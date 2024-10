Bill Belichick est-il au milieu d’une crise de la quarantaine après son mandat ?

Images Giphy.

Lors de sa première saison en tant qu’entraîneur-chef de football des New England Patriots en 2000, Bill Belichick a terminé 5-11. Cela s’est produit après qu’il ait été licencié à Cleveland en 1995 pour avoir publié le même record. Il a connu un parcours indéniable de 2001 à 2019, avec une fiche de 237-83 et une victoire de six Super Bowls. Cette séquence a coïncidé avec le fait que Tom Brady était le quart-arrière. Pensez-y comme bon vous semble. Ce sont les faits.

De 2020 à 2023, sans Brady sous le centre, Belichick a obtenu une fiche de 29-38 et lors de sa dernière saison, un décevant 4-13. Le seul point positif serait la position des Patriots lors du repêchage 2024 de la NFL, qui leur a permis de choisir Drake Maye numéro trois au classement général. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la raison pour laquelle Belichick a perdu 13 matchs.

Quatre jours après la fin de la saison régulière, le propriétaire des Patriots, Robert Kraft, a annoncé que Belichick et lui avaient pris la décision mutuelle de passer à autre chose. Bien qu’il soit un verrou pour le HOF, Belichick, 71 ans, n’a pas suscité beaucoup d’intérêt et n’a pas pu décrocher un poste d’entraîneur-chef dans la NFL pour la saison 2024.

Non seulement Belichick a quitté les New England Patriots en 2023, après avoir passé 16 ans avec sa petite amie de longue date Linda Vacances (61 ans), ils se sont également éloignés l’un de l’autre.

Belichick a commencé à sortir avec lui Jordan Hudsondiplômé de l’Université de Bridgewater et pom-pom girl qu’il a rencontré en 2021 sur un vol de Boston vers la Floride, alors que les deux étaient assis au hasard l’un à côté de l’autre. Elle avait 23 ans à l’époque et 48 ans la cadette de Belichick. Pensez-y de cette façon : l’entraîneur Belichick avait 48 ans lorsque le cordon ombilical de Jordan a été coupé et que son premier soin a été enregistré.

Un père fier ? PAS!

La fille de Belichick, Amanda (39 ans), et ses fils Stephen (36 ans) et Brian (31 ans) ont tous la même mère, la chérie de Bill à l’université, Debbie Clarke. Ils se sont mariés en 1977 alors que Bill était entraîneur des receveurs des Lions de Détroit. Les deux hommes ont divorcé en 2006 au milieu de rumeurs selon lesquelles Bill aurait une liaison avec le secrétaire des Giants de New York. Sharon Shenoccaselon le New York Post.

Si vous regardez les chiffres et les résultats, Belichick a clairement montré un déclin dans son expertise en matière d’entraînement et de rédaction au cours de ses quatre dernières saisons en tant qu’entraîneur-chef des Patriots. Ce déclin est en corrélation avec sa séparation d’avec Brady puis Holliday. Peut-être que Belichick est humain, après tout, et au milieu d’un Crise de la quarantaine après le terme ?

Récemment, la querelle entre Belichick et Kraft s’est intensifiée. Belichick a pris la parole sur les voies aériennes pour commenter le commentaire de son remplaçant et ancien entraîneur défensif, Jarod Mayo. Après une défaite 32-16 contre les Jaguars de l’autre côté de l’étang, Mayo a déclaré que son équipe « J’ai joué doucement« . Belichick a profité de l’occasion pour s’en prendre à Mayo, affirmant que lorsqu’il entraînait les mêmes joueurs, ils « n’étaient pas mous ». Il défendait ses anciens joueurs tout en saccageant son remplaçant.

Il a été souligné que Mayo n’a pas dit que les joueurs étaient mous mais qu’ils étaient « jouer doucement » et qu’au moins quatre joueurs défensifs clés de la défense la mieux notée de Belichick en 2023 ne jouent pas actuellement en défense pour les Patriots : Matthew Judon (échangé), Christian Barmore (caillots sanguins), Ja’Whaun Bentley (pec déchiré) et Jabrill Peppers (liste d’exemption du commissaire).

En 2023, dernière saison de Belichick en tant qu’entraîneur-chef des Patriots, il a commencé la saison 1-5 avant une victoire palpitante de 29-25 contre les Bills dans ce qui serait la seule bonne performance de Mac Jones lors de sa dernière année avec les Patriots. Il a devancé Josh Allen sur 25-32 passes pour 272 verges, 2 touchés, 0 INT, avec une note QB de 126,7.

À partir de là, les Patriots de Belichick ont ​​perdu cinq matchs de suite (2-10) en route vers leur dernière place 4-13…

Le comportement récent de Belichick indique qu’il s’agit d’un homme sur le déclin, prêt à tout pour prouver qu’il ne l’est pas…