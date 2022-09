Bill Blaikie, politicien manitobain de longue date, se souvient de son dévouement aux valeurs, à la famille

Les hommages affluent à la suite de l’annonce du décès de Bill Blaikie, un néo-démocrate manitobain de longue date dont la carrière politique a duré plus de trois décennies.

Blaikie, 71 ans, est décédé samedi à Winnipeg à la suite d’une bataille contre le cancer du rein métastatique, selon une publication Facebook de sa famille.

“Bill était un géant dans notre parti”, a tweeté samedi le chef du NPD Jagmeet Singh.

“Son engagement indéfectible envers la justice sociale et économique, sa connaissance légendaire du Parlement et son sens de l’humour nous manqueront à tous.”

Blaikie a été député de 1979 à 2008, représentant Elmwood-Transcona et ses anciennes circonscriptions à la Chambre des communes. Il a été nommé membre de l’Ordre du Canada en 2020 pour ses contributions de toute une vie au service parlementaire et pour son engagement indéfectible envers le changement progressiste et l’activisme social.

Judy Wasylycia-Leis, ancienne députée et députée, dit qu’elle a eu la chance de connaître Blaikie dès le début de sa carrière politique : il lui a appris à être fidèle à elle-même dans un monde politique turbulent.

Blaikie la dominait, pas seulement physiquement mais avec ses valeurs, dit-elle.

“Je me sentais petit à côté de lui, mais j’aimais [when I was] avec lui », a déclaré Wasylycia-Leis dans une interview dimanche avec CBC. « Je savais [his death] arrivait, mais c’est toujours déchirant.”

Blaikie était quelqu’un qui disait ce qu’il voulait dire et n’avait pas peur de parler, a poursuivi Wasylycia-Leis.

“La chose la plus frappante à propos de Bill est que toute son implication en politique était le résultat d’un ensemble de valeurs qui découlaient de l’évangile social, mais faisaient partie intégrante du NPD : égalité, justice, dignité, paix, démocratie.”

Une réalisation de Blaikie qui se démarque le plus pour Wasylycia-Leis a été son rôle fondamental dans l’élaboration de la Loi canadienne sur la santé en 1984 et l’adoption de cinq principes de l’assurance-maladie qui ont « résisté à l’épreuve du temps », a-t-elle déclaré.

Wasylycia-Leis dit qu’elle admirait également le dévouement de Blaikie envers sa famille, ce qui lui a montré qu’être politicienne ne signifie pas sacrifier sa famille et ses proches, mais trouver un moyen de les intégrer dans un monde politique fou.

“Et il a fait ça”, a-t-elle dit.

Wasylycia-Leis dit qu’elle a vu Blaikie pour la dernière fois chez lui il y a quelques semaines, et même si l’ancien politicien n’allait pas bien physiquement, son esprit était toujours vif. Blaikie lui a parlé de la nécessité pour le NPD d’être fort dans un paysage politique changeant.

Wasylycia-Leis dit qu’elle n’aurait pas pu faire de politique sans les conseils de Blaikie et qu’elle se souviendra de lui comme d’un leader, d’un mentor, d’un enseignant et d’un ami.

“Pour moi, si vous pensez à la politique, suivez l’exemple de Bill Blaikie”, a-t-elle déclaré. “Il a montré que vous n’avez pas à compromettre qui vous êtes – que la politique n’est pas la poursuite de personnalités mais la poursuite de la justice sociale et le désir de changer le monde.”

Nathan Martindale, vice-président de la Manitoba Teachers’ Society, a tweeté une vidéo de Blaikie jouant de la cornemuse pour son fils, Daniel Blaikie, lors d’une fête de la victoire en octobre 2019 après la réélection de Daniel comme député d’Elmwood-Transcona.

Éric Hébert-Daly, ministre ordonné de l’Église unie du Canada, dit que Blaikie l’a inspiré à emprunter à la fois une voie politique et une voie religieuse.

Hébert-Daly a rencontré Blaikie en 1993 et ​​a déclaré qu’ils avaient une «intersection fascinante de chemins» tout au long de leur vie. Blaikie était son professeur de théologie avant de devenir ministre ordonné, et Hébert-Daly a été directeur de la Société pour la nature et les parcs du Canada lorsque Blaikie était ministre de la conservation du Manitoba, a-t-il déclaré.

Lorsque Blaikie a perdu sa candidature pour devenir chef du NPD au profit de Jack Layton en 2003, Hébert-Daly dit que Blaikie a aidé Layton à trouver sa voie en tant que nouveau chef.

“Je n’oublierai jamais la grâce avec laquelle [Blaikie] accepté de continuer à être un leader au sein du parti même après que cela ait eu lieu », a déclaré Hébert-Daly à CBC lors d’une entrevue dimanche.

Et même lorsqu’ils n’étaient pas d’accord, dit Hébert-Daly, Blaikie n’a jamais manqué d’écouter.

“Il n’était pas le genre de personne qui s’en tenait à son opinion et qui n’écoutait pas activement et n’essayait pas d’entendre ce qui se disait … La grâce, l’écoute active et l’empathie qu’il partageait étaient une grande raison pour laquelle il a été élu encore et encore. encore.”

Éric Hébert-Daly, ministre ordonné de l’Église Unie du Canada, dit que Blaikie laisse un immense héritage. (Joanne Roberts/CBC) Hébert-Daly dit que Blaikie a eu un impact sur la législation canadienne, des plus petits problèmes aux plus grands problèmes constitutionnels.

“Il était là et il était présent et il a eu une influence tout le long, parce qu’il pouvait parler aux gens d’une manière réelle et authentique et assez persuasive”, se souvient-il.

“Tout cela fait de Bill quelqu’un qui a laissé un immense héritage à ce pays.”