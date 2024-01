Bill Belichick fait face à la concurrence dans la recherche « grande ouverte » des Falcons

NFL

Ce n’est pas parce que les Falcons ont exprimé un grand intérêt pour Bill Belichick lors de leur recherche d’entraîneur-chef qu’ils vont se précipiter vers l’autel pour officialiser le syndicat.

La recherche du prochain entraîneur-chef d’Atlanta serait « grande ouverte ». selon Adam Schefter d’ESPNalors que les Falcons devraient interviewer l’entraîneur du Michigan Jim Harbaugh et l’ancien entraîneur des Titans Mike Vrabel la semaine prochaine, en plus de parler au coordinateur offensif des Texans Bobby Slowik dimanche.

Le rapport de Schefter fait suite à un rapport distinct de samedi selon lequel le prétendu propriétaire des Falcons, Arthur Blank, souhaite « désespérément » que Belichick soit entraîneur à Atlanta la saison prochaine.

La source a ajouté que c’était une chance « 50-50 » si Belichick acceptait le poste, car le légendaire entraîneur des Patriots n’a pas encore d’entretien avec une autre équipe.

Dimanche, Belichick est le seul candidat connu à avoir eu deux entretiens avec les Falcons, qui ont renvoyé l’entraîneur-chef Arthur Smith plus tôt ce mois-ci après trois saisons perdantes.

La première réunion a eu lieu sur le yacht de Blank, près des îles Vierges américaines, tandis que la seconde s’est déroulée à Atlanta, Belichick étant apparemment arrivé à bord du jet privé du propriétaire.

Cependant, la semaine prochaine, Harbaugh aura sa deuxième entrevue avec l’équipe.

En plus de Belichick et Harbaugh, les Falcons ont annoncé avoir terminé les premiers entretiens d’entraîneur-chef avec le coordinateur offensif des Bengals Brian Callahan, le coordinateur défensif des 49ers Steve Wilks, le coordinateur défensif des Panthers Ejiro Evero, le coordinateur offensif des Eagles Brian Johnson et le coordinateur défensif des Lions Aaron Glenn.

Le coordonnateur défensif des Ravens Mike Macdonald et l’entraîneur-chef adjoint/entraîneur de la ligne défensive Anthony Weaver ont également été interviewés pour le poste, alors que Baltimore se prépare à accueillir le match de championnat de l’AFC dimanche prochain.

Certains se demandent si Belichick, 71 ans, prendrait ou non un an de congé en 2024 et viserait à revenir au poste d’entraîneur en 2025, mais son âge pourrait l’en dissuader.

Il n’est qu’à 15 victoires de battre le record de l’ancien entraîneur-chef des Ravens et des Dolphins, Don Shula, de 347 victoires combinées en saison régulière et en séries éliminatoires en tant qu’entraîneur de la ligue, ce qui pourrait amener Belichick à continuer d’entraîner dans la NFL.

Belichick et les Patriots se sont séparés plus tôt ce mois-ci après 24 saisons.

La Nouvelle-Angleterre a terminé la saison avec une triste fiche de 4-13.











