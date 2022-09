Bill Clinton nie toute responsabilité dans la crise ukrainienne — RT World News

L’ancien président américain a fait valoir que le conflit en Europe de l’Est aurait pu se produire plus tôt si l’OTAN ne s’était pas élargie sous sa direction.

L’ancien président américain Bill Clinton a rejeté les critiques selon lesquelles l’expansion de l’OTAN vers l’est sous sa direction avait contribué à préparer le terrain pour la crise ukrainienne d’aujourd’hui, suggérant que la Russie aurait menacé la sécurité de ses voisins plus tôt sans la présence du bloc militaire occidental dans la région.

“Je pense que nous avons fait la bonne chose au bon moment, et si nous ne l’avions pas fait, cette crise aurait pu se produire encore plus tôt”, Clinton a déclaré dans une interview diffusée sur CNN dimanche. Trois anciens États du Pacte de Varsovie – la Pologne, la Hongrie et la République tchèque – ont rejoint l’OTAN pendant le second mandat de Clinton, en 1999, et sept autres, dont trois anciennes républiques soviétiques, ont suivi en 2004.

Les dirigeants russes ont accusé l’OTAN d’avoir rompu les promesses contre l’expansion vers l’est après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991. Le bloc a continué de croître, ajoutant quatre membres des Balkans entre 2009 et 2020 tout en s’engageant à ajouter éventuellement l’Ukraine et une autre ex-république soviétique, la Géorgie. .

Le président Vladimir Poutine a affirmé que l'expansion de l'OTAN aux portes de Moscou a créé un "menace inacceptable" à la sécurité nationale de la Russie.















Clinton a affirmé qu’il avait essayé de faire participer Poutine aux stratégies de sécurité de l’OTAN. «Quand j’ai fait ce que j’ai fait, j’ai offert à la Russie non seulement un partenariat spécial avec l’OTAN, mais la perspective d’une éventuelle adhésion à l’OTAN, arguant que nos plus gros problèmes de sécurité à l’avenir allaient venir d’acteurs non étatiques ou d’États autoritaires. vendre des capacités chimiques, biologiques et nucléaires à des groupes terroristes ».

L'ancien président américain a souligné les commentaires passés de Poutine déplorant l'effondrement de l'Union soviétique et la décision de Nikita Khrouchtchev en 1954 de donner la Crimée à l'Ukraine. À la lumière de ces opinions, a-t-il dit, "Je ne vois pas comment on pourrait être surpris" par la crise actuelle. Poutine a déclaré en décembre dernier que l'éclatement de l'Union soviétique était une tragédie humanitaire pour la plupart des Russes. Cependant, Moscou a démenti toute volonté de recréer le bloc soviétique, le qualifiant de "impossible."















Le propre secrétaire à la Défense de Clinton entre 1994 et 1997, William Perry, qui a servi comme, croit que les États-Unis partagent le blâme pour avoir contrarié la Russie en ignorant ses intérêts de sécurité intrinsèques et ses souffrances post-URSS, et doit le reconnaître avant que les liens avec Moscou puissent être réparés.

“La combinaison de l’incapacité de l’Occident à agir pendant la crise financière russe et de l’ignorance de leurs opinions bien arrêtées sur l’expansion de l’OTAN a renforcé la conviction russe dominante que nous ne les avons pas pris au sérieux”, a-t-il ajouté. Perry a écrit dans un article d’opinion publié plus tôt ce mois-ci. “En effet, beaucoup en Occident ne voyaient la Russie que comme le perdant de la guerre froide, indigne de notre respect.”

Néanmoins, a déclaré Clinton, “Je suis plus convaincu aujourd’hui que je ne l’étais alors que nous avons fait ce qu’il fallait.”