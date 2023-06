Bill Belichick semble comprendre que le paradigme de l’AFC Est a changé

Martin Rogers FOX Sports Insider

La relation de Bill Belichick avec les conférences de presse et les réponses directes sont légendaires dans les cercles de la Ligue nationale de football – il n’apprécie pas beaucoup non plus – et la capacité de l’entraîneur-chef des Patriots à parler beaucoup tout en ne disant rien fait partie de son accord.

De temps en temps cependant – très, très occasionnellement – ​​un journaliste peut trouver l’ultime licorne Belichick, un sujet que l’entraîneur aime assez non seulement pour répondre, mais aussi pour développer et exposer, fournissant ainsi un aperçu rare de sa façon de penser et de ce qui le motive.

C’est arrivé une fois en 2017, quand on lui a posé des questions sur la « pression ». C’est important maintenant parce qu’il se dirige, selon toute hypothèse raisonnable, vers une saison où il y a autant de pression sur sa position qu’il y en a eu de mémoire récente.

À titre de référence, voici une version abrégée de ce qu’il a dit, à la fin de l’été, il y a six ans.

« C’est la Ligue nationale de football et il y a de la pression chaque semaine », a déclaré Belichick aux journalistes. « Il y a de la pression cette semaine. Il va y avoir de la pression en octobre. Il va y avoir de la pression en novembre. Nous allons être stressés toute l’année chaque semaine. »

En supposant que ses sentiments à ce sujet n’ont pas beaucoup changé entre-temps, nous ne devrions pas nous attendre à ce que Belichick soit déconcerté par l’examen supplémentaire auquel il sera soumis, approchant sa 49e année dans un rôle dans la NFL, les Patriots ayant raté les séries éliminatoires. au cours de deux des trois dernières années et sans victoire en séries éliminatoires depuis 2019.

Même ainsi, c’est un endroit extrêmement rare dans la carrière de l’un des plus grands entraîneurs de tous les temps. Et que Belichick soit troublé par le poids ou non, de lourdes réalités s’accumulent en Nouvelle-Angleterre.

Belichick a trouvé de nouvelles façons de garder les Patriots au sommet pendant l’ère Tom Brady, remportant 17 titres de division sur 19, atteignant neuf Super Bowls et en remportant six. C’est une tâche différente, cependant, car les Patriots ne sont plus les intimidateurs écrasants de la ligue. Ce sont les outsiders, même dans leur propre arrière-cour.

L’AFC Est a son nouveau poids lourd. Les Buffalo Bills ont été champions de division au cours des trois dernières années et sont avides du genre de succès profond en séries éliminatoires qui a jusqu’à présent échappé à Josh Allen et compagnie.

Les Jets de New York, vous en avez peut-être entendu parler, ont ramassé un gars du nom d’Aaron Rodgers au cours de l’été et, associés à de solides éléments de soutien et à une défense d’élite, devraient être à la fois bons et intéressants cette année.

À Miami, il y a aussi un optimisme important autour des Dolphins, la croissance notable de Tua Tagovailoa étant un motif de satisfaction, et un début de saison 8-3 donnant un aperçu de ce qui pourrait être possible.

Cela fait trois équipes sur une trajectoire solide. Trois quarterbacks qui ont la foi de leurs fans.

La Nouvelle-Angleterre et QB Mac Jones sont peut-être les plus étranges, avec de sérieux points d’interrogation planant toujours sur Jones et des questions légitimes quant à savoir s’il est vraiment la bonne réponse à long terme après une régression de deuxième année qui a produit 14 touchés et 11 interceptions. .

Belichick était trop avisé pour en dire beaucoup sur Jones – ces conférences de presse éclairantes pourraient avoir lieu une fois toutes les quelques années – et il était son moi habituel méfiant lorsqu’il a été interrogé sur la question lors de sa disponibilité cette semaine lors d’activités d’équipe organisées.

« Nous essayons tous de faire nos preuves », a déclaré Belichick. « C’est le début de la saison de football. Nous avons tous beaucoup de travail à faire, des choses à apprendre, à comprendre, à améliorer, à travailler. Nous faisons tous la même chose. Passer par le processus, construire des blocs, construire la fondation, en travaillant avec nos coéquipiers et en s’améliorant de jour en jour. »

Tout autant que le discours de Beantown concerne Jones, il concerne également Belichick, maintenant âgé de 71 ans, et combien de temps il aurait pu rester à ce poste.

La patience dans la NFL n’est pas vraiment une chose, et la corde est courte même pour un entraîneur qui a gagné autant que Belichick. Le propriétaire Robert Kraft l’a essentiellement admis en mars, déclarant « soit vous exécutez et gagnez, soit vous ne le faites pas ».

Kraft était un peu plus circonspect la semaine dernière, ajoutant : « Je pense que nous avons la division la plus difficile de la NFL. Le meilleur équilibre des équipes. Les trois autres équipes sont bonnes. Donc, nous aurons nos défis, mais je’ J’ai vraiment de l’espoir pour cette équipe. »

Si une mauvaise saison signifiait que Belichick devait quitter le rôle d’entraîneur-chef qu’il occupe depuis 2000, cela serait presque certainement géré avec sensibilité et accompagné de l’offre de transition vers un rôle de supervision du front office.

Pour l’instant, les Patriots ont besoin de vibrations positives alors qu’ils se préparent à nager dans une division de requins. La défensive est solide, le corps de réception ne l’est pas – c’est pourquoi la visite de l’agent libre DeAndre Hopkins la semaine dernière a suscité de l’excitation et des spéculations. Hopkins serait une arme puissante pour Jones, mais il est parti sans accord. Si le receveur vétéran cherche un endroit où il peut être sûr d’une course en séries éliminatoires, les Patriots pourraient avoir du travail à faire pour lui montrer que c’est faisable en Nouvelle-Angleterre.

Ce genre de choses n’est pas normal pour Belichick, après un si long passage au sommet. Pour la première fois depuis… jamais, il entame une saison où son équipe est la favorite pour terminer en bas de sa division. Où le simple fait de participer aux séries éliminatoires est considéré comme un objectif quelque peu élevé, mais aussi comme un plancher concret en termes de ce que veut la propriété.

C’est la pression. Quelque chose qui, comme il l’a souligné il y a quelques années, n’est jamais très loin. Mais, peut-être, particulièrement pointu en ce moment.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

