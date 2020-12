La star de Strictly Come Dancing, Bill Bailey, a défilé sa perte de poids impressionnante depuis le début de son voyage de danse.

Associé au champion professionnel de l’année dernière, Oti Mabuse, le danseur le met à l’épreuve chaque semaine avec le programme d’entraînement rigoureux du spectacle.

Et le fier mentor Oti a cassé le comédien alors qu’il prenait une pose dramatique en plaisantant, jaillissant de sa perte de poids et remerciant sa femme de l’avoir obligé à suivre une alimentation saine.

« Qui est cette personne? » rit Oti, « Combien de poids @the_bill_bailey at-il perdu?

« Wow – Je devrais certainement diriger une école de danse et aider les gens à perdre du poids grâce à la danse. Mme Bailey a également aidé des repas très sains à # danceismylife # newandimproved # skinnymini. »







Bill et Oti devraient revenir au sol samedi prochain pour le spectacle des demi-finales, après l’expulsion de JJ Chalmers ce week-end.

Bill et Oti seront rejoints par Ranvir Singh et Giovanni Pernice, HRVY et Janette Manrara, Maisie Smith et Gorka Marquez, ainsi que Jamie Laing et Karen Hauer.

Et le dur à cuire des juges, Craig Revel Horwood, a laissé entendre que Bill et Oti ont de fortes chances de remporter le trophée Glitterball.

«Pour être honnête, j’aime secrètement Bill Bailey», a-t-il déclaré lors d’une apparition sur Lorraine. «Je l’adore, il me choque.







«Chaque fois que je le vois danser, je suis surpris, étonné et ravi.

« Je n’ai jamais pensé un seul instant qu’il serait capable de le faire. Je ne l’ai vraiment pas fait. »

Craig a poursuivi: « Il n’a pas l’air du type ou du type de personnage et il est juste venu et a fait une fantastique routine pop and lock street que j’ai adorée.

«J’ai vraiment adoré, je l’aime. J’adorerais le voir en finale. Je pense qu’il est brillant. Le cheval noir de la compétition.

« Maisie est également fantastique. Absolument géniale, technique fantastique, grande action de la hanche. »







Les jeunes de la série Maisie et HRVY font partie des pionniers de la victoire depuis le début de la série en octobre.

JJ, Jacqui Smith, Clara Amfo, Max George, Jason Bell et Caroline Quentin ont tous été éliminés, Nicola Adams devant se retirer de la compétition après le test Covid positif de sa partenaire professionnelle Katya Jones.

Mais les patrons du spectacle ont estimé que Nicola et Katya pourraient revenir en toute sécurité pour une performance en finale.

Ils ont marqué l’histoire en tant que premier couple de même sexe en compétition de Strictly.