Bill Belichick a changé depuis sa rencontre avec la pom-pom girl Jordon Hudson, 24 ans

Belichick – qui est père de trois enfants, tous plus âgés qu’Hudson – a reçu beaucoup de haine depuis qu’il aurait rencontré sa femme sur un vol en février 2021, alors que la pom-pom girl était encore étudiante à la Bridgewater State University dans le Massachusetts.

« Bill prend beaucoup de reproches pour être avec une fille de 48 ans plus jeune. Il porte des chaussettes de survêtement plus âgées qu’elle », a déclaré en plaisantant un ami de Belichick à un journal. « Mais il a subi une transformation complète de sa personnalité depuis qu’il est sorti avec elle et est passé du statut d’homme qui descend de ma pelouse à celui de où est la fête. »