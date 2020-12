Le procureur général Bill Barr a rejeté les attaques de Donald Trump comme un « roi déchu déclamant » qui sont « sans rapport avec sa perte », après que le président a exigé de savoir pourquoi il n’avait pas révélé l’enquête fiscale de Hunter Biden avant les élections.

Trump s’en est pris à Barr sur Twitter samedi matin en lui demandant pourquoi il n’avait pas « révélé la vérité au public, avant les élections » et en retweetant un message appelant au licenciement du haut patron du DOJ.

Sa fureur est venue après qu’il est apparu mercredi que le ministère de la Justice avait enquêté sur le fils du président élu Joe Biden sur ses transactions commerciales et ses impôts avant les élections, mais n’a pas rendu l’enquête publique.

Mais, selon une source, Barr est inégalement aussi peu impressionné par Trump et ne fait que reprendre le temps qu’il lui reste jusqu’à ce qu’ils quittent tous les deux leurs fonctions.

Barr « ne peut pas être intimidé par Trump » et a rejeté les explosions du président au sujet de l’enquête comme « le roi déchu en train de déclamer », a déclaré la source à CNN samedi après le déchaînement de Trump sur Twitter.

« Sans rapport avec le cours de la justice et la perte électorale de Trump. »

Le patron du DOJ «n’est pas quelqu’un qui prend l’intimidation et se retourne l’autre joue», ont-ils ajouté.

Malgré la fracture croissante entre les deux hommes – qui étaient autrefois des alliés fidèles – Barr prévoit de rester dans son rôle jusqu’à ce que Trump quitte la Maison Blanche et ne quittera probablement que s’il pense que Trump est sur le point de le renvoyer, selon l’initié.

La source a ajouté que les tensions sont actuellement si fortes entre les deux hommes que c’est comme « une guerre froide ».

La relation de Trump et Barr était déjà sur les rochers avant que la nouvelle de l’enquête fiscale de Hunter Biden n’apparaisse cette semaine.

Barr a attiré la colère de Trump la semaine dernière lorsqu’il a déclaré que le DOJ n’avait trouvé aucune preuve de fraude électorale généralisée et que les deux hommes avaient eu une réunion « litigieuse » à la suite, a rapporté CNN.

Trump a envoyé plusieurs tweets samedi matin à Barr.

« Pourquoi Bill Barr n’a-t-il pas révélé la vérité au public, avant les élections, sur Hunter Biden », a-t-il tweeté.

« Joe mentait sur la scène du débat sur le fait que rien n’allait ou se passait », a confirmé la presse. Gros désavantage pour les républicains aux urnes! » il a continué.

Trump s’en est pris à Barr sur Twitter, retweetant même une suggestion que Barr soit renvoyé d’ici la fin de la journée

« Pourquoi Bill Barr n’a-t-il pas révélé la vérité au public, avant les élections, sur Hunter Biden », a tweeté Trump samedi matin. Ci-dessus, Barr est vu avec Trump en septembre

Trump a prédit que: « SI Biden entre, rien n’arrivera à Hunter ou à Joe. Barr ne fera rien, et le nouveau groupe de tueurs partisans qui arrivera va rapidement tout tuer.

Il a également retweeté l’appel de l’animateur de radio conservateur Todd Starnes pour que Barr soit renvoyé immédiatement. Trump a ajouté le commentaire: « Une grande déception! »

Une source a déclaré à CNN que Trump avait tenu une réunion avec des conseillers à la Maison Blanche vendredi, où il avait discuté du licenciement de Barr avec un peu plus d’un mois avant qu’il ne doive également quitter la Maison Blanche.

Le président aurait été « furieux » de l’enquête Hunter Biden et des informations selon lesquelles Barr démissionnerait.

Les relations commerciales étrangères de Hunter Biden sont devenues un point de discorde pendant l’élection, après que le New York Post eut publié des rapports sur les révélations d’un ordinateur portable mis au rebut.

La campagne de Biden a attaqué les articles comme de la désinformation et des calomnies russes.

« Pas une seule chose solitaire n’était hors de propos », a insisté Joe Biden à propos des relations de son fils lors du deuxième débat présidentiel.

«Mon fils n’a pas gagné d’argent avec ce truc, de quoi parlez-vous, la Chine.

Maintenant, il a été révélé que l’enquête fiscale sur Hunter Biden avait été lancée en 2018, l’année avant que l’aîné Biden n’annonce sa candidature à la présidence.

Hunter Biden a confirmé l’existence de l’enquête mercredi, affirmant qu’il en avait entendu parler pour la première fois la veille.

« Je prends cette question très au sérieux, mais je suis convaincu qu’un examen professionnel et objectif de ces questions montrera que j’ai géré mes affaires de manière légale et appropriée, y compris avec le bénéfice de conseillers fiscaux professionnels », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Hunter Biden (à gauche) a confirmé l’existence de l’enquête mercredi, affirmant qu’il en avait entendu parler pour la première fois la veille.

On ne sait pas quelles entités ou transactions commerciales pourraient être liées à l’enquête, bien qu’une personne connaissant le sujet ait déclaré qu’au moins une partie de sa concentration était sur son travail passé en Chine.

Les enquêteurs fédéraux ont signifié mardi une série de citations à comparaître, dont une pour Hunter Biden, selon une autre personne proche de l’enquête.

Les enquêteurs n’ont pas contacté jusqu’à récemment en raison de la pratique du ministère de la Justice de ne pas entreprendre des actions d’enquête ouvertes à l’approche des élections, a déclaré l’une des personnes.

Hunter Biden a une histoire des affaires internationales et des relations commerciales dans un certain nombre de pays.

Trump et ses alliés l’ont accusé de tirer parti de ses relations politiques et ont également porté des accusations de corruption liées à son travail en Ukraine à l’époque où son père était vice-président et dirigeait les relations de l’administration Obama avec la nation d’Europe de l’Est.

Tard mercredi, Trump a tweeté une citation de la chroniqueuse du New York Post, Miranda Devine, affirmant: « 10% des électeurs auraient changé leur vote s’ils connaissaient Hunter Biden ».

Hunter Biden (à gauche) est vu avec Joe et Jill Biden alors qu’ils célèbrent la victoire électorale le 7 novembre. Les transactions financières de Hunter font l’objet d’une enquête fédérale

Tout cela soulève la perspective d’un dysfonctionnement encore plus profond dans une capitale qui a déjà du mal à faire face aux crises les plus urgentes du pays, y compris une pandémie croissante.

Les républicains, en particulier ceux qui envisagent des élections présidentielles en 2024, indiquent clairement qu’ils feront pression sur Biden sur la question.

« Joe Biden doit s’engager aujourd’hui à coopérer à l’enquête fédérale et à répondre à toutes les questions sous serment », a déclaré jeudi le sénateur Josh Hawley, un républicain du Missouri, « et que s’il est assermenté en tant que président, pas d’enquêteur ou d’avocat fédéral travaillant sur l’affaire pénale Hunter Biden sera supprimé.

La réponse publique initiale de Trump a été étonnamment sourde, juste une paire de tweets sur un segment de Fox News sur l’histoire mercredi soir.

Mais en privé, il a exigé de savoir pourquoi l’enquête n’avait pas été révélée avant le jour du scrutin, accusant les responsables de ralentir délibérément afin d’améliorer les chances de Biden, selon deux républicains familiers avec les conversations mais non autorisés à en discuter publiquement.

Vendredi, Biden a crié « Je suis fier de mon fils » avant de s’éloigner lorsqu’un journaliste a demandé si Hunter Biden « s’engageait »[ted] un crime’. Le même journaliste a également demandé si le père et le fils avaient parlé.

Il est apparu jeudi que le frère de Joe Biden, James, était également impliqué dans une enquête du FBI.

Des agents ont posé des questions sur James Biden, l’un des deux jeunes frères de Joe, lors d’une enquête sur une entreprise hospitalière en Pennsylvanie dans laquelle il était impliqué, a rapporté Politico.

L’entreprise, Americore, dirigeait des hôpitaux ruraux et a été attaquée par des agents en janvier après avoir fait faillite. Politico a rapporté qu’au cours de son enquête, le FBI avait posé des questions sur l’implication de James Biden dans l’entreprise.

Il a été décrit comme son «principal», mais a contesté cette description et son rôle fait l’objet de litiges dans au moins deux États. Dans une affaire judiciaire, il a été accusé d’avoir laissé tomber le nom de son frère pour susciter des affaires.

Le sénateur républicain Tom Cotton a déclaré jeudi à Fox News qu’un avocat spécial devrait être nommé dans les deux Bidens, alléguant que l’enquête de Hunter s’étendait sur la fraude en valeurs mobilières ainsi que sur la question fiscale.

L’enquête initiale sur Hunter Biden est menée par des procureurs fédéraux du Delaware. Plus tôt cette semaine, il est apparu qu’une enquête parallèle avait été ouverte à Pittsburgh après que Rudy Giuliani eut remis des documents à un procureur fédéral.

Des sources ont déclaré au New York Times que Scott Brady, principal procureur fédéral de Pittsburgh et fervent républicain, avait dirigé l’enquête à la demande du procureur général Bill Barr après que Giuliani eut communiqué des informations qu’il avait recueillies sur la famille Biden.

Les enquêtes sur son fils ont compliqué la décision de Joe Biden de nommer son propre procureur général.

Les enquêtes sur Hunter ont compliqué le choix du procureur général pour Joe Biden, qui envisagerait maintenant de recruter le gouverneur de New York Andrew Cuomo (ci-dessus)

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, est l’un des nombreux candidats envisagés par Joe Biden pour le poste de procureur général, a rapporté vendredi l’Associated Press.

Les trois autres prétendants pour le moment seraient notamment le sénateur sortant de l’Alabama, Doug Jones, le juge de la cour d’appel fédérale Merrick Garland et l’ancienne sous-procureure générale Sally Yates.

Mais la dynamique pourrait changer, car tout choix de Biden sera maintenant examiné pour détecter toute loyauté perçue envers le président élu et tout parti pris dans toute enquête sur son fils. Garland et surtout Jones ont des liens de longue date avec Biden.

Cuomo a été interrogé ces dernières semaines sur son intérêt pour le poste de procureur général. Cette semaine encore, il a déclaré dans une interview à la radio publique à New York: «Je n’ai pas l’intention de me présenter aux postes de président ou de vice-président, ni d’aller à l’administration. Mais il a dit que le poste de procureur général «est vraiment critique, surtout maintenant».

Ancien procureur général de l’État et secrétaire au logement et au développement urbain de l’administration Clinton, Cuomo est gouverneur de New York depuis 2011 et a été le visage public de la réponse de l’État à la pandémie de coronavirus.