Bill Ackman amplifie RFK Jr sur les vaccins Covid

Bill Ackman a déclaré dans 2021 que retarder les vaccinations Covid pour les Américains plus âgés « semble être un génocide ».

Aujourd’hui, l’influent chef de fonds spéculatifs et investisseur amplifie les opinions anti-vaccin démystifiées du candidat démocrate à la présidentielle Robert F. Kennedy Jr.

Ackman ne nie pas son changement. En fait, il a déclaré que Kennedy posait des « questions importantes » sur les vaccins, soulevant des problèmes sur lesquels il souhaitait en savoir plus.

Plusieurs des tweets récents d’Ackman sur les vaccins Covid ont stupéfié et déconcerté nombre de ses collègues de Wall Street, selon plusieurs personnes qui le connaissent et lui sont alliés depuis des années. Et cela a conduit ses alliés et ses ennemis à poser la même question : pourquoi fait-il cela ?

Ackman a répondu à cette question dans une interview avec CNBC mercredi.

« J’ai écouté RFK sur plusieurs podcasts et une mairie et j’ai pensé qu’il soulevait des questions importantes sur les vaccins et d’autres questions qui valaient la peine d’en savoir plus », a déclaré Ackman, PDG de Pershing Square Capital. « Je n’ai pas l’impression que nous ayons pleinement répondu aux questions sur la sécurité de tous les vaccins, en particulier les vaccins approuvés plus récemment, et notre approche pour déterminer leur sécurité et leur efficacité. »

Bien que l’efficacité des vaccins Covid ait diminué au fil du temps à mesure que le virus évoluait vers de nouvelles variantes, les responsables de la santé publique affirment que les vaccins sont un outil essentiel pour prévenir l’hospitalisation et la mort du virus, en particulier chez les personnes âgées et les personnes ayant des antécédents médicaux préexistants. conditions. Les effets secondaires graves sont rares. Le CDC et la FDA surveillent de près la sécurité des vaccins par le biais de grands systèmes de surveillance et discutent régulièrement de tout problème lors des réunions du comité consultatif public.

Acman, un milliardaire dont les commentaires peuvent faire bouger les marchésest le dernier dirigeant de haut niveau à montrer son soutien à Kennedy et à ses opinions.

Le vétéran de Wall Street, Omeed Malik, organise une campagne de financement pour Kennedy plus tard ce mois-ci dans les Hamptons. Le capital-risqueur David Sacks et son collègue leader technologique Chamath Palihapitiya ont organisé une collecte de fonds pour Kennedy en juin, qui a permis de collecter environ 500 000 $ pour la campagne de Kennedy. Ackman n’a pas dit s’il prévoyait de faire un don à la campagne présidentielle de Kennedy.

La nouvelle position d’Ackman sur les vaccins marque un changement radical pour l’investisseur. En 2021, il a déclaré que les États-Unis devraient « lancer des vaccinations de masse » des personnes âgées. Il a récolté d’importants bénéfices pendant le pic de la pandémie de Covid, en vendant ses paris contre le marché, quelques jours seulement après avoir averti sur CNBC que « l’enfer arrive » et imploré la Maison Blanche de Trump de fermer le pays pendant un mois. Ackman, dans un 26 mars lettre aux investisseurs, a qualifié d' »absurde » l’idée que ses commentaires aient fait bouger le marché. « À partir du 12 mars, nous avons commencé à dérouler notre haie et avons continué à le faire tous les jours par la suite jusqu’à ce que nous ayons terminé notre sortie le matin du 23 mars », a-t-il écrit.

Ackman a déclaré à CNBC que ses nouvelles inquiétudes concernant les vaccins venaient du fait qu’il était un parent et un citoyen inquiet. Il a dit que Kennedy, à son avis, pose des « questions importantes » à leur sujet. « Malheureusement, les vaccins ne sont pas testés pour leur sécurité », a déclaré Kennedy lors d’une mairie à la fin du mois dernier.

Les chercheurs scientifiques et les responsables médicaux ont catégoriquement rejeté Les positions de Kennedy sur les vaccins, y compris son argument antérieur selon lequel les vaccins peuvent conduire à l’autisme.

Ackman a poussé son nouveau scepticisme à ses quelque 740 000 abonnés tout en affirmant qu’il n’était pas opposé aux vaccins. Il a également embauché un médecin connu pour repousser la désinformation liée à Covid.

« @RobertKennedyJr et d’autres ont soulevé des questions importantes sur la sécurité de certains vaccins et ont cherché des explications à l’augmentation spectaculaire de l’incidence des allergies infantiles, de l’autisme et d’autres problèmes de santé. Ce sont de bonnes questions auxquelles on n’a pas répondu de manière adéquate », a déclaré Ackman. dit dans un tweeter le mois dernier qui citait une vidéo de l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, affirmant que Kennedy prenait le dessus sur le président Joe Biden au début de la campagne primaire démocrate.

Biden bénéficie d’une avance substantielle dans les sondages primaires démocrates, bien que Kennedy obtienne un soutien à deux chiffres.

Lorsqu’on lui a demandé s’il croyait que Kennedy devrait être président, Ackman a répondu: « Je ne sais pas encore, mais je pense qu’il pose des questions importantes et soulève des problèmes intéressants qui méritent d’être discutés et débattus. »

Ackman, qui a soutenu les démocrates dans le passé, ne dirait pas non plus s’il soutiendra Biden.

« Cela dépend des alternatives au moment des élections générales », a déclaré Ackman. « Ma forte préférence est qu’il annonce maintenant qu’il ne se présentera pas pour créer un champ plus ouvert pour d’autres candidats. »