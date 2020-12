(Opinion Bloomberg) – Le procureur général William Barr a démissionné avec un peu plus d’un mois dans l’administration du président Donald Trump. Cela semble suggérer que Barr pense que ce qui se passera dans les cinq prochaines semaines pourrait ternir irrémédiablement son héritage. Si tel est le cas, c’est assez étonnant, étant donné à quel point Barr a déjà diminué sa réputation et celle du ministère de la Justice avec ses manigances pro-Trump.

Quelle est la surprise de janvier dont Barr ne veut pas participer? Une possibilité est que Barr veuille créer une distance bureaucratique entre lui et le président afin qu’il puisse dire qu’il a démissionné plutôt que de purger son mandat. Mais cela semble peu plausible, même pour un opérateur bureaucratique rusé comme Barr, étant donné à quel point il a été proche de la présidence. Et cela semble certainement en contradiction avec le ton flatteur de sa lettre de démission.

Une autre option est que Barr se rende compte que Trump prévoit de continuer à contester le résultat des élections. Barr a été prêt à tolérer les arguments de Trump jusqu’à présent, même s’il a lui-même refusé de dire que Justice a des preuves de fraude significative. Pourtant, la perspective de réclamations de plus en plus folles de conspiration et d’une inauguration sans la présence de Trump pourrait peut-être suffire à Barr pour préférer être hors de la ville – et hors de l’administration – au cours des prochaines semaines.

La possibilité la plus probable, cependant, implique des pardons présidentiels et peut-être des ordres exécutifs juridiquement discutables conçus pour rendre plus permanentes certaines des politiques de Trump.

Le président peut délivrer des pardons sans le procureur général ou le ministère de la Justice. La Constitution donne le pouvoir de grâce au seul chef de l’exécutif. Mais il y a un bureau de grâce à la Justice, et un président qui ignore complètement ou contourne ses recommandations pourrait entacher son procureur général.

Barr sait tout sur les pardons de fin de mandat. Il s’est fait sa propre réputation à la fin de l’administration de George HW Bush en recommandant des pardons aux personnalités d’Iran-Contra. Ces pardons ont effectivement mis fin à l’enquête sur le scandale – et ont isolé Bush, qui aurait pu être impliqué si l’enquête s’était poursuivie.

À l’époque, la recommandation de la grâce de Barr a aidé à isoler le président des critiques selon lesquelles il était intéressé. Mais les choses seraient différentes maintenant.

Supposons que Trump accorde une grâce générale à tous les agents de l’ICE pendant sa présidence. Ou pour les membres de sa famille. Ou pour lui-même. Il n’y aurait aucun moyen que Barr puisse éviter de donner l’impression qu’il était d’accord – à moins de démissionner en signe de protestation.

En d’autres termes, au lieu que le procureur général isole le président en recommandant des pardons, le président discréditerait le procureur général en délivrant des pardons scandaleux sans le consentement de l’avocat en chef.

Il en irait de même pour tous les décrets émis par la Maison Blanche malgré les objections du Bureau du conseiller juridique à la justice. Barr aurait l’air inefficace – ce qui est pire, dans certains milieux, que de ressembler au copain du président.

Quel que soit le raisonnement de Barr, nous pourrions ne pas entendre l’histoire complète de sa démission pendant un certain temps – pas à moins et jusqu’à ce qu’il décide de la partager.

Barr a causé un préjudice durable au ministère de la Justice et à la primauté du droit. Sa démission ne devrait pas être autorisée à l’absoudre de ses efforts pour permettre à Trump d’utiliser ce département autrefois fier comme un outil personnel d’influence partisane.

Ce que Trump fait ensuite, cependant, pourrait nous donner un indice sur ce qui a effrayé l’homme qui a induit le public en erreur au sujet de l’enquête de Robert Mueller; a nommé un avocat spécial pour enquêter sur les enquêteurs de la collusion Trump-Russie; et répandre de fausses déclarations de fraude électorale avant le vote. Cela devrait être assez mauvais.

Cette colonne ne reflète pas nécessairement l’opinion du comité de rédaction ou de Bloomberg LP et de ses propriétaires.

Noah Feldman est un chroniqueur d’opinion Bloomberg et animateur du podcast «Deep Background». Il est professeur de droit à l’Université de Harvard et a été greffier du juge de la Cour suprême des États-Unis, David Souter. Ses livres incluent «Les trois vies de James Madison: Genius, Partisan, President».

