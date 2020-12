West Bromwich Albion a limogé le manager Slaven Bilic après un début de saison lamentable qui a laissé l’équipe deuxième de la Premier League avec une victoire en 13 matchs, a déclaré le club mercredi.

Bilic est le premier manager de haut niveau en Angleterre à être limogé cette saison et son équipe n’a récolté que sept points.

La seule victoire de West Brom est survenue contre le côté inférieur de Sheffield United à la fin du mois dernier alors qu’ils ont fait match nul quatre matchs et en ont perdu huit.

« West Bromwich Albion s’est séparé aujourd’hui de l’entraîneur-chef Slaven Bilic », a déclaré le club dans un communiqué.

«Les entraîneurs adjoints, Dean Racunica et Danilo Butorovic, et l’entraîneur de la première équipe Julian Dicks ont également quitté le club avec effet immédiat.

Le dernier match de Bilic en charge était le match nul 1-1 de mardi avec Manchester City et le manager croate a déclaré qu’il n’était «pas dérangé» par ce qui se passait dans les coulisses alors que les rumeurs de son limogeage se faisaient plus fortes.

Bilic a repris les rênes de West Brom en 2019 et a été chargé d’obtenir une promotion du championnat à l’élite.

West Brom a obtenu une promotion automatique en Premier League le dernier jour de la saison lorsqu’il a terminé deuxième.

Cependant, le club n’a pas investi dans le marché des transferts pour aider Bilic à rassembler une équipe capable de concourir dans l’élite, Grady Diangana, 22 ans, étant leur plus grande signature.

Le prochain match de West Brom est un derby des West Midlands contre Aston Villa dimanche et les médias britanniques ont rapporté que l’ancien manager d’Everton et de Crystal Palace, Sam Allardyce, devrait prendre le relais à The Hawthorns.