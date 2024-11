Bill Burr et Charli XCX seront les hôtes en novembre

Bill Burr animera l’épisode post-électoral de Samedi soir en direct suivi la semaine suivante par la pop star Charli XCX faisant double emploi.

Burr animera le spectacle le 9 novembre avec Mk.gee comme invité musical. Charli XCX animera et se produira en tant qu’invité musical le 16 novembre.

Dave Chappelle a animé l’émission post-électorale au cours des deux derniers cycles présidentiels en 2016 et 2020.

Burr revient en tant qu’hôte pour la deuxième fois, après avoir animé en octobre 2020, faisant sourciller avec son monologue qui s’en prenait aux négationnistes de Covid, annulait la culture et le mois de la Gay Pride. Il est actuellement en tournée avec son spectacle Bill Burr Live.

Mk.gee, qui a récemment sorti son premier album, Two Star & The Dream Police, fait ses débuts.

Charli XCX fait ses débuts en tant qu’animatrice et sa troisième apparition en tant qu’invitée musicale, après s’être produite en 2014 et 2022. Cela survient alors que son album de remix, Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat, est sorti plus tôt ce mois-ci.

Bowen Yang a récemment réalisé un sketch sur la pop star, auquel elle a commenté que l’hommage était « génial ».

Mais le prochain 2 novembre sera John Mulaney et l’invité musical Chappell Roan.

La saison 50 a débuté avec Jean Smart avec Nate Bargatze, Ariana Grande et Michael Keaton également comme hôtes. Les invités musicaux comprenaient Jelly Roll, Coldplay, Stevie Nicks et Billie Eilish.

Samedi soir en direct est produit en association avec Broadway Video. Le créateur et producteur exécutif est Lorne Michaels.