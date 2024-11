Bill Burr et Charli XCX animeront « Saturday Night Live » en novembre

Bill Burr et Charli XCX seront les hôtes de « Saturday Night Live » jusqu’en novembre.

Burr animera la longue série de sketchs comiques de NBC le 9 novembre, le premier « SNL » à être diffusé après l’élection présidentielle américaine du 5 novembre. Ce sera la deuxième fois que Burr animera « SNL » après l’avoir fait en 2020. Burr est actuellement en tournée avec son spectacle « Bill Burr Live ».

Mk.gee apparaîtra en tant qu’invité musical lors de l’épisode de Burr. Ce sera la première fois que l’artiste apparaîtra sur « SNL ». Il est actuellement en tournée mondiale pour soutenir son premier album « « Two Star & The Dream Police ».

Charli XCX fera double emploi lors de l’épisode du 9 novembre, servant à la fois d’hôte de l’épisode et d’invité musical. Ce sera la première fois qu’elle anime « SNL » mais sa troisième apparition en tant qu’invité musical. Elle a récemment sorti l’album de remix « Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat ».

« SNL » est de retour ce week-end avec l’animateur John Mulaney et l’invité musical Chappell Roan. L’émission en est actuellement à sa 50e saison historique sur NBC. Il marquera son 50e anniversaire avec un week-end de programmation culminant avec une émission spéciale en direct aux heures de grande écoute le 16 février.

La première de la saison en septembre a attiré le plus de téléspectateurs pour une première de la saison « SNL » en quatre ans, attirant 5,3 millions de personnes dans les numéros Nielsen Live+Same Day. L’ouverture à froid mettait en vedette Maya Rudolph en tant que vice-présidente Kamala Harris, Andy Samberg en tant que deuxième gentleman Doug Emhoff, Jim Gaffigan en tant que gouverneur Tim Walz et Dana Carvey en tant que président Joe Biden.

« Saturday Night Live » est produit en association avec Broadway Video. Le créateur et producteur exécutif est Lorne Michaels.