Bilawal veut que les partisans du PTI votent pour le PPP dans la bataille électorale de la « flèche du lion »

Le président du PPP, Bilawal Bhutto-Zardari, s’adresse à un rassemblement électoral à Lahore le 21 janvier 2024. — Reuters

Bilawal s’engage à surpasser “Showbaz”, “Wasim Akram plus”.

Les prisonniers politiques seront libérés si le PPP vote pour le pouvoir, dit-il.

Bilawal préconise un plan en 10 points pour mettre fin aux difficultés économiques.

Le président du Parti du peuple pakistanais (PPP), Bilawal Bhutto-Zardari, a appelé dimanche les partisans du Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) à voter pour son parti alors que les élections du 8 février verraient une bataille entre deux partis : « le lion et le flèche”.

Alors que le PTI a perdu son symbole électoral « chauve-souris », le PPP a conservé son symbole « flèche », et la Ligue musulmane du Pakistan-Nawaz (PML-N) a également obtenu son signe électoral « lion » vieux de plusieurs décennies.

« Je m’adresse aux partisans du PTI : nous avons continué à dire à Khan sahib de faire de la politique ; abuser de ses rivaux et les mettre en prison, eux et leurs sœurs, n’est pas de la politique », a déclaré Bilawal lors d’un discours sur le pouvoir du parti à Lahore.

Bilawal a déclaré qu’il comprenait la douleur que subissent les travailleurs du PTI et a imputé la responsabilité au PML-N de Nawaz Sharif pour les revers de l’ancien parti au pouvoir. «Je respecte les travailleurs politiques […] J’ai vécu cela et je ne veux pas que quiconque traverse de telles périodes d’épreuve.

Des centaines de travailleurs du PTI – qui auraient été impliqués dans des attaques contre des installations militaires – ont été arrêtés depuis le 9 mai 2023, jour de l’arrestation de l’ancien Premier ministre Imran Khan, qui a déclenché des manifestations dans tout le pays.

« Je fais appel à toi [PTI supporters], dans la bataille entre « le lion et la flèche », soutenez-moi. J’enterrerai la politique de vengeance », a promis Bilawal, rappelant que lorsque les premiers ministres de son parti ont pris leurs fonctions, ils ont libéré les « prisonniers politiques ».

Bilawal a souligné la nécessité de mettre fin aux anciennes méthodes politiques et de rassembler toutes les forces, ce qui en retour contribuerait à sortir le pays de la politique.

Il a également promis de surpasser « Showbaz » et « Wasim Akram plus » – les termes utilisés par le fondateur du PTI, Imran Khan, pour se moquer de Shehbaz Sharif et faire l’éloge du ministre en chef du Pendjab, Usman Buzdar – après avoir été élu aux élections générales du 8 février.

« Est-ce le destin de Lahore d’élire encore et encore les mêmes visages ? Je suis ici pour gagner vos cœurs, me battre pour vous et lutter pour vous. Nous ne pouvons pas remettre le Pakistan à ces vieux politiciens », a déclaré Bilawal.

L’ancien ministre des Affaires étrangères a déclaré que Lahore avait élu feu Benazir Bhutto au poste de Premier ministre. « Le Pendjab a également subi les conséquences de la destitution du PPP par le biais d’un complot. Je poursuivrai ma lutte jusqu’à la victoire”, a-t-il ajouté.

Le politicien a déclaré que le PPP avait élaboré un plan économique concret en 10 points pour soulager les masses. Il a réitéré la suppression de 17 ministères afin de réduire les dépenses de 300 milliards de roupies qui seraient consacrées aux nationaux, en plus de mettre fin aux subventions annuelles de 1 500 roupies aux élites si le PPP était élu au pouvoir.

Il a exhorté les travailleurs du PPP à continuer d’influencer les électeurs avec le programme du parti, deux semaines avant les élections nationales.

Le parti dirigé par Bilawal a fait de grandes promesses dans son manifeste, notamment la construction de 3 millions de maisons à faible coût, 300 unités d’électricité gratuites pour les familles grâce à des projets d’énergie solaire, des cartes kisan, la carte Benazir Mazdoor pour assurer la sécurité sociale des travailleurs, des jeunes. cartes pour leur aide financière et en élargissant la portée du programme de soutien du revenu Benazir et en lançant des programmes de réduction de la pauvreté.

Le PPP avait dévoilé le calendrier des 30 rassemblements électoraux de Bilawal dans diverses villes du pays.