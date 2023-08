Bill Belichick est un fan de Taylor Swift après l’avoir vue jouer sous la pluie : « Elle est dure »

L’entraîneur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, a un curriculum vitae assez impressionnant.

En plus d’être huit fois champion du Super Bowl – dont six sont devenus l’entraîneur-chef des Patriots et deux en tant que coordinateur défensif des Giants de New York – Belichick détient également le record de la NFL pour la plupart des apparitions au Super Bowl en tant que chef. entraîneur (neuf), la plupart des victoires en séries éliminatoires en tant qu’entraîneur-chef (31) et la plupart des championnats de division en tant qu’entraîneur-chef (17).

Mais il y a un nouvel ajout au curriculum vitae presque parfait de Belichick que les fans de la NFL n’ont probablement pas vu venir – « Swiftie ».

Belichick est récemment apparu sur « The Greg Hill Show » de WEEI où on lui a demandé s’il était en mesure de vérifier l’une des performances de Swift cet été alors que le Eras Tour traversait Foxborough avec trois spectacles au Gillette Stadium.

« J’ai vu un peu Taylor (Swift) », a déclaré Belichick, qui entame sa 24e saison en tant qu’entraîneur-chef des Patriots.

Cela a conduit à une question de suivi sur les réflexions de Belichick sur la capacité de Swift à jouer sous la pluie battante dans l’un de ses spectacles à Foxborough.

« C’était assez impressionnant », a déclaré Belichick, faisant référence au set de près de quatre heures que Swift a joué lors de son deuxième des trois spectacles chez Gillette. « Elle est dure, mec. Elle s’est tenue là et a joué jusqu’au bout. »

L’idée de regarder une performance de quatre heures de Swift sous la pluie qualifierait presque certainement Belichick de « Swiftie » officiel, n’est-ce pas ?

« Officiellement? Je ne sais pas à ce sujet », a déclaré Belichick.

Quant à sa chanson préférée de Swift…

« Je suis définitivement sur le » Tu dois te calmer « , c’est plutôt bien », a déclaré Belichick, faisant bien sûr référence au single à succès intitulé. « Tu as besoin de te calmer, vous avez besoin de vous calmer. »

« C’est plutôt bien. Tu dois te calmer. Il y a beaucoup de fois où c’est très approprié. Tu dois juste te calmer. »

Belichick n’est pas la seule icône de la NFL à se considérer comme un fier fan de Taylor Swift. Jets de New York stratège Aaron Rodgers a été vu en train de profiter du concert de Swift au MetLife Stadium plus tôt cet été, tandis que JJ Watt a assisté au spectacle de lancement de la tournée Eras au stade des Cardinals en Arizona et a posté plus tard une vidéo de lui-même en délirant .

Alors que Swift a confirmé lors d’une étape de tournée à Philadelphie, près de l’endroit où elle a grandi, que elle est en fait une fan des Eagles ce commentaire de Belichick pourrait très bien placer les Patriots en tête de sa liste d’équipes préférées de la NFL.

