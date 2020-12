La star de Strictly Come Dancing Bill Bailey pourrait donner trop dans sa performance ce week-end, car il craint qu’un de ses genoux ne saute au milieu de la danse.

L’humoriste de 55 ans s’est avéré être le succès surprise de la série 2020 – après avoir épaté les juges et les téléspectateurs avec son impressionnante combinaison de danse et de jeu d’instruments tout en s’associant à Oti Mabuse, un professionnel de 30 ans.

Cependant, l’homme drôle craint que son corps vieillissant ne le laisse tomber lors du spectacle de samedi soir dans lequel il dansera le tango argentin.

Discutant d’une semaine brutale de répétitions, Bill a expliqué pourquoi il était si anxieux avant le quart de finale.







Il a raconté au Daily Star ses projets de tango argentin: « [There is a] coup de pied tranchant particulier dans cette danse où la jambe est agitée à un angle entre les jambes de votre partenaire.

«Pour des raisons de sécurité, vous devez être parfaitement synchronisé et vous assurer que vous avez les jambes écartées, car si vous êtes au mauvais endroit, vous risquez de vous faire battre!

«Un faux pas et vous pourriez perdre une rotule.







«J’ai moi-même ressenti cette douleur pendant l’entraînement même si ce n’était pas entièrement de ma faute. Eh bien, c’est mon excuse de toute façon.

Le quart de finale de samedi soir est sur le thème de Musical – avec Bill et Oti prêts à danser sur la musique du Fantôme de l’opéra.

Les autres candidats participant au dernier spectacle en direct sont le chanteur HRVY avec sa partenaire de danse Janette Manrara, la star de télé-réalité Jamie Laing avec sa partenaire de danse Karen Hauer et la présentatrice de télévision JJ Chalmers avec sa partenaire de danse Amy Dowden.

La star d’EastEnders Maisie Smith avec sa partenaire danseuse Gorka Marquez, et l’animateur de Good Morning Britain Ranvir Singh avec son partenaire de danse Giovanni Bernice complètent la liste des professionnels.

La société de paris PaddyPower a donné à Bill et Oti une cote de 8/11 pour remporter le trophée Glitterball 2020.







Alors que les cotes de HRVY et Janette sont de 5/2, celles de Jamie et Karen de 14/1, de JJ et d’Amy de 66/1, de Maisie et Gorka de 11/2 et de Ranvir et Giovanni de 7/1.

Le spectacle des résultats de dimanche soir comprendra une performance de Marisha Wallace, interprète de Broadway et du West End, chantant Climb Ev’ry Mountain de The Sound of Music.

Strictly Come Dancing continue sur BBC One samedi soir à 19h25.