Bill Belichick cible les « équipes talentueuses mais sous-performantes » au milieu du buzz des Falcons

L’ancien entraîneur-chef des New England Patriots, Bill Belichick, sera probablement pris en considération pour plusieurs postes vacants d’entraîneur-chef dans la NFL cet hiver, mais il semble qu’il cible un certain type d’équipe pour sa prochaine opportunité.

Belichick a déjà passé un entretien pour le poste vacant d’entraîneur-chef des Falcons d’Atlanta, et Jeremy Fowler d’ESPN a rapporté mardi Centre sportif que l’entraîneur-chef six fois vainqueur du Super Bowl souhaite entraîner des “équipes talentueuses, mais sous-performantes” et qu'”Atlanta entre probablement dans cette catégorie”.

Fowler a dit :

“Nous entendions depuis un moment que les Falcons étaient intéressés et maintenant j’entends dire qu’il y a un intérêt mutuel entre les Falcons et Belichick. Dans quelle mesure ? Ce n’est toujours pas clair. Mais suffisamment pour qu’ils rencontrent en personne le propriétaire Arthur Blank pour discuter. à Belichick, discutant de ce que pourrait être leur vision de ce programme pour une équipe qui est vraiment à un quart-arrière. On m’a dit dès le début que Belichick ciblerait probablement des équipes talentueuses, mais sous-performantes. Atlanta entre probablement dans cette catégorie.

Belichick et les Patriots se sont séparés après la saison 2023 après 24 ans ensemble. Il a remporté 17 titres de l’AFC Est, neuf championnats de l’AFC et six titres du Super Bowl au cours de son mandat au sein de la franchise.

Une grande partie de ce succès est venue du légendaire quart-arrière Tom Brady, bien que l’entraîneur de Belichick ait été tout aussi important pour la course dynastique de l’équipe.

Et bien que les Patriots n’aient pas participé aux séries éliminatoires au cours de trois des quatre dernières saisons sous Belichick, l’effectif de la Nouvelle-Angleterre est inférieur à la moyenne depuis le départ de Brady et la franchise n’a pas trouvé de remplaçant compétent au centre pendant cette période.

Les Falcons devraient être une option intrigante pour Belichick car ils disposent d’un effectif plus talentueux et ont flotté autour de la bulle des séries éliminatoires au cours de chacune des trois dernières saisons.

Atlanta a terminé la campagne 2023 avec une fiche de 7-10 sous Arthur Smith, et il convient de se demander ce que Belichick pourrait retirer d’une liste qui comprend une pléthore de talents parmi le receveur large Drake London, l’ailier rapproché Kyle Pitts, le porteur de ballon Bijan Robinson, la sécurité. Jessie Bates III et l’ailier défensif Calais Campbell.

Cependant, un gros point d’interrogation pour Atlanta à l’approche de 2024 est de savoir qui débutera au poste de quart-arrière. La franchise a utilisé à la fois Desmond Ridder et Taylor Heinicke en 2023, mais aucun n’est considéré comme un quart-arrière de franchise.

Les Falcons possèdent le choix n°8 lors du repêchage de 2024 et pourraient utiliser cette sélection pour recruter un signaleur. Ils pourraient également faire appel à un vétéran via une agence libre comme Kirk Cousins ​​​​ou Baker Mayfield.

En plus des Falcons, il est possible que les Chargers de Los Angeles, avec une équipe dirigée par le quart-arrière Justin Herbert, intriguent Belichick. Cependant, on ne sait pas s’il interviewera la franchise.