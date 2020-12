Beaming Bill Bailey a célébré la création de l’histoire de Strictly Come Dancing en rentrant chez lui dans une voiture sale tout en soulevant le trophée Glitterball par la fenêtre.

Le gagnant de 2020 a porté un toast à son succès en donnant aux passants un aperçu de son prix alors qu’il quittait le studio tard samedi soir.

Ce n’était certainement pas un défilé de la victoire de style football, mais le champion semblait passer un bon moment car il a été applaudi en disant au revoir après avoir quitté le studio de la BBC.

Vêtu d’un masque vert incontournable, il s’est pendu à la vitre de la voiture pour donner à chacun un bon aperçu de son prix étincelant.

Il est peut-être maintenant strictement royal, mais la voiture de Bill pourrait faire un nettoyage.







Après avoir été couronné vainqueur, son véhicule de fuite était sale avec de la boue clairement visible d’un côté.

Cela ne voulait pas dire que Bill allait garder un profil bas sur le chemin du retour.

Il est devenu le vainqueur le plus âgé de la série, alors que le partenaire de danse professionnel Oti Mabuse a remporté la victoire pour une deuxième année consécutive.

Bill et Oti Mabuse se sont imposés lors d’une finale incroyable face à de très bons danseurs.







Ils ont battu HRVY et Janette Manrara, Jamie Laing et Karen Hauer, et Maisie Smith et Gorka Marquez pour remporter le Glitterball.

À l’annonce, Bill jeta ses mains en l’air et dit: « Quoi? Quoi? Oh mon dieu! »

Il s’est vite calmé et a dit: «C’est surréaliste, c’est extraordinaire, c’est merveilleux.

« Je n’ai jamais pensé que nous allions arriver aussi loin, je n’aurais jamais pensé que nous arriverions en finale.







« Mais j’ai le professeur le plus extraordinaire, le danseur le plus extraordinaire, quelqu’un qui a cru en moi depuis le début. »

Oti a également remporté le spectacle l’an dernier avec Kelvin Fletcher.

Elle lui a rendu hommage en disant: «Bill, je pense que tu es incroyable, remarquable Bill Bailey, tu as juste mis ton cœur dans tout.

« Vous m’avez laissé entrer dans votre monde et je veux toujours être dans votre monde et faire partie de vous. »

* La finale de Strictly Come Dancing est maintenant disponible sur BBC iPlayer