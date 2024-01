Bilawal fait preuve de muscles sur le terrain des Sharifs – Pakistan

LAHORE : Le Parti populaire a organisé dimanche une impressionnante démonstration de pouvoir dans le bastion de son rival PML-N, Lahore, avec Bilawal Bhutto-Zardari lançant un appel passionné aux partisans de Nawaz Sharif et d’Imran Khan hors de l’arène pour qu’ils votent pour son parti afin que il pourrait enterrer la « politique de vendetta ».

S’adressant au rassemblement public sur le terrain de cricket du canton, dans la circonscription NA-127 de Lahore, d’où il se présente aux élections, M. Bhutto-Zardari a déclaré que sa famille et les membres du parti avaient été « torturés par le PML-N » en raison d’une vendetta politique, et qu’il ne le ferait pas. Je ne souhaite pas la même chose pour aucun autre parti.

« Ceux qui continuent de s’engager dans des politiques de haine et de division divisent encore davantage notre société et notre pays. Le PPP enterrera à jamais les politiques de haine et de division avec le soutien du peuple. Les partisans du PTI devraient m’aider dans cette cause », a-t-il déclaré, affirmant que le PML-N s’était vengé du PTI.

S’adressant aux travailleurs du PTI, il a affirmé que le PPP avait tenté de persuader Imran Khan de « faire de la politique de manière digne » et de ne pas utiliser de langage grossier ni d’emprisonner les sœurs et les filles de ses rivaux.

Cherche l’aide du PTI et des partisans du « N » pour enterrer la politique de haine ; Aitzaz dit que le Parti populaire est “dans son sang”

Le leader du PPP a également tendu un rameau d’olivier aux travailleurs du PML-N, qui « ont affronté l’ancien dictateur général Musharraf et ont enduré la torture pour le bien de leur parti ». Il a déclaré que son parti « respecterait leur vote » et les a exhortés à soutenir le PPP.

Parmi les dirigeants politiques notables qui ont assisté au rassemblement figurait Aitzaz Ahsan. L’avocat de renom, l’un des dirigeants centraux du PPP, a été en désaccord avec la direction du parti en raison de sa proximité et de son soutien à l’ex-Premier ministre Imran Khan lors de ses ennuis juridiques.

Cependant, dans son discours lors du rassemblement, M. Ahsan a déclaré que PPP « est sa famille et dans son sang et ne peut être séparé de lui ».

Il a déclaré qu’on avait l’impression qu’il s’écartait de la discipline du parti et qu’il ne faisait pas partie du PPP.

« C’est complètement faux. Je me tiens devant toi. Je suis au rassemblement du président [Bilawal] Bhutto et faire campagne pour lui.

« Conspiration contre le PPP »

M. Bhutto-Zardari a exhorté les électeurs à le soutenir pour sortir le pays des crises économiques, sociales et démocratiques.

« Je souhaite envoyer un message à chaque personne vivant dans cette ville, cette province et ce pays : elle ne devrait pas être déçue. Le Pakistan est confronté à une crise économique sans précédent, marquée par une poussée historique de l’inflation, du chômage et de la pauvreté. Les gens souffrent d’une crise économique d’une part et de crises sociales, politiques et démocratiques d’autre part.» a-t-il déclaré lors d’un rassemblement public.

Décrivant son plan pour résoudre ces problèmes, M. Bhutto-Zaradari a déclaré que 18 ministères fédéraux qui ont été délégués aux provinces et qui « consomment 300 milliards de roupies » devraient être dissous et que les subventions d’une valeur de 1 500 milliards de roupies distribuées à l’élite seraient supprimées.

Il a annoncé la création d’un forum « Vérité et réconciliation » pour aborder les problèmes des provinces et de la fédération et mettre fin aux politiques de haine, de division et de vengeance.

Le président du PPP a poursuivi que le Pakistan est confronté à des défis de sécurité alors que les terroristes tentent à nouveau d’émerger.

Faisant référence aux railleries de certains dirigeants du PML-N qu’il conteste depuis Lahore malgré la faible position de son parti au Pendjab, il a déclaré : « Ils essaient de se moquer du PPP en nous narguant que notre force est faible. [in Punjab]. Ils doivent savoir que Lahore appartient au PPP, pas eux.

Il a déclaré que les habitants de Lahore se sont immolés pour protester contre l’exécution du fondateur du PPP, Zulfikar Ali Bhutto, et qu’ils ont également accueilli sa mère, Benazir Bhutto, d’une manière historique à son retour au Pakistan en 1986.

Le leader du PPP a affirmé que son parti « avait été éloigné de Lahore et du Pendjab en raison d’un complot qui a porté préjudice aux ouvriers, aux agriculteurs, aux jeunes, aux femmes et aux minorités ».

“Showbaz et ‘Wasim Akram Plus’ ont été imposés au Pendjab”, a-t-il déclaré en référence aux anciens ministres en chef du Pendjab, Shehbaz Sharif et Usman Buzdar, respectivement.

« Est-ce le destin des habitants de Lahore de supporter de telles impositions à plusieurs reprises ? » a-t-il interrogé, ajoutant que le pays ne peut pas être confié aux hommes politiques traditionnels qui se relaient au pouvoir. « Ils oublient le peuple et ses promesses après son arrivée au pouvoir. »

Publié dans Dawn, le 22 janvier 2024