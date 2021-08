Biles des États-Unis termine une semaine mouvementée en insistant sur le fait qu’elle « faisait ça pour moi » après avoir mis fin au retrait des Jeux olympiques pour remporter le bronze en gymnastique

La joueuse de 24 ans a réussi son exploit avec un score de 14.000 qui la place à la troisième place derrière les médaillées d’or et d’argent chinoises Xijing Tang (14.233) et Chenchen Guan (14.633).

Bien que sa médaille n’ait peut-être pas été de la couleur qu’elle souhaitait, cela signifiait qu’elle égalait le record de sept médailles de Shannon Miller pour une gymnaste américaine aux Jeux, remportant un septième honneur après ses quatre médailles d’or à Rio en 2016.

« Ce n’était pas facile de se retirer de toutes ces compétitions », Biles admis après. « Les gens pensaient juste que c’était facile, mais physiquement et mentalement, je n’étais pas dans le bon espace de tête et je ne voulais pas mettre ma santé et ma sécurité en danger car, en fin de compte, cela n’en vaut pas la peine.

« Ma santé mentale et physique est au-dessus de toutes les médailles que je pourrais gagner. Donc, pour être clair, faire du faisceau, ce que je ne pensais pas que j’allais, signifiait simplement que le monde était de retour.

« Et je ne m’attendais pas à repartir avec la médaille. J’allais juste faire ça pour moi. »

Se considérant peut-être comme une pionnière, Biles a également insisté sur le fait que la santé mentale « il faudrait en parler beaucoup plus ».

Faire l’histoire. Toujours. @Simone_Biles égale le record du plus grand nombre de médailles olympiques remportées par un gymnaste américain. #TokyoOlympicspic.twitter.com/4lXZ6waUeQ – Équipe États-Unis (@TeamUSA) 3 août 2021

« Surtout avec les athlètes », précise-t-elle. « Parce que je sais que certains d’entre nous traversent les mêmes choses et on nous dit toujours de passer au travers.

« Mais nous sommes tous un peu plus âgés maintenant et nous pouvons en quelque sorte parler pour nous-mêmes. En fin de compte, nous ne sommes pas que du divertissement – ​​nous sommes des humains et il se passe des choses dans les coulisses que nous ‘ j’essaie aussi de jongler avec en plus du sport. »

En tant que membre le plus âgé de l’équipe de gymnastique de l’équipe américaine, ces Jeux olympiques ont été considérés comme les derniers de Biles. Elle aura 27 ans au départ des Jeux Olympiques de Paris 2024.