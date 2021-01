L’entraîneur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, a refusé l’opportunité de recevoir la Médaille présidentielle de la liberté du président Donald Trump.

L’entraîneur-chef six fois vainqueur du Super Bowl a déclaré dans un communiqué publié lundi soir que s’il était «flatté» par l’offre, «les événements tragiques de la semaine dernière se sont produits et la décision a été prise de ne pas aller de l’avant avec le prix. .

«Par-dessus tout, je suis un citoyen américain avec un grand respect pour les valeurs, la liberté et la démocratie de notre nation», a-t-il déclaré.

Belichick est un partisan de longue date de Trump, écrivant même une lettre de félicitations que Trump a affichée sur la campagne électorale avant d’être élu président en 2016. Belichick est également membre du Conseil présidentiel sur les sports, le fitness et la nutrition depuis 2018.

Cependant, lorsque la nouvelle du projet de Trump d’attribuer la médaille de la liberté à l’entraîneur des Patriots a été rapportée pour la première fois par Politico dimanche – quatre jours seulement après que des milliers de partisans de Trump ont attaqué le Capitole américain lors d’un affrontement qui a fait cinq morts – Belichick a commencé à faire face à un public important. pression pour refuser l’honneur.

Les golfeurs Gary Player et Annika Sorenstam ont reçu la Médaille de la liberté jeudi lors d’une cérémonie privée à la Maison Blanche. Mais Belichick a finalement refusé.

«L’une des choses les plus gratifiantes de ma carrière professionnelle s’est déroulée en 2020 lorsque, grâce au grand leadership au sein de notre équipe, les conversations sur la justice sociale, l’égalité et les droits de l’homme sont passées au premier plan et sont devenues des actions», a déclaré Belichick. «Poursuivre ces efforts tout en restant fidèle aux personnes, à l’équipe et au pays que j’aime l’emporte sur les avantages de toute récompense individuelle.