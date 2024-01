Bilawal – du descendant de Bhutto à un opérateur politique avisé – Pakistan

Né en 1988, Bilawal Bhutto-Zardari est actif en politique depuis plus d’une décennie, mais n’a pas encore suivi les traces de sa mère Benazir Bhutto et de son grand-père Zulfikar Ali Bhutto et n’est pas encore devenu Premier ministre.

Le descendant de Bhutto-Zardari a passé la majeure partie de son enfance hors du Pakistan, faisant la navette entre Londres et Dubaï, après que Benazir se soit exilé en 1999. En 2007, il a rejoint le Christ Church College d’Oxford pour étudier l’histoire et la politique modernes. La tragédie a frappé la même année après que sa mère ait été assassinée quelques semaines avant les élections.

Quelques jours plus tard, Bilawal a ajouté Bhutto à son nom de famille et a été nommé président du PPP. Cependant, comme il était encore étudiant, son père Asif Ali Zardari est devenu coprésident afin de pouvoir gérer les affaires du parti jusqu’à l’obtention du diplôme de Bilawal.

Après avoir obtenu son diplôme en 2010, Bilawal est entré en politique, faisant ses débuts politiques en décembre 2012, à l’occasion du cinquième anniversaire du meurtre de sa mère, avec un discours chargé d’émotion.

Bilawal s’est présenté aux élections pour la première fois en 2018 et est devenu membre de l’Assemblée nationale. Il a également dirigé les campagnes électorales du parti au Gilgit-Baltistan et en Azad Jammu-et-Cachemire en 2020 et 2021, respectivement. En 2022, le président du PPP a mené une longue marche de Karachi à Islamabad contre le gouvernement du PTI de l’époque.

Après que le Mouvement démocratique du Pakistan (PDM) – une coalition de partis d’opposition – ait évincé le Premier ministre de l’époque, Imran Khan, en avril 2021, avec un vote de censure réussi, Bilawal a été nommé ministre des Affaires étrangères – le plus jeune du pays – dans le cabinet nouvellement formé dirigé par ancien rival féroce Shehbaz Sharif.

Au cours de son mandat, il a effectué plusieurs tournées, de Moscou au Japon en passant par les États-Unis, dans le but de tisser des liens plus solides. Cependant, il y a eu deux événements au cours de son séjour de 2,5 ans qui lui ont valu de nombreuses éloges, et tous deux étaient liés à l’Inde.

Lors d’une conférence de presse aux Nations Unies en décembre 2022, Bilawal avait décrit Modi comme « le boucher du Gujarat », se demandant pourquoi, au lieu d’être puni pour le massacre de plus de 2 000 musulmans dans le Gujarat en 2002, il avait été nommé Premier ministre de l’Inde.

Sa déclaration répondait aux propos de son homologue indien S. Jaishankar qui avait qualifié le Pakistan de « hôte d’Oussama ben Laden » et de « auteur du terrorisme ». Si ces propos ont été fortement critiqués en Inde – où des manifestations ont eu lieu – ils ont été largement salués dans le pays.

Quelques mois plus tard, Bilawal est devenu le premier ministre pakistanais des Affaires étrangères à se rendre en Inde depuis une décennie. Ce voyage, selon le président du PPP, a réussi à « contrecarrer le faux récit » du gouvernement Modi selon lequel chaque musulman était un suspect terroriste.

Bilawal a également appelé à maintes reprises à mettre fin à ce qu’il appelle la « politique traditionnelle ». Lors de son discours d’adieu devant l’Assemblée nationale sortante, le président du PPP avait imploré son propre père, Asif Ali Zardari, ainsi que le supremo du PML-N, Nawaz Sharif, de prendre des décisions qui faciliteraient la politique pour la jeune génération, ce qu’il dit qu’il perdait espoir dans l’avenir du pays.

Cependant, l’année dernière, Zardari a déclaré que Bilawal n’était « pas complètement formé » en politique et qu’il « prendrait du temps » pour se mettre au courant. Malgré la déclaration de l’ancien président, le PPP a approuvé la nomination de Bilawal comme candidat au poste de Premier ministre le 3 janvier.

Positions clés :

• Bilawal se considère comme un fervent partisan de la démocratie et a déclaré à plusieurs reprises a souligné que seule la démocratie peut résoudre les problèmes du peuple.

• Il a également déclaré que le PPP est un parti « favorable aux pauvres » et a annoncé des plans visant à doubler les salaires et à étendre le logement et les services de santé s’il est élu.

• Bilawal a souligné que des liens plus forts avec d’autres pays sont essentiels pour résoudre les problèmes nationaux.

• Il s’est prononcé en faveur d’un renforcement du rôle des jeunes dans la politique du pays, exhortant les politiciens chevronnés à démissionner et à prendre des décisions qui faciliteront les choses pour la prochaine génération, y compris lui et Maryam.

• Il s’est également engagé à « mettre fin à la politique de vengeance ».

• Il a insisté sur le fait que les partis politiques devraient rechercher un pouvoir judiciaire et un pouvoir judiciaire impartiaux.

• Le président du PPP a déclaré que son parti établirait une province du Sud du Pendjab s’il était élu au pouvoir.