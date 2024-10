Bill Belichick pourrait-il entraîner les Jets ? Cela semble improbable grâce à 25 ans d’amertume

On peut entendre le dégoût dans la voix de Bill Belichick lorsqu’il doit prononcer le nom de l’équipe de la NFL qu’il a pris tant de plaisir à battre.

Dans le documentaire ESPN « 30 for 30 » « The Two Bills » de 2018, les producteurs ont tenté de convaincre Belichick et son mentor Bill Parcells de se rendre dans le vestiaire des Jets de New York au MetLife Stadium. Vous savez, en souvenir du bon vieux temps, compte tenu du bref mandat de Belichick en tant qu’entraîneur là-bas au début des années 2000, qui s’est terminé par un simple message griffonné sur une serviette, selon lequel il démissionnait de son poste de « HC du NYJ ». C’est un homme de peu de mots, même lorsqu’il a quitté un poste qu’il n’a occupé qu’un jour.

Belichick et Parcells ne voulant RIEN avoir à voir avec le vestiaire des Jets est la meilleure partie de ce document pic.twitter.com/huu6vsVyVe -Steve Perrault (@Steve_Perrault) 2 février 2018

Il a quitté le groupe au milieu de troubles au sein du groupe de propriété des Jets en raison de préoccupations concernant Woody Johnson et l’autre propriétaire potentiel, a-t-il déclaré dans le documentaire, se précipitant vers le poste d’entraîneur-chef chez les rivaux des New England Patriots. C’est ainsi qu’a commencé ce que l’on peut généreusement appeler le dégoût de Belichick pour les Jets, un dégoût qui dure depuis 25 ans et ne montre aucun signe de changement de sitôt.

C’est un contexte important à retenir maintenant, car les Jets ont un poste d’entraîneur-chef vacant après le licenciement surprise de Robert Saleh mardi. Le coordinateur défensif de New York, Jeff Ulbrich, a été nommé entraîneur par intérim pour le reste de la saison 2024.

Pendant ce temps, après s’être séparé des Patriots en janvier après 266 victoires et six titres du Super Bowl, Belichick attend – il l’espère – son prochain poste d’entraîneur, celui qui lui rapportera les 15 victoires restantes dont il a besoin pour devenir le leader de tous les temps de la ligue. en termes de victoires en tant qu’entraîneur, un record qu’il souhaite ardemment revendiquer.

Il pourrait être facile de lier l’entraîneur de 72 ans et les Jets dans les mois à venir pour des raisons évidentes et le drame que cela entraînerait. Pouvez-vous imaginer? Belichick à New York avec un bon roster en mode gagnant-maintenant et un quarterback en Aaron Rodgers qu’il a souvent loué ? Dans la même division que les Patriots, rien de moins, avec une chance de revenir dans son ancienne équipe ? Broadway n’aurait rien sur le théâtre des Meadowlands !

Mais ce n’est probablement guère plus que de la fantaisie. Pourquoi?

Belichick est l’un des grands rancuniers de la ligue. Il était un ami proche de l’entraîneur Eric Mangini jusqu’à ce qu’il s’enfuie pour les Jets et devienne la personne largement responsable du scandale Spygate.

Belichick a grandi à Annapolis, dans le Maryland, fils d’un entraîneur de football, étudiant du jeu et pourvoyeur de son histoire. Il avait l’habitude de parler de son respect pour Don Shula, le légendaire entraîneur de la NFL, qu’il a grandi en regardant avec les Colts de Baltimore. Après Spygate, Shula a déclaré que la controverse « entachait » ce que les Patriots avaient construit. Belichick n’a pas aimé ça, alors il veut maintenant le record de victoires de tous les temps de Shula.

Vous en voulez plus ? Belichick a également aidé Wes Welker à devenir l’un des meilleurs receveurs de la ligue entre 2007 et 2012. Pourtant, après qu’un différend contractuel ait été rendu public, Welker a quitté l’équipe et a été essentiellement rayé de l’histoire des Patriots. Bien que Welker soit le leader de tous les temps de la franchise en matière de réceptions et se classe troisième en termes de verges sur réception, il ne fait pas partie du Temple de la renommée de la franchise. Il n’y a pas de photos de Welker sur les murs du Gillette Stadium, bien que de nombreux coéquipiers apparaissent sur des photos de cette époque. Et bien qu’il soit maintenant entraîneur adjoint des Dolphins de Miami – ce qui signifie deux matchs par an contre les Patriots – lui et Belichick n’ont jamais été vus en train de rattraper leur retard avant ou après les matchs, comme le font de nombreux anciens collègues.

Mais revenons aux Jets.

Ils ont ce qui devrait être une bonne liste. Belichick adore Rodgers, même si le jeu du joueur de 40 ans a un peu décliné. Et les salaires massifs aident les gens à enterrer leurs haches.

Mais pour que cela fonctionne, pour que Belichick considère vraiment les Jets, l’un des plus grands rancuniers que la NFL ait jamais vu devrait abandonner son amertume pendant plus de deux décennies. Et cela suppose que Johnson envisagerait même Belichick après leur passé tumultueux. Le propriétaire des Jets semble être un homme fier. Il insiste apparemment sur le Les Jets l’appellent « l’ambassadeur Johnson » sur leur site Internet en raison de son mandat d’ambassadeur au Royaume-Uni de 2017 à 2021.

Tout cela rend peu probable que Belichick et Johnson s’associent, même si cela constituerait un ajustement fascinant.

Ce qui ressemble à un mieux en forme – avec presque autant de drame – serait la poursuite par les Jets de Mike Vrabel, un joueur du Temple de la renommée des Patriots sous Belichick. Après six saisons largement réussies en tant qu’entraîneur des Titans du Tennessee, Vrabel aurait été intéressé à entraîner les Patriots, mais n’a jamais obtenu le moindre entretien pour le poste lorsque le propriétaire Robert Kraft a rapidement embauché Jerod Mayo, qui, selon lui, réussirait. Belichick.

Bien sûr, il y a bien plus dans l’histoire de Belichick et des Jets. L’entraîneur a un jour qualifié ma démission des Jets de « l’un des plus grands moments de ma carrière ». Il était fier de les battre 15 fois de suite de 2016 à 2023, une séquence de victoires insondable dans une ligue pleine de parité. Il sourit en marge en 2019 lorsque, lors d’une autre victoire éclatante contre les Jets, il a exploité une faille dans les règles pour perdre deux minutes du chronomètre sans exécuter de jeu alors que les Jets semblaient perplexes.

Même toutes ces années plus tard, Belichick toujours semble troller les Jets. Il y a à peine deux semaines, lors de son apparition hebdomadaire avec Pat McAfee d’ESPN, Belichick parlait des Vikings du Minnesota et du quart-arrière Sam Darnold, que les Jets ont repêché avec le choix n°3 en 2018 mais qui a connu des difficultés au cours de ses six premières saisons dans la NFL. . « Je vais dire ceci », a ajouté timidement Belichick. « Tout le monde a aimé Darnold, sauf les Jets. »

Tout cela ne contribuera pas à ralentir les spéculations sur Belichick et les Jets. Chaque fois qu’un poste d’entraîneur s’ouvrira, cela donnera probablement lieu à des discussions pour savoir si Belichick conviendra à ce poste.

Mais cela ne semble pas être la bonne solution pour les deux camps.

(Photo d’Aaron Rodgers et Bill Belichick : Billie Weiss / Getty Images)