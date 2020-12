Le vainqueur strict Bill Bailey a raconté comment il a failli mettre le feu à la piste de danse.

La star a expliqué comment il avait failli provoquer un incendie sur le plateau après que lui et Jamie aient raté leur « compte sur » au tout début de la série.

Il a dit: «Le régisseur a dit: ‘Non, je vous compterai.’ Nous avons dit ok… et puis Jamie et moi nous sommes dit: «Nous sommes bien entre nous deux, nous pouvons compter jusqu’à huit».

« Et juste comme je l’ai dit, j’ai donné un coup de pied sur l’une des boîtes pyrotechniques, j’ai trébuché dessus et j’ai failli tomber dans les escaliers. Je me suis dit: ‘Nous ne pouvons pas rester seuls une seconde’.







J’ai pensé que ce serait une excellente façon de commencer le spectacle – Bill Bailey a enflammé son pantalon et l’alarme incendie se déclenche, et je tombe et je mets le feu au studio!

Il a dit avoir dédié sa victoire à sa mère, qui était une fan de danse de salon.

Il a déclaré: «Cela m’a fait penser à ma mère, d’abord parce que ma mère est décédée il y a 15 ans et j’ai beaucoup pensé à elle ce jour-là. Elle adorait la danse de salon.







«En fait, elle voulait que je le prenne quand j’étais enfant. Elle m’a fait prendre quelques leçons quand j’étais adolescente mais bien sûr, j’étais adolescente et j’ai pensé: ‘Je ne veux pas faire de la danse de salon ».

«Mais je sais qu’elle aurait été si fière. Cela aurait été son moment le plus fier.

«Cela m’a également fait penser à mon père, car nous avons entendu pendant la journée parler des nouvelles restrictions et du fait que mon père qui s’isolait seul depuis mars, nous avions hâte de le voir à Noël, puis nous avons pensé ‘ Oh non, nous ne pouvons pas faire ça maintenant et il va être seul.







« Donc, il y avait beaucoup de choses qui se passaient aussi … ça m’a presque donné envie de donner plus dans la performance, d’une certaine manière. »

Il a admis que cela n’avait pas encore coulé: «Je suis encore un peu étourdi vraiment. Je suis entré et nous avons pris un verre de vin. Alors aujourd’hui, je viens de potter. Hier, je ne savais pas vraiment quoi faire. J’ai parcouru des messages et des textes, beaucoup de messages charmants de la part de gens. Mais non, cela n’a pas encore vraiment coulé.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait sentir ses orteils, il a plaisanté: «Non, les orteils sont toujours en grève. Je ne sais pas ce qui se passe avec eux. Ils ont juste décidé d’abandonner. C’est implacable. Mais oui, je me sens bien en fait. Je me sens un peu raide au niveau de la jambe et du bras, mais sinon super.