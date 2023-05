Bilan sportif du Northwest Herald du samedi 6 mai

Jacob Wagner de McHenry a lancé un sans coup sûr et en a retiré cinq alors que les Warriors battaient Normal University High 10-0 lors de la première manche du programme double hors conférence de samedi à Normal.

Les Pionniers sont revenus pour remporter le deuxième match 4-3.

Wagner a lancé six manches alors que les Warriors (15-13) l’ont soutenu avec suffisamment d’attaque pour terminer le match avec la règle des 10 points.

Cooper Cohn était 3 pour 5 avec un RBI, Ryan Nagel était 2 pour 4 avec deux RBI, et Payton Sensabaugh et Derek Hozey sont tous deux allés 2 pour 4 avec un RBI.

Dans le deuxième match, Cohn a lancé cinq bonnes manches avec sept retraits au bâton, un point mérité et deux coups sûrs. McHenry a mené ce match 3-0 dans le cinquième quand il s’est échappé.

Richmond-Burton 7, Stillman Valley 5 : À Stillman Valley, les Rockets (12-10) en étaient à leur dernière frappe lorsque Zach Smith a lancé un circuit de trois points pour battre les Cardinals dans un match hors conférence.

Ethan Schoeps a éliminé les Cardinals en fin de septième pour assurer la 10e victoire des Rockets lors de leurs 11 derniers matchs. RB tirait de l’arrière 5-4 avec deux retraits et un décompte de deux frappes sur Smith lorsqu’il a frappé le vainqueur du match.

Ryan Scholberg a retiré deux des trois manches de soulagement pour la victoire.

Sycomore 7, Cary Grove 5 : À Sycamore, les Trojans (19-5) sont tombés face aux Spartans (19-3) dans un match hors conférence dans lequel ils n’ont pas été touchés, mais ont tout de même réussi cinq points.

Sycamore avait une grosse avance lorsque CG en a marqué trois au cinquième et deux au sixième pour le rendre serré. Brendan Carter a eu deux points produits, tandis que Dane Schuster et Vinnie Lutz ont chacun marqué deux fois.

Trois lanceurs des Spartans combinés pour le non-frappeur.

Bartlett 6, Burlington Central 2 : À Burlington, les Rockets (13-11) sont tombés face aux Hawks lors de leur match hors conférence.

Michael Person et Jake Johnson ont chacun lancé une course pour Central. McKade Naus a été 2 en 3 et a marqué un point.

Tous les points des deux équipes ont été marqués en troisième manche.

Crystal Lake Sud 9, Université de Chicago 5 : À Chicago, Edgar Camacho et CJ Regillio ont réalisé deux points chacun alors que les Gators (18-5) battaient les Maroons en action hors conférence.

Regillio était 3 en 4 et Camacho était 2 en 4. Dayton Murphy a doublé et frappé en deux points.

Nate Karbowski a lancé 5 1/3 de manches, en retirant trois et n’accordant pas de point mérité.

Crystal Lake Central 10, Andrew 8 : À Crystal Lake, Rhett Ozment a été 3 en 4 avec un circuit et quatre points produits alors que les Tigers (9-13) ont battu les Thunderbolts dans un match hors conférence.

Jaden Obaldo était 2 pour 2 avec deux points produits, Connor Gibour avait deux points produits et Carter Kelley et Drew Welder avaient chacun un point produit.

Johnny Geissner, Bradley Dominski et Ozment ont lancé trois manches sans but pour terminer pour Central.

Marengo 14, Belvidere 1 : À Marengo, Ryan Heuser a retiré neuf frappeurs en cinq manches, accordant quatre coups sûrs et un point mérité alors que les Indiens (19-5) battaient les Bucs dans un match hors conférence.

David Lopez était 3 en 3 avec un double et quatre points produits. Caden Vogt et Alex Johnson ont chacun eu deux points produits.

Hampshire 19, Conant 5 : À Hoffman Estates, les Whip-Purs (14-12) ont eu cinq joueurs en trois points alors qu’ils ont marqué leurs meilleurs points de la saison dans une victoire contre les Cougars.

Dom Borecky était 3 en 6 avec un double et un triple et trois points produits. Dom Kooistra, Austin Leonard, Evan Spenk et Casey Kaszniak ont ​​également réalisé trois manches chacun.

Huntley 6, Boylan 2 : À Rockford, Joey Garlin était 2 en 3 avec un triple et deux points produits alors que les Red Raiders (21-4) battaient les Titans dans un match hors conférence.

Ryan Quinlan a eu deux points produits pour Huntley et Colby Aschenbach a lancé quatre manches sans but pour les Raiders.

Gênes-Kingston 9, Woodstock 7 : À Woodstock, Sam Chapman a doublé et a produit deux points alors que les Blue Streaks (6-17) sont tombés aux mains des Cogs.

Everett Flannery était 2 pour 4 avec un RBI, et Trevor Cote avait également un RBI pour les Streaks.

SOFTBALL

Huntley 5, Chicago Ouest 3 : À Marengo, Katie Mitchell et Madison Rozanski étaient toutes deux 2 en 3 alors que les Red Raiders (19-6) ont remporté leur première de deux victoires, battant les Wildcats.

Clara Hudgens et Aubrina Adamik avaient toutes deux un RBI. Juliana Maude a lancé deux manches sans but et en a retiré deux sur des prises.

Huntley 12, Oswego 5 : À Marengo, Meg Ryan était 2 en 5 avec un circuit et quatre points produits alors que les Raiders battaient les Panthers.

Hudgens était 2 en 3 avec deux points produits, Christina Smith a produit deux points et Ava McFadden était 2 en 4 avec un point produit.

Oswego 9, Marengo 7 : À Marengo, Gabby Christopher a été 3 en 4 avec un circuit et quatre points produits alors que les Indiens (22-3) ont perdu leur premier de deux matchs.

Alyssa Pollnow a frappé un circuit de deux points pour Marengo.

Marengo 12, Joliet Ouest 2 (auberge 5) : À Marengo, Lilly Kunzer a été 4 en 4 avec un point produit alors que les Indiens battaient les Tigers.

Emily White a réussi un circuit et a produit quatre points, Gabby Gieseke a été 2 en 2 avec un point produit et Mia Lulinski a été 2 en 3 avec trois points. Pollnow avait deux points produits.

Kunzer en a retiré sept et a accordé deux points mérités pour le match complet.

Oswego 15, Cary Grove 0 : À Marengo, les Trojans (7-15) ont eu du fil à retordre avec les Panthers avec trois coups sûrs dans la défaite.

Cary-Grove 12, West Chicago 1 (auberge 5) : À Marengo, les chevaux de Troie ont rebondi avec deux points produits chacun de Maddie Crick, Becca Weaver et Addison DeSomer alors qu’ils battaient les Wildcats.

Aubrey Lonergan était 2 en 2 avec quatre points et un point produit, Kaley Klotz était 3 en 4 avec un point produit, et Mia Olson en a retiré trois et a lancé un match complet sans points mérités.

IC Catholique 4, Richmond-Burton 2 : À Elmhurst, les Rockets (15-7) ont obtenu un RBI chacun de Hailey Holtz et Norah Spittler dans leur défaite contre les Knights.

Richmond-Burton 5, Trinity 3 (8 auberge) : À Elmhurst, le quatrième coup sûr de Sydney Hird était un doublé au huitième suivi des coups sûrs RBI de Spittler et Rebecca Lanz dans une victoire contre les Blazers.

Hird était 4 pour 4 pour le match.

Taylor Davison a réussi un circuit avec deux retraits en début de septième manche pour forcer des manches supplémentaires. Madison Kunzer a également réussi un circuit pour les Rockets.

Kunzer a lancé un match complet, en retirant huit et en marchant un.

Burlington Central 9, Stillman Valley 4 : À Burlington, Lana Garrett était 3 en 3 avec un point produit alors que les Rockets (8-16) battaient les Cardinals.

Allie Botkin et Olivia Sutton étaient toutes les deux 2 pour 4 avec un RBI. Botkin a retiré huit frappeurs en sept manches pour la victoire.

Lac de Zurich 11, Jacobs 5 : Au lac de Zurich, Anna Cook a réalisé deux points alors que les Golden Eagles (9-16) se sont inclinés face aux Bears.

Arya Patel était 3 en 3 avec deux points pour Jacobs, et Taylor Stennett avait un double et un RBI.

Dundee-Crown 6, Harvard 5 : À Harvard, Jordyn Jeffs était w pour 4 avec trois points produits alors que les Chargers (14-10) battaient les Hornets (8-9) dans un match hors conférence.

Addison Pino était 3 en 4 avec deux points pour DC.

Ytzel Lopez était 2 en 3 avec trois points produits pour les Hornets.

TENNIS GARÇONS

Invitation de Crystal Lake Central : Batavia a remporté un tournoi serré à huit équipes avec 38 points, avec Prairie Ridge (37) et l’hôte Tigers (35) juste derrière.

Logan Wasilik de Central a remporté un match difficile en simple n ° 1 contre Jacob Kim de Prairie Ridge 8-6.

Nolan Frey de Prairie Ridge a remporté le simple n ° 2. Cole Palese et Jaylan Tucker des Wolves ont terminé troisièmes en double n ° 1.

Audon Berg et Ryan Spencer de Central ont gagné en double n ° 3.

FOOTBALL FILLES

Huntley 8, Rockford Est 0 : À Huntley, Grace Helzer, Alex Szydlowski et Gabi Farraj ont marqué deux buts chacun alors que les Red Raiders (13-3-3) battaient les E-Rabs en hors-conférence.

Ali Hornberg et Ava Trudeau ont marqué les autres buts de Huntley.

Szydlowski, Helzer, Trudeau, Chloe Pfaff et Maizie Nickle ont toutes obtenu des aides.

Hinckley-Big Rock 7, Marengo 3 : À Hinckley, les Indians, têtes de série n ° 7, sont tombés face au n ° 6 H-BR dans un match d’ouverture régional de classe 1A Indian Creek.

Athlétisme GARÇONS

Invitation Gênes-Kingston : Woodstock a terminé troisième de la rencontre à 13 équipes avec 105 1/2 points. Sandwich (142) a remporté la rencontre avec Seneca (109 1/2) en deuxième.

Les Blue Steaks ont obtenu des victoires de Jakob Crown (3 200), Tyler Moon (lancer du poids) et de son équipe de relais 4×800 (Ishan Patel, Ellery Shutt, Aidan Greenlee et Cohen Shutt).

Aryan Patel (800) et Charlie Baker (1 600) ont terminé deuxièmes, tandis que Dylan Hanson (1 600), Edgar Arana (saut à la perche) et Bode Pedersen (disque) ont pris les troisièmes.

Dom Aragano et Peyton Thomas de Marian Central sont allés 1-2 au 100. Thomas a terminé deuxième, Aragano a terminé troisième au triple saut et Aragano a terminé deuxième au 200.

Bernard Bahnsen de Harvard a remporté les 110 haies hautes.

Athlétisme filles

Invitation Gênes-Kingston : Katelyn Duber, de Harvard, a remporté le 100 haies hautes et a pris la deuxième place du triple saut pour mener les Hornets à la deuxième place de la rencontre à 12 équipes avec 85 1/2 points.

Seneca a gagné avec 171 points, GK (83 1/2) a terminé troisième et Marian Central (67) a terminé quatrième.

Brenna Uppleger, de Harvard, a terminé deuxième du 100 m et du saut en longueur. Anahi Jimenez a terminé deuxième du 300 haies basses, tandis qu’Ella Martin (saut en hauteur) et Grace Latterel (saut à la perche) ont terminé troisièmes.

Lily Bures de Marian a remporté le saut en hauteur et Kaitlyn Mullen a terminé troisième du 300 haies.

Giada Miralta, de Johnsburg, a terminé deuxième au 800 et 1600, et Hope Klosowicz a terminé deuxième au 400 et troisième au 100 et 200.