Bill Beavers, ancien aulne et commissaire du comté de Cook, décède à 89 ans

L’ancien flic de Chicago, conseiller municipal et commissaire du comté de Cook, William « Bill » Beavers, l’autoproclamé « porc aux gros cinglés », est décédé samedi matin de complications naturelles, a déclaré son porte-parole. Il avait 89 ans.

« Aujourd’hui est un jour difficile pour la famille Beavers et pour beaucoup d’entre nous qui respectons et chérissons l’amitié et la loyauté du commissaire Beavers », a déclaré dimanche le porte-parole de la famille, Sean Howard, dans un communiqué. «Bill Beavers restera dans l’histoire comme l’un des échevins afro-américains les plus progressistes du conseil municipal de Chicago. Il était sans aucun doute noir et l’a prouvé par ses innombrables efforts pour inciter les hommes d’affaires noirs à s’engager dans les affaires et les contrats de la ville.

Les castors laissent derrière eux un compliqué mais un héritage sans excuse; en 2013 après avoir été condamné à six mois de prison sur accusations d’évasion fiscaleil s’est tenu dans le hall du palais de justice américain de Dirksen, a souri aux journalistes et, avec une pincée d’esprit vif qui le caractérise, a insisté sur le fait que la vie était belle.

Né et élevé dans les quartiers de Kenwood et d’Oakland, Beavers était l’un des six enfants de sa mère, que Howard qualifiait de « femme très respectée » et de « femme au foyer adorable » avec des compétences culinaires qui la rendaient populaire dans leur église locale. Le père de Beavers était un ouvrier d’aciérie décédé au travail.

Après avoir fréquenté le Harold Washington College, il a servi comme officier de police de Chicago pendant plus de deux décennies jusqu’à sa retraite et a été élu en 1983 conseiller municipal du 7e arrondissement, poste qu’il a occupé jusqu’en 2006. Il a été élu commissaire du comté de Cook pour le 4e arrondissement. District, comprenant certaines parties du côté sud de Chicago et de la banlieue sud.

Pendant son mandat d’échevin, Beavers a été nommé président du comité de police et d’incendie, puis du comité du budget. Howard a déclaré que l’une des plus grandes réalisations des Beavers a été la création de districts judiciaires secondaires qui ont permis aux avocats noirs de se présenter aux postes de juge dans les quartiers sud et ouest de la ville et dans les banlieues sud du comté.

Au cours des 20 dernières années, Howard a pris son petit-déjeuner quotidiennement avec Beavers et quelques autres personnalités politiques.

« Ces séances de petit-déjeuner étaient classiques dans la mesure où tant de connaissances, d’humour et de sagesse provenaient de ces hommes remarquables », se souvient-il. « Le commissaire Beavers nous a toujours rappelé l’importance de tenir parole, de rester ferme dans ses convictions et de savoir que le gouvernement appartient au peuple et non à nous-mêmes.

Beavers laisse dans le deuil deux filles et un fils : Denice Ewing; Darcel Beavers, ancienne échevine du 7e quartier ; et David Beavers, un ancien enquêteur du bureau du procureur du comté de Cook. Il laisse également son petit-fils DeJuan Brown et son arrière-petite-fille Dylan Brown.

[email protected]