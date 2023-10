Bill Ackman dit que l’économie commence à ralentir et que la Fed a probablement fini de relever ses taux.

Bill Ackman, de Pershing Square, a tiré la sonnette d’alarme lundi sur l’économie, qui, selon lui, a commencé à ralentir suite à des hausses de taux agressives.

« Je pense que la Fed a probablement fini. Je pense que l’économie commence à ralentir », a déclaré Ackman sur « Squawk Box » de CNBC. « Je pense que le niveau des taux d’intérêt réels est suffisamment élevé pour ralentir les choses. »

Dans le but de lutter contre une inflation obstinément élevée, la Réserve fédérale a porté les taux d’intérêt au plus haut niveau depuis 2006, tout en signalant des coûts d’emprunt plus élevés à long terme. La banque centrale prévoit qu’elle augmentera encore ses taux cette année. Beaucoup à Wall Street s’inquiètent de plus en plus d’une récession alors que l’économie ressent les effets décalés des mesures de resserrement massives.

« Les taux hypothécaires élevés… les taux élevés des cartes de crédit commencent à avoir un réel impact sur l’économie », a déclaré Ackman. « L’économie est toujours solide, mais elle s’affaiblit définitivement. Nous constatons de nombreux signes d’affaiblissement de l’économie. »

Le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire a déclaré qu’il pensait que les rendements du Trésor à long terme pourraient augmenter encore plus dans l’environnement actuel. Il estime que le taux à 30 ans testera la moyenne des 5 % et que l’indice de référence de 10 % se rapprochera de 5 %.

« Le taux du Trésor à 30 ans va probablement augmenter », a déclaré Ackman. « Je ne sais pas si les 10 ans doivent dépasser 5% de manière significative parce que l’on constate une certaine faiblesse de l’économie. Mais sur une base à long terme. Nous pensons que l’inflation structurelle va continuer à augmenter dans un monde comme celui-là. «

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 15 ans la semaine dernière, dépassant 4,65 %. Le taux à 30 ans s’échangeait pour la dernière fois autour de 4,75 %.

Ackman a déclaré que les investisseurs qui ont emprunté à court terme à un faible taux fixe et dont le prix est réévalué, en particulier sur le marché de l’immobilier commercial, vont connaître une « période très difficile ».

« Je pense que c’est vraiment la grande menace », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, les régulateurs américains ont récemment approuvé la structure SPAC unique d’Ackman « SPARC » – une société de droits d’acquisition à vocation spéciale – dans laquelle il informera les investisseurs de l’acquisition potentielle avant de s’engager à financer.