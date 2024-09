Bill Belichick démarre fort dans son nouveau « Monday Night Football » : notes des médias de la NFL

Quelques notes de diffusion de la semaine 1 de la NFL :

1. Alors, qui aurait pu imaginer que Bill Belichick aurait plus de travail à la télévision que Ryan Seacrest ? Mais il y avait Belichick sur ESPN2 lundi soir, jouant le rôle de Charles Grodin face à David Letterman de Peyton et Eli Manning. Son apparition en première mi-temps lors du match entre les Jets de New York et les 49ers de San Francisco a été sa première apparition en tant qu’invité permanent sur « Monday Night Football with Peyton and Eli » d’ESPN – et c’était excellent. L’ancien entraîneur-chef des Patriots a également participé à « The Pat McAfee Show » d’ESPN, à « Inside the NFL » de CW, à un Émission de 30 minutes avec Peyton Manning sur ESPN+, l’émission « Let’s Go ! » de SiriusXM et un spot principal sur « Coach with Bill Belichick », une émission hebdomadaire d’analyse de football pour Underdog Fantasy.

Ce qui est apparu lundi et ce qui est apparu depuis que M. « We’re On to Cincinnati » s’est lancé dans le monde des médias sportifs, c’est que Belichick est très doué dans ce domaine. (Ce n’est pas une surprise pour les lecteurs de cette chronique.) Un exemple : Peyton Manning a posé à Belichick une question concernant le quarterback des Jets Aaron Rodgers, à propos de la défense d’un quarterback qui était à l’aise et efficace avec les audibles.

« C’est très similaire à jouer contre vous, quelqu’un qui changeait souvent de jeu sur la ligne de mêlée », a déclaré Belichick. « Ou contre un entraîneur Joe Gibbs, qui avait plusieurs formations, plusieurs mouvements. Donc les mouvements, les changements et tout cela oblige la défense à s’ajuster et à communiquer. Je dirais que les quarterbacks qui sont très audibles accordent plus d’importance au déguisement, donc vous voulez vous assurer de ne pas donner au quarterback un regard clair sur la pression du périmètre ou l’homme ou la zone. C’est juste une mentalité différente pour la défense. Vous devez comprendre avec qui vous jouez. Mais ces équipes à formations multiples comme (l’entraîneur principal des 49ers) Kyle Shanahan, cela met beaucoup de stress sur vos ajustements défensifs. »

Belichick était également en avance sur le jeu en termes d’efficacité du receveur des Jets Garrett Wilson, qui a réalisé quatre réceptions pour 46 yards au premier quart-temps.

« Je le doublerais », a déclaré Belichick. « Dans les situations critiques de troisième down, je doublerais absolument ce gars. S’il fait un simple, Rodgers ira absolument vers lui. »

Le seul inconvénient était le léger décalage (du moins pour moi qui regardais sur un ordinateur portable) entre Manning et Belichick. C’est un problème qui, je l’espère, sera résolu la semaine prochaine. (Belichick dirait : « Nettoyez ça, les gars. »)

On m’a dit que Belichick n’a pas de limite de temps pour ses segments Manningcast. Vous pouvez le voir aller loin dans le deuxième quart-temps – il est parti avec quatre secondes restantes dans la première mi-temps lundi – mais d’autres fois, le calendrier peut imposer que son segment se termine plus tôt. C’est un excellent ajout au « Manningcast ».

« Je ne suis pas sûr d’apprécier cette tendance. Eli et Belichick déterrent des pièces de la fin des années 90. » —Peyton Manning 🤣 pic.twitter.com/Tn3sHYfIgC — NFL sur ESPN (@ESPNNFL) 10 septembre 2024

2. Troy Aikman d’ESPN a déclaré que l’un des avantages dont Tom Brady bénéficiera en tant que commentateur débutant est de travailler avec Richie Zyontz, producteur de longue date, qui a produit sept Super Bowls et travaille dans le secteur depuis 40 ans. Zyontz était le producteur d’Aikman lorsqu’il travaillait avec Dick Stockton et Daryl Johnston en 2001, et tous deux ont rejoint l’équipe n°1 de la NFL de Fox, où ils ont passé 20 ans ensemble aux côtés de Joe Buck. Zyontz était le producteur de Greg Olsen l’année dernière et a également produit des matchs commentés par John Madden. Il sait comment produire des analystes qui voient le jeu différemment. Cela aidera Brady au cours de la saison.

« Ce qu’ils ont pu faire dans le camion, c’est ajuster leur couverture et adapter ce qu’ils faisaient pour suivre ce que je voulais voir », a déclaré Aikman. « C’était un ajustement pour eux parce que la plupart des analystes à l’époque où j’ai commencé étaient vraiment orientés vers les tranchées. Madden parlait toujours des tranchées. Matt Millen l’a fait. Puis je suis arrivé en tant que quarterback. Je vois le jeu très différemment. Pensez ensuite à mon départ et à l’arrivée de Greg Olsen, ils ont donc dû ajuster certaines choses pour lui. Je pense que Tom voit les choses plus comme moi, mais ils s’adapteront à ce qu’il voit et à la façon dont il veut tirer. Il sera entre de bonnes mains. »

Si vous voulez écouter Aikman en format long, c’est l’invité cette semaine sur mon podcast Sports Media.

3. En parlant de Brady, voici ma critique de sa première émission. Et voici une critique d’Andrew Marchand.

Le match d’ouverture de Brady a attiré 23,8 millions de téléspectateurs sur Fox. L’absence de match compétitif en deuxième mi-temps (les Cowboys de Dallas ont battu les Browns de Cleveland 33-17 et menaient par 23 points au début du quatrième quart-temps) a vraiment fait baisser le nombre de téléspectateurs car Fox et la NFL ont mis très peu de concurrence dans cette fenêtre de fin d’après-midi.

4. Alex Smith, d’ESPN, a dirigé un reportage vraiment inventif et formidable pour « Sunday NFL Countdown », produit par le producteur associé Vincent Coladonato, intitulé « The Quarterback Room ». Smith a joué le rôle de QB1 et QB2 avec des joueurs actuels qui ont connu les deux (Justin Fields, Kirk Cousins, Russell Wilson, Kurt Warner et Aaron Rodgers), offrant leurs réflexions. Il a également produit une citation très mémorable de Drew Bledsoe comparant Tom Brady à Tony Romo après avoir perdu leurs postes de titulaire avec New England et Dallas.

« Dès que (Romo) est devenu titulaire, il a pris de l’importance dans son esprit et il n’était plus le gars curieux et inquisiteur », a déclaré Bledsoe. « C’était la différence entre lui et Tommy. (Quand) Tommy est devenu titulaire, il posait toujours toutes les questions, alors que tout à coup Romo était le gars qui avait toutes les réponses. »

5. La retransmission par Peacock de la victoire 34-29 des Philadelphia Eagles sur les Packers vendredi soir (le premier match de la NFL au Brésil) a attiré en moyenne 14,2 millions de téléspectateurs entre Peacock et les filiales de NBC à Philadelphie, Milwaukee et Green Bay. C’est une victoire pour le service de streaming (et bien sûr pour la NFL) compte tenu des chiffres précédents de Peacock. Le match Buffalo Bills-Los Angeles Chargers de décembre dernier sur Peacock a attiré en moyenne 7,3 millions de téléspectateurs.

Il s’agissait du deuxième événement en direct le plus regardé sur Peacock, derrière le match de wild-card de l’AFC de l’année dernière entre les Chiefs de Kansas City et les Dolphins de Miami en janvier (23 millions). Sports Media Watch a déclaré que parmi les jeux NFL exclusifs au streaming, il se classait au quatrième rang de tous les temps derrière deux des «Football du jeudi soir des matchs sur Amazon Prime (Cowboys-Seattle Seahawks : 15,26 millions ; Vikings-Philadelphia Eagles : 15,05 millions) et ce match Dolphins-Chiefs.

Les Packers et les Eagles ont toujours été de solides cibles nationales, et cela a clairement joué un rôle dans le nombre de matchs. Mais l’audience fera certainement partie des arguments de vente de la NFL aux chaînes pour ce qui sera sans aucun doute un futur contrat de droits pour les matchs internationaux.

6. Mike Greenberg a fait ses débuts en tant qu’animateur dans l’émission « Sunday NFL Countdown » d’ESPN et a fait ce que Mike Greenberg fait : il a présenté avec compétence. Plus important encore, il a impliqué ses analystes plus que lui-même, en particulier lorsqu’un reportage national a éclaté concernant le receveur des Dolphins Tyreek Hill, qui a été cité pour une infraction au code de la route avant le match et qui a été vu sur une vidéo menotté face contre terre.

Je continuerai à soutenir que Laura Rutledge aurait dû obtenir le rôle d’animatrice, étant donné qu’elle travaille quotidiennement dans le sport, mais Greenberg a été solide dimanche. Le grand mérite revient au journaliste Jeff Darlington, qui a fait son reportage depuis Miami et a eu une interview remarquable avec l’agent de Hill, Drew Rosenhaus. Darlington, comme vous vous en souvenez peut-être, a joué un rôle majeur dans le reportage d’ESPN sur l’arrestation et le menottage de Scottie Scheffler à Louisville pendant le championnat PGA. Ces accusations ont ensuite été abandonnées.

« Je m’intéressais moins à l’opinion de Drew sur ce qui s’était passé qu’à ce que Tyreek Hill lui avait dit de ce qui s’était passé », a déclaré Darlington dans un courriel. « Les deux questions les plus importantes pour l’entretien étaient : « Qu’est-ce que Tyreek Hill vous a dit de ce qui s’était passé ? » et « Qu’est-ce que la police vous a dit et/ou a dit à Tyreek de ce qui s’était passé ? » Immédiatement après la situation, je pense personnellement que chaque question devrait être un effort de recherche d’informations, même avec quelqu’un d’aussi charismatique ou opiniâtre que Drew. »

Sans surprise, Darlington pensait à sa couverture de l’affaire Scheffler alors qu’il faisait son reportage sur Hill.

« J’ai appris à la suite de l’affaire Scheffler que dans les moments de chaos, les téléspectateurs apprécient toujours en 2024 les reportages d’actualité qui se veulent justes », a déclaré Darlington. « Je sais que cela peut paraître évident, mais les récits peuvent se façonner très vite si nous ne faisons pas attention à la manière dont nous présentons les informations, en particulier lorsqu’elles impliquent le traitement de la police. À Louisville, j’ai été témoin de l’arrestation de Scheffler. À Miami, je n’ai pas été témoin de la détention de Hill. Mais ce dont j’ai été témoin avec Scheffler m’a rappelé constamment dimanche qu’il ne faut rien supposer, même lorsqu’il s’agit des situations les plus surréalistes. »

7. La NFL a toujours été un jeu de dynamique en termes d’audience, et la ligue a connu deux très bons débuts de saison, notamment le match Chiefs-Baltimore Ravens, avec une moyenne de 28,9 millions de téléspectateurs sur NBC et Peacock. Le match a dépassé de 5 % l’audience du match d’ouverture de la saison de l’année dernière (27,5 millions pour Chiefs-Detroit Lions) et a été le match d’ouverture de la NFL le plus regardé de tous les temps.

Les matchs de la saison régulière de la NFL ont attiré en moyenne 17,9 millions de téléspectateurs en 2023, soit 7 % de plus qu’en 2022. Ils ont été aidés par 113 matchs décidés par six points ou moins, le deuxième plus grand nombre de l’histoire de la ligue. Cette année, les éléments à surveiller sont l’impact de l’élection présidentielle américaine sur les chiffres au cours des deux premiers mois et le fait que le « Monday Night Football » d’ESPN ne soit pas diffusé simultanément sur ABC autant que l’année dernière.

8. Bon travail de la part de Gene Steratore, analyste des règles de CBS, qui a été honnête avec les téléspectateurs lorsqu’un officiel a manqué un appel. Voici un exemple :

Les règles de sécurité des joueurs peuvent mettre les défenseurs dans une position difficile où ils doivent s’adapter en quelques nanosecondes. #ARIvsBUF c’est un bon exemple d’un défenseur qui s’adapte pour ne pas frapper un joueur sans défense et qui n’aurait pas dû être signalé. pic.twitter.com/GJGesLANT3 – Gène Steratore (@GeneSteratore) 8 septembre 2024

C’était également agréable de revoir Mike Pereira dans la cabine Fox avec Brady et Kevin Burkhardt à Cleveland après avoir manqué la saison dernière en raison d’une grave blessure au dos.

(Photo de Bill Belichick lors de sa conférence de presse pour son départ à la retraite en janvier : Joseph Prezioso / AFP via Getty Images)