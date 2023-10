Biles conserve la tête lors de la deuxième journée des qualifications aux championnats du monde

Simone Biles a conservé sa solide avance en tête du classement du concours général féminin lundi après-midi, deuxième journée des qualifications aux championnats du monde d’Anvers. La performance de l’Américaine a eu lieu au lendemain de son incroyable retour dimanche après une absence de deux ans de la compétition internationale.

À certains égards, cependant, la place de Jessica Gadirova parmi les trois premiers était encore plus frappante. La Britannique est restée à la troisième place lundi après la compétition des principaux prétendants, son score de 56,766 devançant Rebeca Andrade, la championne en titre du concours multiple, d’un peu plus d’un dixième. Cela reflète les améliorations significatives apportées par Gadirova, médaillée de bronze surprise l’année dernière, renforçant ainsi son statut de l’une des meilleures des autres juste derrière Biles.

Malgré une erreur aux barres asymétriques, Andrade a dominé la finale du concours général à Liverpool l’année dernière, s’imposant par plus de 1,5 point. Mais cette année, le niveau des quatre meilleurs gymnastes à Anvers est incroyablement élevé et les marges sont minuscules. Bien qu’Andrade reste le concurrent le plus susceptible de faire pression sur Biles lors de la finale vendredi, une erreur similaire aux barres asymétriques lundi a obligé le Brésilien à se contenter de la qualification à la quatrième place derrière Biles, Shilese Jones et Gadirova.

Les améliorations de Gadirova sont visibles dans sa gymnastique. Elle a affiné sa régularité et son exécution dans ses épreuves les plus faibles, en particulier aux barres asymétriques, qui étaient auparavant son épreuve la plus volatile et incohérente. « Nous sommes juste revenus à l’essentiel pour les petites choses. Je me suis vraiment concentrée sur l’exécution de l’année dernière », a déclaré Gadirova.

Entre-temps, ses atouts sont devenus encore plus puissants. Après avoir réalisé un saut Yurchenko à double vrille tout au long de sa carrière, La maîtrise de Gadirova du coffre-fort Cheng a élevé sa gymnastique à un autre niveau, lui permettant de suivre le rythme des meilleurs au monde. Andrade interprète également le Cheng, qui a également été le coffre-fort principal de Biles pendant une grande partie de sa carrière.

«Nous avons travaillé sur [the Cheng] un moment, mais après les championnats du monde de l’année dernière, nous avons vraiment essayé de travailler et de surmonter la difficulté et je suis heureuse que cela porte ses fruits », a déclaré Gadirova.

Elle a associé Cheng à une autre des compétences les plus difficiles du sport, le double saut périlleux droit double vrille au sol, aussi appelés les Maures. Gadirova avait déjà effectué la même passe de tumbling en position repliée, mais le faire en position droite nécessite un niveau de puissance, de technique et de hauteur dont seuls quelques gymnastes sont capables.

Avec sa puissance combinée, sa régularité et sa construction de routine intelligente, Gadirova est désormais sans aucun doute la meilleure gymnaste du concours général que la Grande-Bretagne ait produite. Elle se dirigera vers la finale du concours général en se battant parmi les meilleurs, exactement là où elle devrait être. «Je dois juste me rappeler de faire confiance à ma formation et de dire que je peux le faire», a-t-elle déclaré.

Alors que les qualifications se terminent lundi après-midi, la première finale verra la Grande-Bretagne concourir pour une médaille dans la compétition par équipe masculine. L’équipe britannique, médaillée de bronze l’année dernière, s’est qualifiée à la troisième place et devra probablement affronter une rude bataille avec le Japon, les États-Unis et la Chine pour les médailles.