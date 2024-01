Bill Belichick pourrait se retrouver à la télévision après avoir perdu le poste des Falcons

NFL

Bill Belichick pourrait bientôt faire partie d’une institution qu’il n’aime pas.

Après que l’ancien entraîneur-chef des Patriots ait été écarté par les Falcons au profit de Raheem Morris, Ian Rapoport de NFL Network a déclaré dimanche qu’un concert télévisé pourrait être envisagé pour l’entraîneur-chef six fois vainqueur du Super Bowl.

“Il peut s’absenter toute l’année et potentiellement devenir peut-être l’entraîneur le plus convoité l’année prochaine”, a déclaré Rapoport sur NFL Network. «… Cela pourrait être un consultant pour une équipe, certainement une possibilité aussi. Je ne serais pas surpris s’il nous rejoignait ici. Eh bien, pas ici, mais ici, dans le monde de la télévision. Déjà gagné un Emmy. Cela ne lui échapperait pas d’en essayer un autre.

Le Sports Emmy de Belichick est venu en 2021 pour son travail sur la série des 100 équipes de tous les temps de NFL Network.

Les deux seuls postes d’entraîneur-chef vacants se trouvent à Seattle et à Washington ; Rapoport a déclaré que Belichick n’était pas candidat non plus.

Bill Belichick pourrait se retrouver avec un emploi à la télévision après avoir quitté les Patriots. Getty Images

Il serait certainement ironique que Belichick, qui s’est séparé des Patriots plus tôt ce mois-ci, passe 2024 à la télévision après avoir passé la majeure partie de deux décennies en Nouvelle-Angleterre à traiter les journalistes comme une nuisance personnelle.

Pourtant, l’entraîneur-chef le plus décoré du sport ne manquerait probablement pas de prétendants si c’était la voie qu’il choisissait.

Mike Tirico de NBC, qui a travaillé avec Belichick à l’antenne du Super Bowl XL, a déclaré cette semaine qu’il était « formidable » dans ce rôle.

Bill Belichick pourrait ne pas avoir de poste d’entraîneur-chef en 2024. Getty Images

“S’il décide de faire de la télévision pendant un an ou autre, il sera vraiment bon”, a déclaré Tirico à Waddle et Silvy d’ESPN 1000, par Annonce horrible. « Le Super Bowl 40 a été diffusé sur ABC, j’étais à ESPN, nous avons fait l’émission d’avant-match pour l’émission ABC. Bill était sur le plateau avec moi pour le match, c’était le Super Bowl Seattle-Pittsburgh à Détroit, et il était formidable à l’antenne.

« Si vous avez regardé cette série d’émissions de l’équipe du 100e anniversaire de NFL Films, il était génial. S’il finit par ne pas trouver de travail et qu’il fait de la télévision pendant un an ou plus, il sera génial. Ce sera le gars que tout le monde se taira et écoutera, je vous le promets.











