Bill Ackman fustige Biden pour l’attaque de drone en Jordanie qui a tué des soldats américains

Bill Ackman a imputé la responsabilité de l’attaque de drone qui a tué trois militaires américains en Jordanie ce week-end aux pieds du président Biden – la dernière offensive lancée par le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire contre le commandant en chef de 81 ans.

Ackman, qui a exhorté les démocrates à abandonner Biden, a déclaré que l’idée de donner au président sortant quatre ans supplémentaires à la Maison Blanche est « dangereuse et absurde ».

Il a fait écho aux législateurs républicains qui ont attaqué Biden ce week-end pour ne pas avoir réussi à dissuader les ennemis américains dans la région, en particulier l’Iran, accusé de l’attaque.

“Nos ennemis perçoivent un leadership américain faible, qui leur a permis de nous attaquer en toute impunité au prix de lourdes pertes pour nos militaires”, a écrit dimanche le fondateur et PDG de Pershing Square Capital Management, âgé de 57 ans, sur son compte de réseau social X.

Ackman, qui a également appelé à un soutien continu des États-Unis à l’Ukraine dans ses efforts pour repousser les troupes russes qui ont envahi le pays, a écrit que les États-Unis sont « arrivés à un endroit où nos ennemis ne nous craignent plus ».

Bill Ackman, le milliardaire des hedge funds, a imputé au président Biden l’attaque de drone en Jordanie qui a tué trois militaires américains. REUTERS

« Nous ne sommes pas respectés et le monde devient par conséquent un endroit beaucoup plus dangereux », a écrit Ackman.

Les défenseurs de Biden ont déclaré que le président et les démocrates étaient favorables à une aide accrue à l’Ukraine, mais que les républicains ont bloqué les efforts visant à approuver davantage de fonds en raison de désaccords sur l’immigration clandestine.

Les partisans du président notent également que des militaires américains ont été tués dans des attaques perpétrées par des milices pro-iraniennes à la suite de la décision de l’administration Trump de liquider Qasem Soleimani, le commandant de la Force Qods du Corps des Gardiens de la révolution iraniens, en janvier 2020.

Ackman, qui a soutenu le candidat démocrate de longue date de Biden, le représentant Dean Phillips du Minnesota, a ajouté : « Nous avons besoin de force et de leadership à la Maison Blanche. »

Le Post a sollicité les commentaires de la Maison Blanche.

Trois GI ont été tués et au moins trois douzaines ont été blessés lors d’une frappe contre une armée isolée basée dans le nord-est de la Jordanie, non loin de la frontière avec la Syrie.

L’attaque a été menée par un drone exploité par des milices présumées soutenues par l’Iran en Syrie et en Irak, selon des responsables américains. L’Iran a nié toute implication dans l’attaque.

Le président Biden a baissé la tête pour observer une minute de silence en hommage aux trois soldats américains tués dimanche en Jordanie. PA

Les forces américaines dans la région sont en état d’alerte depuis l’attaque du 7 octobre menée par des terroristes du Hamas contre des soldats et des civils israéliens, qui a fait près de 1 200 morts.

« Nous avons eu une journée difficile hier soir au Moyen-Orient. Nous avons perdu trois âmes courageuses », a déclaré dimanche le président lors d’une apparition électorale en Caroline du Sud.

Pendant des mois, Ackman, qui a rehaussé sa notoriété publique avec ses dénonciations virulentes des administrateurs de Harvard pour leur réponse aux attaques du Hamas et leur sentiment anti-israélien parmi les étudiants, a clairement exprimé son point de vue selon lequel Biden devrait refuser de se faire réélire. .

L’attaque a eu lieu dans une base militaire du nord-est de la Jordanie, non loin de la frontière avec la Syrie. Planet Labs/AFP via Getty Images

En novembre, il a estimé que Biden avait dépassé son « apogée » et devrait se retirer de la course à l’investiture démocrate à la présidence.

Plus tôt ce mois-ci, il a averti que l’ancien président Donald Trump, qui semble se diriger vers l’investiture du GOP après ses victoires dans l’Iowa et le New Hampshire, « écraserait » Biden lors d’un match revanche en novembre.

Ackman a même fait don d’un million de dollars à Phillips, le membre du Congrès qui est le seul législateur démocrate à défier Biden.

Phillips et Marianne Williamson, l’auteur du livre d’auto-assistance, sont les deux seuls démocrates à avoir officiellement déclaré leur candidature.