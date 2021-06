L’ancien président américain Bill Clinton affirme avoir souffert d’une attaque de « culture d’annulation » perpétrée par le Parti républicain, avant que la tactique ne devienne populaire auprès des libéraux.

La question de savoir comment la propagation des médias sociaux permet aujourd’hui d’annuler la culture, souvent de manière peu utile, a été soulevée lors de l’interview de Clinton avec la chaîne de télévision britannique ITV. L’ex-président a déploré qu’il y ait eu un « problème de définitions floues » présent, avant de faire ironiquement une remarque assez vague sur son expérience personnelle.

« La première annulation avec laquelle j’ai vécu tout au long de ma vie a été l’annulation que les gens de droite ont essayé de faire à des gens qui ne l’étaient pas », a dit Clinton. « Ensuite, il est devenu tentant lorsque la démographie a changé d’aller dans l’autre sens. »

Il s’est ensuite demandé comment « la critique marche mieux que l’annulation » car il est censé venir d’un lieu de bonne foi et aider le sujet de la critique à devenir meilleur.

Clinton s’exprimait aux côtés de l’écrivain James Patterson à propos d’un livre de fiction que les deux hommes ont co-écrit et dont ils faisaient la promotion lors de l’interview, qui a été diffusée mercredi.

Clinton n’ayant pas précisé qui les républicains ont tenté d’annuler pendant son mandat présidentiel, on ne peut que spéculer. La Chambre contrôlée par les républicains l’a destitué pour parjure et entrave à la justice lors d’une enquête sur sa liaison avec un stagiaire de la Maison Blanche, mais le Sénat a refusé de le condamner et de le révoquer.





La culture d’annulation est généralement comprise comme une forme moderne d’ostracisme qui a été rendue possible par la propagation des médias sociaux, qui ont permis aux gens ordinaires d’exprimer leur colère contre des individus particuliers. Il est salué par certains pour avoir donné une chance aux opprimés de tenir pour responsables ceux qui seraient auparavant protégés par leur pouvoir et leur richesse. D’autres disent qu’il ne s’agit souvent que de cyberintimidation par des foules en ligne bien-pensantes qui peuvent ruiner la vie de personnes, qui n’ont aucune influence réelle, même sur des offenses mineures commises il y a des décennies.

Pendant des années, certains ont soutenu que Bill Clinton serait un candidat de choix pour être annulé, si l’affaire entre le « chef de la parole libre » et son jeune subordonné a été révélé pendant l’ère MeToo. Donc, son pointage du doigt sur le GOP a été rencontré repousser jeudi, après que cette partie de l’interview a été soulignée par la presse.

S’adressant à ITV, Clinton a également expliqué comment il « fait des cauchemars » en raison de la lourde responsabilité de son bureau.

« J’étais souvent tenu la nuit à m’inquiéter de certaines choses… Je ne voulais pas que la Russie retombe dans le communisme ou passe à un mode autoritaire et je n’arrêtais pas de penser à ce que je pouvais faire en travaillant avec l’Allemagne et d’autres Européens pour empêcher que cela se produise » il a dit.

Tout comme avec la revendication d’annulation de la culture, Clinton n’est pas entré dans les détails à ce sujet. Son administration était cependant très favorable au président russe de l’époque, Boris Yelstin. Il a soutenu son utilisation de chars pour écraser un parlement rebelle en 1993. Et plus tard en 1996, il a aidé la réélection controversée d’Eltsine.

Le soutien de Clinton à l’expansion de l’OTAN en Europe et les interventions militaires dans la fracture de la Yougoslavie ont été des facteurs majeurs de la désillusion du gouvernement russe en Occident et aux États-Unis en particulier.

