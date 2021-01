Revue nationale

Biden propose une voie de huit ans vers la citoyenneté pour les immigrants illégaux

Le président élu Joe Biden devrait proposer un vaste projet de loi sur la réforme de l’immigration le premier jour de son administration, qui comprend un parcours de huit ans vers la citoyenneté pour environ 11 millions de personnes vivant illégalement aux États-Unis. Le projet de loi, qui devrait remplir des centaines de pages, offrirait l’une des voies d’accès les plus rapides à la citoyenneté pour les immigrants illégaux ces dernières années: ceux qui vivent illégalement aux États-Unis à partir du 1er janvier auraient un parcours de cinq ans vers un statut juridique temporaire ou une carte verte, sous réserve d’une vérification des antécédents, du paiement des taxes et d’autres exigences de base, selon l’Associated Press. Ce qui suit, si les immigrants admissibles décident d’acquérir la citoyenneté, est un parcours de trois ans vers la naturalisation. Pendant ce temps, les «Dreamers» – des jeunes qui ont été amenés illégalement aux États-Unis dans leur enfance – ainsi que les travailleurs agricoles et ceux sous statut de protection temporaire pourraient recevoir des cartes vertes encore plus tôt s’ils travaillent, à l’école ou remplissent d’autres conditions. Cependant, la mesure n’inclut pas la sécurité renforcée des frontières soutenue par les républicains, mais uniquement des appels à l’élaboration de stratégies et à l’utilisation de la technologie, ce qui pourrait constituer un obstacle à son passage au Congrès, car Biden aurait besoin de gagner le soutien de certains sénateurs du GOP pour adopter la proposition dans la loi. La législation vise également à s’attaquer aux causes de la migration d’Amérique centrale vers les États-Unis et offre des subventions pour le développement de la main-d’œuvre et l’apprentissage de l’anglais. Le jour de l’inauguration, Biden devrait publier une série de décrets pour annuler d’autres actions d’immigration de Trump, y compris l ‘«interdiction» de voyager de l’administration sortante dans les pays à majorité musulmane. En campagne électorale, Biden a promis à plusieurs reprises que la réforme de l’immigration interviendrait le premier jour de son administration. « [W]Nous avons fait une erreur. Il a fallu trop de temps pour bien faire les choses », a déclaré Biden à propos du bilan de l’administration Obama en matière d’immigration, lors du débat présidentiel du 23 octobre.