Le finaliste de Strictly Come Dancing, Bill Bailey, serait assis sur une fortune impressionnante de plus de 900 000 £ à la banque, basée sur les bénéfices de ses entreprises privées.

L’humoriste de 55 ans, qui espère élever Strictly Glitterball ce week-end aux côtés de son partenaire professionnel Oti Mabuse, supervise en fait une série de sociétés privées, notamment une société immobilière et une société de production, qui semblent bien se porter financièrement.

Bien que son passage Strictly se termine ce week-end, il semble que Bill puisse se reposer bien malgré les nouvelles selon lesquelles sa prochaine tournée de stand-up aurait été annulée.

Selon les nouveaux registres financiers des entreprises de Bill rapportés par The Sun, l’artiste a déclaré 887 000 £ de bénéfices ainsi que 1 231 857 £ d’actifs pour ses trois entreprises.







Outre les trois entreprises, Glassbox Productions, Beinzeit et Glassbox Rights, qu’il dirige avec sa femme adorée Kristin, le père de l’un supervise également une société immobilière appelée Kampung Pala Properties.

La société, officiellement créée en juin 2019, est décrite sur Companies House sous la forme d’une entreprise comme étant utilisée pour: «l’achat et la vente de biens immobiliers propres».

Cependant, il n’y a pas de registres financiers pour l’entreprise privée.







Les derniers records financiers de Bill arrivent alors que le comédien se prépare pour un week-end époustouflant de performances sur Strictly Come Dancing de la BBC.

Ce week-end, Bill reprendra son impressionnante danse Couple’s Choice sur la chanson Rapper’s Delight, avant de se rendre sur le sol de la salle de bal pour interpréter leur Quickstep to Talk To The Animals de Bobby Darin.

Le spectacle de danse de Bill et Oti sera au Show Must Go On de Queen.







Le comédien devra faire face à une concurrence féroce de la part de ses collègues finalistes Strictly, avec Maisie Smith, HRVY et Jamie Laing mettant tout en œuvre pour tenter de remporter le Glitterball de cette année.

