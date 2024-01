Bill Belichick devrait s’inquiéter des Falcons après la sortie des Patriots au milieu des rumeurs de la NFL

Les Falcons d’Atlanta “veulent désespérément” Bill Belichick comme prochain entraîneur-chef de l’organisation, Jonathan Jones de CBS Sports a rapporté.

“Cette source a déclaré qu’il acceptait le poste à 50/50 pour le moment”, a-t-il écrit.

Malgré les performances explosives des joueurs en position de compétences Bijan Robinson, Tyler Allgeier et Drake London, des questions demeurent au poste de quart-arrière, où Desmond Ridder a été juste assez déçu en 2023 pour être mis deux fois sur le banc en faveur de Taylor Heinicke.

Ridder a complété un peu plus de 64 pour cent de ses passes pour 2836 verges, avec 12 touchés et 12 interceptions et une note de quart-arrière de 83,4.

L’incertitude chez le quart-arrière est quelque chose que Belichick connaît bien. C’est quelque chose qui, en fin de compte, lui a coûté son poste en Nouvelle-Angleterre, où Mac Jones n’a pas réussi à devenir le titulaire, ce qui reflète sa position n ° 15 au classement général, et le remplaçant Bailey Zappe s’est montré incohérent.

L’échec de lui et de l’organisation à transformer l’un ou l’autre de ces jeunes joueurs en quart-arrière de franchise et à aligner une attaque même à moitié compétente en 2023 a abouti à une saison tumultueuse qui s’est terminée avec la séparation de Belichick et du propriétaire Robert Kraft.

Aujourd’hui, le plus grand entraîneur de l’histoire du football professionnel est sans doute libre d’apporter ses connaissances à une autre organisation et il n’est pas du tout surprenant qu’il ne soit pas complètement convaincu par l’idée que cela se déroule à Atlanta, où une situation similaire existe.

À ce stade de sa carrière, avec un CV qui comprend six anneaux du Super Bowl en tant qu’entraîneur-chef, pourquoi Belichick voudrait-il passer par le processus potentiellement frustrant de recruter un autre quart-arrière, de le développer et d’espérer que l’équipe réponde dans les plus brefs délais ?

Surtout quand il y a un emploi chez les Chargers de Los Angeles où Justin Herbert est le titulaire sortant et un quarterback de franchise en plus ?

Il y aura ceux qui citeront Tom Brady comme la preuve que Belichick peut et a développé un quart-arrière gagnant et ils auraient raison. Sans que le légendaire entraîneur-chef ne lui ait fait confiance, n’ait donné à Brady l’opportunité et n’ait travaillé avec lui au début de sa carrière, qui sait quel aurait été le meilleur joueur à avoir jamais occupé ce poste ?

Ce que nous savons, c’est que sans ce joueur et avec tout autre quart-arrière au centre, le bilan de carrière de Belichick n’est pas aussi joli. Avec le Hall of Famer infaillible, il a une fiche de 249-75. Sans lui? 83-101.

Le poste à Atlanta est intrigant en raison de la promesse qui est apparue sur bande cette saison. Défensivement, il y a des pièces comme Jessie Bates III, Calais Campbell et Bud Dupree qui méritent d’être enthousiasmées.

Les joueurs offensifs susmentionnés sont meilleurs que tous ceux avec qui il a travaillé en 2023, mais sans un quart-arrière pour maintenir les choses derrière le centre et diriger l’équipe, Belichick se retrouverait essentiellement là où il était la saison dernière en Nouvelle-Angleterre, sans signal établi. l’appelant de tirer le meilleur parti des armes dont il dispose.

Le résultat alors ? L’offensive de passe classée 28e, avec une moyenne de 180,5 verges par match, et la troisième pire unité au total.

Ce n’est pas une situation dans laquelle il prospérerait probablement, et ce n’est pas non plus une situation dans laquelle il devrait être très enthousiaste à l’idée d’hériter étant donné le déroulement des trois dernières saisons de sa carrière d’entraîneur.