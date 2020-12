Lorsque Bill Bailey a été nommé candidat au Strictly Come Dancing de cette année, les bookmakers en ont fait leur outsider 50-1 pour remporter le trophée Glitterball.

Mais avancez rapidement de quelques mois et le comique, 55 ans, est maintenant le favori 11-10, devant ses rivaux de salle de bal plus jeunes et plus agiles.

Alors, a-t-il toujours soupçonné qu’il serait un naturel sur la piste de danse?

«Pas du tout», dit-il en riant. «Je m’attendais vraiment à ne pas pouvoir le faire. J’avais toute la gamme des résultats pour lesquels je m’étais préparé, de la plaisanterie qui sort en premier, à encore pire, en tombant juste au milieu de la routine, en titubant, en faisant tomber l’un des juges de leur chaise, en me mettant tirer dans le studio, donner un coup de pied à une caméra, voir le décor s’enflammer.









Au lieu de cela, il a impressionné par son dévouement, sa musicalité et sa concentration, qui ont conduit à une série de performances brillantes.

Une grande partie du mérite revient à son partenaire professionnel Oti Mabuse, qui est le champion en titre de l’émission BBC1 après avoir triomphé l’année dernière avec l’acteur d’Emmerdale Kelvin Fletcher.

Ses brillantes routines ont joué sur les forces de Bill, et il dit qu’ils ont eu un moment d’ampoule pendant le pas rapide de la deuxième semaine quand ils ont tous deux réalisé qu’il pouvait gérer des étapes plus compliquées avec facilité.

«A partir de là, les routines se sont améliorées», dit-il joyeusement. «Et je suis devenu un peu plus confiant et nous y voilà.»

Les téléspectateurs sont tombés amoureux de la façon dont le père de l’un se lance dans chaque routine comme si sa vie en dépendait, en particulier sa performance mémorable de Couple’s Choice à Rapper’s Delight.









Magnifiquement chorégraphié par Oti, il impliquait de nombreux accessoires et lui a même valu les éloges de la superstar mondiale Janet Jackson. Pas mal pour un homme d’âge moyen légèrement en surpoids qui a eu une leçon de danse à l’âge de 12 ans et a décidé que ce n’était pas pour lui.

«Mon père dit qu’il a un souvenir flou de ma mère en train de dire:« Oh, ce serait bien si ce garçon pouvait apprendre un peu à danser », dit-il. «Je pense que j’ai eu une leçon, peut-être deux.

«Je pense que ma mère était assez déçue que je ne veuille pas continuer, mais j’avais 12 ou 13 ans et j’étais juste un peu maigre et maladroit.

Né et élevé à Bath, dans le Somerset, Bill, partisan de longue date du Parti travailliste, a tourné avec succès en tant que comique debout pendant des années.

Il met toujours en valeur ses talents musicaux et joue de nombreux instruments différents.









Bill a également une armée de fans de télévision grâce à Black Books de Channel 4 et à son long séjour en tant que capitaine d’équipe sur Never Mind the Buzzcocks de BBC2.

Une partie de son attrait sur Strictly est qu’il aime apporter sa personnalité aux performances. Par exemple, les téléspectateurs de ce soir verront la toute première routine de l’émission réalisée sur du heavy metal.

«Je ne pense pas qu’Oti ait jamais écouté Metallica, donc c’était un peu une révélation», rit-il. «Enter Sandman a un tel pouvoir et un tel drame. C’est parfait pour danser le tango.

Il attribue modestement les longues journées d’entraînement avec Oti – plutôt que sa capacité naturelle – pour l’avoir amené aux demi-finales sans avoir une fois été dans la danse redoutée.

«Elle est assez stricte en termes de planification de la journée et de la routine, et j’aime ça. Je pense que c’est une des raisons pour lesquelles nous nous entendons très bien, parce que nous avons une éthique de travail similaire », dit-il. «C’est une grande amitié que nous avons maintenant.»









Il dit qu’il est extrêmement important de continuer. «Vous êtes dans une relation de travail très intense où vous vous entraînez parfois pendant 12 heures ou plus.»

Les jours sans fin de danse ont signifié que Bill est plus en forme – et plus mince – qu’il ne l’a été depuis des années, voire des décennies. Il a jeté plus d’une pierre et il n’a pas encore fini.

«Je me sens très bien», déclare-t-il. «C’est une très bonne forme d’exercice, car la moitié du temps, vous ne réalisez pas que vous le faites.

«Vous ne faites que danser, vous vous amusez, vous tourbillonnez sur la piste de danse.»

L’inconvénient est les inévitables courbatures et douleurs qui en résultent. Parfois, quand il rentre chez sa femme Kristin et son fils Dax, 16 ans, à Hammersmith, dans l’ouest de Londres, il est à l’agonie.

«J’ai tendance à mettre de la glace dans un seau et à y mettre mes pieds», dit-il.

Rien de tout cela ne l’a dissuadé de vouloir continuer après le spectacle, et il prévoit de faire danser Kristin dans la cuisine ce Noël.









«Ce serait absolument adorable, oui», dit-il. «Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je pense qu’elle est enthousiaste. Tout ce que j’ai ramassé, je vais essayer de le transmettre.

Avec une poignée de spectacles à distance sociale prévus pour Noël, Bill estime que la danse ne tardera pas à entrer dans son stand. Mais d’abord, il y a la petite question du Strictly.

Toutes les célébrités apprennent deux danses, ce qui rend la tâche deux fois plus difficile. En plus de son tango, Bill dansera ce soir un Charleston joyeux.

Il admet qu’il trouve «plutôt cool» d’être toujours dans la compétition aux côtés de Maisie Smith, 19 ans, et Hrvy Cantwell, 21 ans, mais espère pouvoir en faire assez pour se qualifier pour la finale.

Sagement, Oti lui dit de se concentrer sur le travail à accomplir. Mais il n’est qu’humain. «Atteindre la finale, qui sait», raisonne-t-il. «Ce serait merveilleux de pouvoir obtenir cette dernière poussée.»

* Strictly Come Dancing, BBC1, samedi, 19h. Bill Bailey: Christmas Larks, The Lyceum Theatre, Londres, 28 décembre au 3 janvier. Billets en vente maintenant.