Bilan sportif du Northwest Herald du mardi 4 octobre

Six footballeurs de Marian Central ont marqué mardi soir à Antioche pour mener les Hurricanes devant les Sequoits 7-0 pour leur sixième victoire consécutive.

Alek Trojanowski a ouvert le score pour Marian Central (12-2-1) avec 18:01 à faire en première mi-temps avant que Thomas Peyton ne porte le score à 2-0 avec 14:45 à jouer en première mi-temps. Dominic Aragona et Jacob Bonnet ont également marqué en première mi-temps, et Trojanowski, Nate Iafigliola et Michael Sbarounis ont marqué en seconde mi-temps.

Dawson Yegge a terminé la soirée avec quatre arrêts pour Marian.

Marengo 7, Orégon 1 : À Marengo, les Indiens ont terminé la saison régulière avec une victoire impressionnante à domicile.

Tyler Meesak et Juan Lopez ont marqué chacun deux fois, tandis que Christian Oceloti, Aydin Slavin et Finn Huart ont marqué chacun un but pour Marengo (7-10, 1-4 KRC).

Prairie Ridge 2, Dundee-Crown 1 : À Crystal Lake, les Wolves (8-7, 5-2) ont marqué deux buts en seconde période pour revenir et donner aux Chargers (10-7-3, 6-1) leur première défaite FVC de la saison.

Crystal Lake Sud 2, McHenry 1 : À McHenry, les Gators ont remporté leur troisième match FVC consécutif.

Nolan Getzinger a marqué en première mi-temps pour South (9-4-2, 5-1), tandis que Nico Velasco a marqué en seconde période pour faire tomber McHenry à 10-7-1, 3-2-1 FVC.

Crystal Lake Central 2, Burlington Central 1 : À Crystal Lake, Vincente Romero a marqué deux buts pour mener les Tigers à leur 10e victoire de la saison.

Romero a marqué deux minutes après le début de la seconde moitié du match FVC pour donner à Crystal Lake Central (10-6-2, 4-2-1) une avance de 1-0. Charles Ames a égalé le match pour les Rockets (4-10-2, 0-7) avec un but à 33 minutes de la fin avant que Romero n’ajoute son deuxième but à 29 minutes de la fin du match.

Joseph Gumecindo a effectué trois arrêts pour les Tigers.

Huntley 6, Hampshire 1 : À Huntley, les Red Raiders ont marqué cinq buts en seconde période pour remporter leur match FVC.

Huntley (11-5-2, 6-1 FVC) a pris du retard 1-0 tôt avant que Mason Leslie n’égalise le match avec 15 minutes à jouer en première mi-temps. Isaac Jacobo a donné une avance de 2-1 aux Red Raiders à 30 minutes de la fin du match et a de nouveau marqué cinq minutes plus tard. Ansel Dias a porté le score à 4-1 et Hudson Nielsen a marqué deux buts pour terminer le match.

Jacobs 1, Cary Grove 0 : À Algonquin, Kai Seto a marqué en première demie pour mener les Golden Eagles à une victoire FVC.

Adan Farias a effectué quatre arrêts pour Jacobs (5-9-2, 1-5-1) lors du jeu blanc.

VOLLEY FILLE

Crystal Lake Central 2, Hampshire 1 : À Crystal Lake, les Tigers se sont regroupés après avoir chuté dans le premier set pour gagner 18-25, 25-21, 25-14 en jeu FVC.

Bree Hubacher a mené Crystal Lake Central (15-10, 9-4) avec neuf récupérations, sept attaques décisives et sept as; Gabbie Andersen a récolté 22 passes décisives; Mykaela Wallen a réussi neuf attaques décisives et neuf récupérations; et Mia Ginter a terminé avec 17 récupérations et deux as.

Crystal Lake Sud 2, Dundee-Crown 1 : À Crystal Lake, les Gators ont tenu bon en trois sets pour remporter le match FVC 22-25, 25-12, 25-15.

Gabby Wire a réalisé 12 attaques décisives, 18 récupérations et trois as pour South (14-5, 9-4), Morgan Johnson a terminé avec 12 attaques décisives, 14 récupérations et deux as, tandis qu’Emma Stowasser a récolté 34 passes décisives, deux attaques décisives, deux as et cinq. creuse.

Rachael Pilusk a terminé la soirée avec sept attaques décisives pour les Chargers (13-6, 8-5), tandis que Kylie Hanson et Audrey Prusko en ont chacune ajouté cinq.

Prairie Ridge 2, Jacobs 0 : À Crystal Lake, les Wolves sont revenus à .500 avec une victoire 25-15, 25-20 FVC.

Ashley Stiefer a totalisé sept attaques décisives pour Prairie Ridge (10-10, 8-5), tandis que Katya Flaugher a terminé la soirée avec sept récupérations, cinq attaques décisives, trois as et un bloc.

Cassie Gorrity a mené Jacobs (8-10, 6-7) avec cinq attaques décisives, et Abby Deacon a obtenu sept passes décisives et cinq récupérations.

Cary-Grove 2, McHenry 0 : À McHenry, les Troyens (9-15, 3-10 FVC) ont vaincu les Warriors (11-14, 2-11) 25-17, 25-19.

Christian Life 2, Alden-Hébron 0 : À Hébron, les Green Giants (1-14, 1-5 Northeastern Athletic Conference) ont perdu leur 12e match consécutif 25-13, 25-19.