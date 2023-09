Bill cherche à renommer le palais de justice de Los Angeles en l’honneur de la famille Latino Mendez et de l’héritage de la déségrégation

Le représentant Jimmy Gomez, démocrate de Californie, présentera mercredi un projet de loi pour renommer le Palais de justice américain de Los Angeles en l’honneur d’une famille latino qui a ouvert la voie à la déségrégation scolaire.

Il y a près de huit décennies, dans la zone où se trouve le palais de justice, Felicitas et Gonzalo Mendez, un couple américano-mexicain, ont intenté une action en justice qui a mis fin à la ségrégation scolaire en Californie en 1947 et a ensuite servi de modèle pour l’affaire Brown contre Board of Education. décision qui a déclaré inconstitutionnelle la ségrégation dans les écoles publiques en 1954.

« Lorsque Felicitas et Gonzalo Mendez et quatre autres familles courageuses ont contesté la ségrégation dans les écoles californiennes il y a 77 ans, ils n’ont pas seulement défendu leurs propres enfants, ils ont également défendu les droits civiques des étudiants de couleur partout dans le monde et ont laissé un héritage », a déclaré Gomez. a déclaré mardi à NBC News.

Renommer le palais de justice de son district en palais de justice américain Felicitas et Gonzalo Mendez serait également la première fois qu’un palais de justice fédéral porte le nom d’une Latina, a-t-il déclaré.

Le palais de justice américain au centre-ville de Los Angeles. Xinhua via Getty Images

Sylvia Mendez, la fille de Felicitas et Gonzalo, se souvient avoir été au centre de la bataille juridique dans l’affaire Mendez c. Westminster School District of Orange County après s’être vu refuser l’inscription dans son école de quartier à Westminster.

En tant qu’élève de troisième année de 9 ans en 1945, tout ce qu’elle voulait, c’était fréquenter la « belle école » avec la « belle aire de jeux », sans savoir qu’elle était réservée aux enfants blancs uniquement.

Au lieu de cela, chaque jour, elle se rendait péniblement à « l’école mexicaine », un bâtiment délabré à côté d’un pâturage pour vaches. Les conditions y étaient terribles, a-t-elle rappelé dans une interview avec NBC News en 2021.

C’est alors que ses parents et quatre autres familles ont poursuivi le district scolaire en justice, contestant ses pratiques de ségrégation.

La famille Mendez a gagné devant le tribunal fédéral en 1946, avec Juge Paul J. McCormick écrivant : « Une condition primordiale dans le système américain d’éducation publique est l’égalité sociale. Il doit être ouvert à tous les enfants par une association scolaire unifiée, quelle que soit leur lignée.

La famille a gagné à nouveau en 1947, après que le district scolaire ait fait appel de la décision.

Deux mois après l’appel, Earl Warren, alors gouverneur de Californie, a signé une loi mettant officiellement fin à la déségrégation dans les écoles publiques.

L’avocat Thurgood Marshall, qui avait déposé un mémoire au nom de la NAACP en faveur des familles mexicaines, a ensuite utilisé le cadre juridique de l’affaire Mendez comme feuille de route pour plaider Brown contre Board of Education devant la Cour suprême.

Dans un communiqué mardi, Sylvia Mendez a déclaré : « C’est un immense honneur que le membre du Congrès Jimmy Gomez s’efforce de commémorer le travail de mes parents et de toutes les familles impliquées dans cette affaire, en nommant le palais de justice américain de Los Angeles Felicitas et Gonzalo Mendez. Palais de justice américain. »

« Mes parents et les quatre autres familles impliquées dans cette affaire ont refusé d’abandonner leur vision d’une société plus égalitaire pour leurs enfants, où la couleur de la peau d’une personne ne détermine pas son accès à l’éducation », a-t-elle déclaré. pour voir le projet de loi du représentant Gomez avancer pour préserver cette partie importante de l’histoire hispanique.

Sylvia Mendez sera présente avec Gomez mercredi lorsqu’il annoncera la législation.

Le combat de la famille Mendez doit être reconnu comme « un symbole puissant de l’héritage latino-américain durable et de la lutte plus large de notre nation pour l’égalité », a déclaré Gomez.

Il a déclaré que la législation était soutenue par les membres du Congressional Hispanic Caucus, ainsi que par de hauts dirigeants latino-américains des droits civiques, tels que la présidente d’UnidosUS, Janet Murguía, et Thomas Saenz, président et avocat général du Fonds mexicain américain de défense juridique et d’éducation, ou MALDEF. .

« En ce Mois du patrimoine hispanique, je m’assure que les histoires latino-américaines soient inscrites dans l’histoire des droits civiques américains », a déclaré Gomez.

Le Mois du patrimoine hispanique a débuté le 15 septembre et se termine le 15 octobre.