samaritain dans les récits bibliques. Il a déclaré que Richardson ne lui avait pas serré la main par devoir, mais plutôt parce qu’il aimait rencontrer et s’entendre avec les gens.

« Saint Jean de la Croix a eu une merveilleuse intuition lorsqu’il a dit qu’au soir de la vie, nous serons jugés uniquement sur l’amour », a déclaré Wester. « C’est le message de la croix, le message du Bon Samaritain, le message de la vie du gouverneur Richardson : aimez-vous les uns les autres, prenez des risques les uns pour les autres et ayez de la compassion les uns pour les autres. »

La file d’attente pour entrer dans la cathédrale historique s’étendait autour du bâtiment alors que des centaines de personnes entraient, depuis les membres de la délégation du Congrès du Nouveau-Mexique jusqu’aux gouverneurs tribaux et aux dignitaires du monde entier.

Des centaines de personnes étaient également présentes mercredi alors que le cercueil de Richardson était exposé dans la rotonde du Capitole. Un arrangement de roses blanches envoyé par le président Joe Biden et la première dame Jill Biden a été rejoint par des fleurs d’autres personnes présentes pour se souvenir du travail qu’il avait accompli pour l’État.

Richardson a servi deux mandats en tant que gouverneur à partir de 2003. Son cercueil était flanqué d’un garde de police et drapé du drapeau de l’État du Nouveau-Mexique avec son ancien symbole du soleil Zia Pueblo.

Les services commémoratifs ont réuni les principaux conseillers et secrétaires de cabinet de Richardson au cours de ses années en tant que gouverneur, qui ont été marquées par des projets d’emploi et de travaux publics spectaculaires – la création d’une ligne de train de banlieue reliant Santa Fe à Albuquerque, une installation de lancement de « port spatial » aérospatial, et des incitations généreuses pour attirer les productions cinématographiques au Nouveau-Mexique avant « Breaking Bad ».

Richardson a adopté des initiatives avec une législature dirigée par les démocrates qui ont mis fin à la peine de mort dans l’État, supprimé les taxes de vente sur les médicaments et les aliments dans le cadre des efforts de lutte contre la pauvreté et renouvelé les droits de négociation collective des fonctionnaires qui avaient expiré sous son prédécesseur républicain. .

La rédactrice d’Associated Press, Susan Montoya Bryan, a contribué à ce rapport.

Morgan Lee, Associated Press