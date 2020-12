Le procureur général Bill Barr a utilisé la force de son bureau pour ordonner aux procureurs enquêtant sur Hunter Biden de ne prendre aucune mesure qui pourrait entraîner la révélation publique de l’enquête à l’approche des élections.

La directive, rapportée dans le Wall Street Journal, était conforme à la politique actuelle du ministère de la Justice contre la prise de mesures d’enquête à proximité d’une élection qui pourraient interférer avec elle.

Barr et son équipe ont pris des mesures pour « isoler » les enquêtes, selon le rapport, alors même que le président Donald Trump a demandé à plusieurs reprises une enquête sur le fils de son rival politique.

Ces instructions ont été données oralement lors de « conversations avec les procureurs », selon le Journal, ce qui semble suggérer qu’il n’y a pas de trace écrite pour cela. Ils ont notamment demandé si l’on pouvait faire confiance aux membres du personnel impliqués dans la situation.

L’affaire reflète les pressions profondes exercées par le ministère de la Justice à la suite de 2016 et les appels sans précédent et constants de Trump à enquêter sur ses opposants.

Quelques jours à peine avant les élections de 2016, le directeur du FBI de l’époque, James Comey, a informé les législateurs que le bureau enquêtait sur de nouveaux courriels découverts sur l’ordinateur portable de l’ancien représentant Anthony Weiner. La divulgation a porté un autre coup au camp de Clinton, et Hillary Clinton et d’autres collaborateurs ont cité Comey comme ayant contribué à sa défaite.

Une politique de 2012 vise à tenir le ministère de la Justice à l’écart des actions qui pourraient orienter une campagne.

Les démocrates ont fustigé Barr tout au long de son mandat pour plusieurs étapes cruciales qui semblent avoir profité à Trump: la rétention de documents et de témoignages du Congrès lors de la destitution; la publication d’un résumé de la sonde Mueller; et la décision d’abandonner les charges contre l’allié de Trump Mike Flynn, que le président a gracié après les élections.

Barr a également fait des commentaires publics conformes aux préoccupations de Trump concernant le risque de fraude électorale par le biais de bulletins de vote par correspondance.

En octobre, les législateurs républicains ont demandé une enquête criminelle sur Hunter Biden, mais le DOJ n’a pas répondu. Les républicains du Sénat avaient mené leur propre enquête, qu’ils avaient publiée peu de temps avant les élections – dans un geste qui lui-même aurait probablement brisé les mœurs du Sénat il y a plusieurs années.

Trump a fait rage à propos de Barr sur Twitter depuis que la nouvelle de la sonde Hunter a éclaté. Hunter Biden a déclaré la semaine dernière qu’il faisait l’objet d’une enquête pour des problèmes fiscaux, et a déclaré qu’un « examen objectif de ces questions démontrera que j’ai géré mes affaires de manière légale et appropriée, y compris avec le bénéfice de conseillers fiscaux professionnels ».

Des informations censées montrer ses relations avec les hauts responsables du géant chinois de l’énergie CEFC étaient contenues sur un ordinateur portable que l’avocat de Trump, Rudy Giuliani, a fourni au New York Post avant les élections.

Trump a lié samedi ses plaintes à propos de Barr à ses efforts pour annuler les élections, un jour après que la Cour suprême a refusé d’entendre une affaire au Texas dans laquelle il cherchait à intervenir.

« SI Biden entre, rien n’arrivera à Hunter ou à Joe. Barr ne fera rien, et le nouveau groupe de tueurs partisans qui arrivera va rapidement tout tuer. Même chose avec Durham. Nous les avons surpris, espionnage, trahison et plus encore (la partie la plus difficile), mais «Justice» a pris trop de temps. Sera DOA! ‘

L’enquête de Durham fait référence à l’enquête menée par l’avocat américain John Durham, nommé par Barr pour enquêter sur les allégations d’inconduite du FBI dans l’enquête sur la Russie. Cette enquête a déçu Trump en ne produisant aucune bombe dans les jours précédant les élections.