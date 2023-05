Bilko et Jacko organisent la tournée Crusty Apocalypse

Les superstars du motocross freestyle Blake « Bilko » Williams et Jackson « Jacko » Strong ont été annoncées aujourd’hui pour rejoindre la gamme stellaire du Crusty Demons Beyond The Apocalypse Tour de l’Australie régionale.

Williams, l’actuel numéro un mondial, et Strong qui exécute le tour le plus dangereux du motocross freestyle, le légendaire front flip, apportent une nouvelle dimension d’euphorie chargée d’adrénaline au Beyond The Apocalypse Tour.

Williams, de Baxter, Victoria, a remporté l’année dernière l’un des plus grands honneurs du monde du motocross, remportant une médaille d’or aux X Games dans la catégorie Moto X Freestyle. Bilko a également remporté l’argent aux X Games dans la catégorie Moto X Best Trick et a été nommé FMX Rider of the Year aux Transworld Motocross Awards à Las Vegas en octobre dernier.

Williams rejoindra ses camarades Crusty Demons sur les étapes Albury, Bendigo, Orange, Coffs Harbour et Darwin de la tournée Beyond The Apocalypse.

Jackson Strong est sur le point d’apporter sa propre marque de chaos croustillant à la tournée Beyond The Apocalypse. Ayant rejoint les Crusty Demons il y a trois ans à l’âge de quinze ans, Strong est devenu l’un des pilotes FMX les plus en vogue de l’équipe.

Strong s’est cassé le bras gauche lorsqu’il a raté une rampe lors d’un saut de démonstration à Sydney en janvier, mais il sera en pleine forme, avec beaucoup d’entraînement à son actif au moment où il tentera le puissant front flip à Gosford. Les fans du Gosford’s Bluetongue Stadium vont vivre une expérience unique, car ce sera la première tentative de front flip jamais réalisée sur le sol australien ! Strong tentera également le front flip à Darwin, Mackay, Bundaberg et Cairns.

Bilko et Jacko rejoignent un casting de dix-huit autres casse-cou Crusty, dont trois des représentants les plus en vue du monde du Freestyle Motocross, Cam Sinclair, Mike Mason et Beau Bamburg.

LES DATES

Albury (Lavington Park) – samedi 20 mars

Bendigo (Bendigo Showground) — Samedi 27 mars

Orange (Wade Park) — samedi 3 avril

Coffs Harbour (stade international BCU) — samedi 10 avril

Gosford (Bluetongue Stadium) — samedi 17 avril

Darwin (stade TIO) — samedi 24 avril

Alice Springs (Blatherskite Park) — Samedi 1er mai

Mackay (Mackay Showground) – Samedi 8 mai

Bundaberg (Salter Oval) – samedi 15 mai

Cairns (Cazalys) — Samedi 22 mai

DES BILLETS

Pour toutes les informations billetterie rendez-vous sur www.crusty.com

CAVALIERS EN TOURNÉE

Blake « Bilko » Williams — Actuel numéro un mondial. Médaillé d’or aux X Games en Moto X Freestyle et médaillé d’argent aux X Games en Moto X Best Trick.

Jackson « Jacko » Strong — Effectuer le front flip pour la première fois en Australie. Le flip avant est considéré comme le tour le plus dangereux actuellement effectué en motocross freestyle.

Cam Sinclair – De retour de blessures mettant sa vie en danger pour tenter le double backflip pour ses fans australiens – tous les arrêts sauf Mackay, Bundaberg et Cairns.

Seth Enslow – Légende croustillante et pionnière du saut longue distance – effectuant tous les arrêts.

Kaïn Saül – Voyez-le effectuer le retournement arrière Harley Davidson – tous les arrêts.

Caleb Moore — Le meilleur quad freestyler au monde — voyez ses incroyables combos de back flip — tout s’arrête.

Ben Fiez – Le seul mini-vélo à double retournement arrière au monde – tout s’arrête.

Jimmy Blaze — Snow mobile freestyle — seul homme à faire un saut périlleux arrière de 75 pieds de rampe à rampe — tous les arrêts.

Mike Mason – Multiple médaillé aux X Games – interprétant Darwin, Alice Springs, Mackay, Bundaberg, Cairns.

Beau Bambourg – L’homme dur du médaillé des FMX X Games – Mackay, Bundaberg, Cairns.

Libor Podmol — Sensation européenne de la République tchèque, actuellement classée n°2 en Europe. Exécution d’Albury, Bendigo, Orange et Coffs Harbour.

Myles Richmond — Mr Consistent, l’un des 10 meilleurs pilotes de FMX aux États-Unis. Effectuer tous les arrêts sauf Bundaberg et Cairns.

Matt Schubring – Legend of Aussie FMX – tous les arrêts.

Joël Balchin – Aussie OG – tous les arrêts.

Robbie Adelberg – Les dernières compétitions australiennes dominantes à l’étranger. Actuellement classé 3e aux championnats du monde IFMXF. Exécution d’Albury, Bendigo et Orange.

Josh Sheehan – Découvrez la dernière viande fraîche croustillante en tirant la plus grande règle en arrière – tout s’arrête.

Rhys Hillier – Jeune pistolet australien – interprétant Gosford, Darwin, Mackay, Bundaberg, Cairns.

Mick Hall – Il est de retour! Spectacle de Coffs Harbour uniquement.

Chris Jones – Double flipper BMX – tous les arrêts.

Jake Bowen — le premier Australien à avoir jamais participé aux X Games — se produisant uniquement à Coffs Harbour.

Bouba – Clown croustillant et mannequin de crash test – tout s’arrête.