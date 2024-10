Bill Belichick et Robert Kraft devraient arrêter d’entraîner Jerod Mayo dans une stupide dispute avec les Patriots

Il s’avère que Jerod Mayo n’avait pas complètement tort lorsqu’il a fait son commentaire très analysé selon lequel les New England Patriots étaient « mous ». C’est juste qu’il a adressé son message Insta-slam aux mauvaises personnes : si seulement il l’avait destiné aux Patriots légendes au lieu des Patriotes joueursMayo serait salué dans toutes les escales de Football America.

Les légendes des Patriots dont nous parlons sont Robert Kraft, le sauveur incontestable de la franchise dont la vision et le sens des affaires expliquent pourquoi la NFL a une équipe appelée les « New England Patriots » et non une équipe appelée « St . Louis Stallions » ou quel que soit le nom qu’on leur aurait donné si seulement le regretté James Busch Orthwein avait réussi.

L’autre légende est Bill Belichick, le plus grand entraîneur de l’histoire de la NFL, dont les deux décennies de point/contrepoint avec Tom Brady ont produit six victoires au Super Bowl. (Et si vous êtes dans le Belichick-est-surfait- parce que-baver-il- je n’ai jamais rien gagné sans Camp Brady, s’il vous plaît, vendez vos fous ailleurs. J’ai expliqué la folie de cette démarche un million de fois et je n’ai pas la patience de le faire à nouveau aujourd’hui.)

Mais deux choses peuvent être vraies à la fois. Oui, Belichick est un entraîneur infaillible du Temple de la renommée, et, oui, Kraft aurait dû recevoir son baiser de Canton il y a des années, mais ces dernières semaines, ces deux gars se sont présentés comme un couple de vieillards nécessiteux et peu sûrs d’eux. .

Pris au milieu de tous ces gémissements et miaulements de Kraft-Belichick se trouve Mayo, dont l’objectif est les Patriots de 2024. Contrairement à Kraft, 83 ans, et Belichick, 72 ans, qui ne peuvent pas passer des Patriots de 2019 à 2023.

Cela commence avec Kraft, qui veut s’attribuer sa part de mérite pour les bonnes choses qui se sont produites avec les Patriots du 21e siècle tout en donnant l’impression qu’il était dans l’autre pièce chaque fois que les mauvaises choses se produisaient.

Mais Kraft était définitivement prêt à déjeuner lorsqu’il est allé sur « The Breakfast Club » et a déclaré : « Notre record des trois ou quatre dernières années n’était pas ce que je voulais. Et je lui avais donné (Belichick) tellement de pouvoir. Il avait le contrôle total sur tout. Et honte à moi, j’aurais dû avoir de meilleurs freins et contrepoids.

Personne n’avait besoin d’un décodeur secret pour traduire ce que disait Kraft, à savoir que Belichick avait tout gâché lorsque le propriétaire avait le dos tourné.

Ces mots de Kraft ont donné un moment de détente à Belichick, qui a prouvé qu’il pouvait être encore plus nécessiteux et plus précaire que son ancien patron.

« Je suis un peu blessé pour ces gars-là », a déclaré Belichick lors de son apparition dans « The Pat McAfee Show ».

« Pour les qualifier de doux, ils ne le sont pas. Ils étaient la meilleure équipe de la ligue l’an dernier contre la course, et ces gars-là ont réussi même si nous n’avons pas réussi à marquer beaucoup de points offensivement.

« Les Patriots ont mené la ligue en termes de défense au sol l’année dernière et ils ont encore beaucoup de ces joueurs. Je suis blessé pour ces gars parce qu’ils ne sont pas doux. Je me sens mal pour les joueurs défensifs parce que ce sont tous des joueurs coriaces. » ~ Bill Belichick #PMSLive pic.twitter.com/wVN9ufcNMg – Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 21 octobre 2024

Encore une fois, vous n’avez pas besoin d’un anneau décodeur secret. Belichick parlait théoriquement de Mayo, mais il parlait en réalité à Kraft, disant essentiellement : « C’est ce que vous obtenez en me virant. »

Belichick s’adressait également à ses anciens joueurs lorsqu’il a déclaré : « Je me sens mal pour les joueurs défensifs sur ce coup-là parce que c’est un groupe difficile. Jon Jones, (Davon) Godchaux, Jennings, Josh Uche. Ce sont tous des joueurs coriaces.

Anneau décodeur secret : Je vous manque, n’est-ce pas ?

Belichick est grassement payé pour être opiniâtre et provocateur. Il apporte gratuitement le besoin et le règlement de comptes. Quant à Kraft, je ne peux m’empêcher de penser que tout ce qu’il dit est conçu pour renforcer sa candidature au Temple de la renommée, sauf que les tentatives semblent inutiles et maladroites. Kraft devrait être jugé sur son dossier et non sur ses rappels.

En outre, si Kraft croit vraiment que c’est un système de freins et contrepoids manquant qui a condamné les Patriots au cours des dernières années de l’ère Belichick, il aurait veillé à aider son nouvel entraîneur, Mayo, avec certains de ces freins et contrepoids. . Il y a des années, lorsque les Red Sox ont embauché Theo Epstein, 28 ans, comme directeur général, ils ont fait appel au regretté Bill Lajoie, un joueur de baseball chevronné qui aiderait à construire un vainqueur de la Série mondiale à Detroit, en tant qu’« assistant spécial ». » Alex Cora, lors de sa première année en tant que manager des Red Sox, a fait appel à Ron Roenicke comme entraîneur de banc. Roenicke avait dirigé les Brewers de Milwaukee pendant plus de quatre saisons, ainsi que le club Double-A des Dodgers de San Antonio en 1997, lorsque Alex Cora, 21 ans, était son arrêt-court.

À part Ben McAdoo et ses deux saisons en tant qu’entraîneur-chef des Giants de New York, il n’y a pas beaucoup de perspective chevronnée sur les Patriots 2024. Une partie de cela se trouve sur Mayo. Il s’agit principalement de la propriété, qui a supervisé la reconstruction du front office et du personnel d’entraîneurs.

Quant à Belichick, son mignon petit chien qui siffle ne trompe personne. En appelant Mayo, il expose sa propre douceur.

Le référendum sur le mandat de Jerod Mayo en tant qu’entraîneur-chef des Patriots se poursuivra probablement pour ce qui reste de cette saison et pendant l’intersaison. Mais vraiment, ça ne sert à rien. Il incombe aux Patriots de voir ce que Mayo peut accomplir avec un an de perspicacité en tant qu’entraîneur-chef sur son CV. Il incombe aux Patriots de travailler avec Mayo et le vice-président exécutif du personnel des joueurs, Eliot Wolf, pour ajouter du travail sur place au personnel d’entraîneurs et au front office.

Et il incomberait à Mayo de a) améliorer son message, et b) pendant que j’ai l’attention de tout le monde, essayez peut-être d’être un peu plus agressif avec le jeu. Vous savez, surprenez-nous de temps en temps.

Enfin, il incomberait à Kraft et Belichick d’emmener leur petite querelle dans la cour d’école et d’arrêter d’y entraîner Mayo. Il a des choses d’adulte à faire sur le moment.

