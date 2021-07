Bill Ackman voit toujours un boom économique massif malgré la variante delta, dit que les taux vont rebondir

L’investisseur milliardaire Bill Ackman a déclaré lundi que la propagation de la variante delta ne constituait pas une menace significative pour la réouverture économique, les taux d’intérêt augmentant à la suite du grand retour.

« J’espère que cela motivera tous ceux qui ne reçoivent pas le vaccin à se faire vacciner. Je ne pense pas que cela va changer le comportement dans une grande mesure », a déclaré Ackman dans une interview sur « Squawk Box » de CNBC. le lundi. « Vous allez voir, à mon avis, un boom économique massif… Nous allons avoir une économie extrêmement forte à l’automne. »

La variante delta provoque des poussées dans les poches non vaccinées du pays et entraîne une augmentation des hospitalisations à mesure que les cas augmentent. Le fondateur et PDG de Pershing Square Capital Management a déclaré que la variante delta est moins mortelle que les autres souches et que les États-Unis pourraient obtenir une immunité collective plus rapidement à mesure que davantage de personnes se remettent des infections.

Le gestionnaire de fonds spéculatifs estime que les rendements obligataires tendront beaucoup plus haut au second semestre 2021 alors que l’économie continue de se remettre de la récession induite par la pandémie.

« Je pense que les taux augmentent. Je pense que les taux courts vont augmenter beaucoup plus rapidement que les gens ne le pensent », a déclaré Ackman. « En arrivant au tournant de l’année … je pense que nous allons avoir des rendements significativement plus élevés car les gens réalisent que l’économie va faire une grande reprise. »

Ackman a déclaré que la baisse des rendements du Trésor lundi offrait aux investisseurs une opportunité d’achat. Le taux de référence à 10 ans a baissé de 7 points de base à 1,22% pour atteindre un nouveau plus bas de cinq mois.

« La décision d’aujourd’hui … j’emprunterais autant que possible à long terme à taux fixe sur la base des taux d’aujourd’hui », a déclaré Ackman.

À la mi-mars, au plus fort de la crise de Covid-19, Ackman est venu sur CNBC pour avertir les investisseurs que « l’enfer arrive » et exhorter la Maison Blanche à fermer le pays pendant un mois dans un plaidoyer passionné.

Quelques jours après l’interview, Ackman a révélé que son entreprise avait quitté les positions courtes le 23 mars au moment où le S&P 500 atteignait le plancher, empochant plus de 2 milliards de dollars de paris contre les marchés en mars.

Le gestionnaire de fonds spéculatifs a misé gros sur le rebond des secteurs de la restauration, du commerce de détail et de l’hôtellerie. Ses principaux avoirs à la fin du premier trimestre comprenaient Lowe’s, Hilton, Restaurant Brands et Chipotle. Il a récemment racheté les actions de Domino’s Pizza à la suite d’un recul.