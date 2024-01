Bill Belichick aura une deuxième entrevue avec les Falcons d’Atlanta pour le poste d’entraîneur-chef, selon un rapport

L’ancien entraîneur des New England Patriots, Bill Belichick, aura un deuxième entretien avec les Falcons d’Atlanta pour le poste d’entraîneur-chef de l’équipe, a rapporté ESPN jeudi. Belichick a passé les 24 dernières saisons en tant qu’entraîneur-chef des New England Patriots, où il a mené les Patriots à la 17e division. titres et six championnats du Super Bowl. Quelle est la prochaine étape pour les Patriots, Bill Belichick ? Belichick sera interviewé ce week-end après avoir rencontré en tête-à-tête avec le propriétaire des Falcons, Arthur Bank, plus tôt cette semaine, selon ESPN. Les Falcons ont licencié Arthur Smith après le dernier match de la saison 2023. Le propriétaire des Falcons, Arthur Blank, a déclaré que l’équipe serait minutieuse et patiente pour trouver la bonne personne pour le poste d’entraîneur-chef, dans le but de recruter correctement et de préparer la franchise à une période de succès durable. “Il n’y a pas de calendrier.” » dit Blank. “Le seul calendrier est de faire cela correctement.” Les Falcons ont déclaré mardi dans un communiqué de presse qu’ils avaient mené des entretiens avec six autres candidats au poste d’entraîneur-chef, dont le coordonnateur défensif des Ravens de Baltimore, Mike Macdonald, le coordonnateur offensif des Bengals de Cincinnati, Brian Callahan, de San Francisco. Le coordonnateur défensif des 49ers Steve Wilks, le coordonnateur défensif des Panthers de la Caroline Ejiro Evero, l’entraîneur-chef adjoint des Ravens de Baltimore/entraîneur de la ligne défensive Anthony Weaver et l’entraîneur-chef de l’Université du Michigan Jim Harbaugh. Belichick s’est séparé des Patriots il y a une semaine avant que l’équipe n’embauche Jerod Mayo comme nouvel entraîneur-chef. “Robert (Kraft) et moi, après une série de discussions, avons mutuellement convenu de nous séparer. Pour moi, c’est un jour de gratitude et de célébration”, a déclaré Belichick. Après tout leur succès sans précédent, la décision de la scission fait suite à quelques années difficiles. Les Patriots ont terminé la dernière saison à 4-13, leur pire bilan en une seule saison sous Belichick, devenu entraîneur-chef de l’équipe en 2000. “Il est le plus grand entraîneur de tous les temps, ce qui rend cette décision de se séparer si difficile. – mais c’est une décision dont nous avons convenu d’un commun accord qu’elle était nécessaire à ce moment-là”, a déclaré Kraft. “Je serai toujours un Patriote”, a déclaré Belichick. “J’ai hâte de revenir ici, mais pour le moment, nous allons passer à autre chose.” Belichick, 71 ans, a présenté une fiche de 296-133 en 24 saisons comme entraîneur-chef de la Nouvelle-Angleterre entre la saison régulière et les séries éliminatoires. En incluant les cinq saisons où il a été entraîneur-chef des Browns de Cleveland (1991-95), il a un bilan total de 333-178. Vidéo ci-dessous : Les fans réagissent à la séparation de Belichick avec les Pats.

