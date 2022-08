Bilan sportif du Northwest Herald du mardi 30 août

Ella Boland de McHenry a fourni un solide match complet avec 13 attaques décisives, quatre as et six blocs alors que les Warriors battaient Jacobs, 25-14, 25-11, dans un match de volley-ball de la Fox Valley Conference pour leur première victoire.

McHenry (1-3, 1-2) a obtenu 19 passes décisives d’Ella Jenkins. Mollie Hobson a ajouté six attaques décisives et Lynette Alsot a réussi quatre attaques décisives et un as.

Teagan Van Ston a mené Jacobs (0-3, 0-3) avec trois attaques décisives et un bloc. Yvonne Iskrev a ajouté deux attaques décisives et deux as, et Aurora Rodella a mené les Eagles avec cinq passes décisives.

Crystal Lake Central 2, Cary-Grove 0 : À Crystal Lake, Gabbie Anderson a récolté 12 passes décisives, six récupérations et quatre as alors que les Tigers battaient les Trojans lors de leur match FVC, 25-14, 25-19.

Mykaela Wallen a mené Central avec six attaques décisives et sept récupérations. Bree Hubacher a ajouté cinq attaques décisives, quatre récupérations, trois as et un bloc. Maddie Anderson a eu cinq as et deux récupérations, et Mia Ginger a dominé les Tigers avec 10 récupérations, et a obtenu un as et une aide.

Huntley 2, Prairie Ridge 0 : À Crystal Lake, les Red Raiders (3-0, 3-0) ont battu les Wolves (2-2, 2-1), 25-23, 25-17, dans leur match FVC.

Mackenzie Schmidt a mené Prairie Ridge avec quatre attaques décisives. Julia Reina a obtenu cinq passes décisives et un as et Katya Flaugher a ajouté deux attaques décisives, deux as et trois récupérations.

Woodstock Nord 2, Marengo 0 : À Woodstock, Kaitlyn Wickersheim a réussi huit attaques décisives et six récupérations alors que le Thunder (4-0, 1-0) battait les Indiens lors de leur match d’ouverture de la Kishwaukee River Conference.

Kylie Schulze a mené North avec 19 passes décisives et a ajouté cinq attaques décisives, quatre récupérations, un as et un bloc. Lexi Hansen et Emma Berner ont chacune réussi cinq attaques décisives, et Clara Klasek a réussi deux attaques décisives et deux blocs.

Sydney Andrews a réussi trois attaques décisives et quatre blocs pour les Indiens, tandis que Gianna Almeida a ajouté trois attaques décisives et trois blocs.

Alden-Hébron 2, Westminster Christian 0 : À Elgin, les Giants ont battu les Warriors, 25-19, 27-25, pour leur première victoire.

Adriana Valdez a mené AH avec cinq attaques décisives, Evelyn Heber a réussi deux attaques décisives et quatre as, et Marissa Johnson et Joanna Cazares ont chacune eu deux as pour les Giants.

Crystal Lake Sud 2, Hampshire 0 : À Crystal Lake, Gabby Wire a réussi 11 attaques décisives, a réussi deux as et neuf récupérations alors que les Gators battaient les Whip-Purs, 25-20, 25-18, dans leur match FVC.

Morgan Johnson et Bella Toniolo ont chacune réussi quatre attaques décisives et six récupérations. Emma Stowasser a mené les Gators avec 23 passes décisives et a réussi quatre attaques décisives. Kaitlyn Brandt a eu six récupérations.

Johnsburg 2, Grayslake Nord 1 : À Johnsburg, Delaney Stern a réussi un triple-double avec 11 attaques décisives, passes décisives et récupérations pour mener les Skyhawks devant les Knights, 25-19, 19-25, 25-19.

Molly Buchanan a récolté 14 récupérations pour Johnsburg, Kaylee Fouke a ajouté 16 passes décisives et Emmy Wiszceb a réussi sept attaques décisives et 12 récupérations.

FOOTBALL GARÇONS

Huntley 3, Burlington Central 1 : À Burlington, les Red Raiders (2-1-1, 1-0) ont marqué tous les buts dont ils avaient besoin en première mi-temps pour battre les Rockets lors de leur premier match FVC.

Zach Heitkemper a marqué sur la passe d’Ethan Pfeifer, Micah Overly a marqué sur une passe de Jack Breunig et Hudson Nielsen a marqué sans aide pour Huntley.

Le gardien David Pawlak a effectué neuf arrêts.

Harvard 2 Grant 1 (fusillade PK): À Fox Lake, les Hornets ont obtenu un but en temps réglementaire de Saul Sanchez, puis ont battu les Bulldogs hôtes lors d’une séance de tirs au but pour la victoire dans le tournoi Grant.

Andres Hernandez de Harvard a réussi un arrêt dans le but.

Crystal Lake Sud 0, Zion-Benton 0 : Au tournoi de Wauconda, les Gators (1-1-1) ont fait match nul sans but avec les Zee-Bees (3-0-1).

Logan Vargas a réalisé trois arrêts dans le but pour South.

Crystal Lake Central 1, DeKalb 0 : À Crystal Lake, Danny Cubelic a marqué sur un penalty 20 minutes après le début de la première mi-temps et les Tigers (5-0-1) ont vaincu les Barbs lors de leur match hors conférence.

Anthony Bellino a réussi deux arrêts en première mi-temps avant de repartir sur blessure. Joseph Gumecindo a réussi deux arrêts en seconde période, un sur un tir à bout portant après une reprise du jeu.

Vernon Hills 2, Cary Grove 1 : À Fox Lake, Landon Nawracaj a marqué sur la passe d’Evan Frangiamore, mais les Trojans ont perdu contre les Cougars lors de leur match du Grant Tournament.

Le gardien du CG, Logan Kemp, a effectué quatre arrêts.

Dundee-Crown 2, Elk Grove 2 : À Elk Grove Village, les Chargers ont pris une avance de 2-0 en première mi-temps, mais les Grenadiers ont marqué deux fois en seconde pour le match nul dans un match hors conférence.

Miguel Pena a marqué sur un penalty pour les Chargers (2-2-1), et Raul Hernandez a marqué sur la passe décisive de Diego Granados. David Schmiech a réalisé trois arrêts dans le but.

GOLF GARÇONS

Cary-Grove 164, Crystal Lake Central 168 : À Lakewood, Maddux Tarasevich a tiré un 1-moins de 35 ans pour mener les Trojans devant les Tigers lors de leur match FVC à RedTail.

Erik Pietrzyk a ajouté un 42 et Kyle Kotlarczyk un 43.

Charles Polash a mené Central avec un 41, tandis que Jack Bice et Jake Kenevick avaient chacun un 42.

Prairie Ridge 166, Huntley 178 : À Lakewood, Charlie Pettrone et Austin Klauser ont chacun tiré 39 pour mener les Wolves devant les Red Raiders lors de leur match FVC à Turnberry.

Justin Lee a ajouté un 42 pour Prairie Ridge.

Brendan Busky a mené Huntley avec un 42 et Nathan Elm a tiré 43.

McHenry 181, Jacobs 188 : Au McHenry Country Club, Ryan Townsend a tiré 42 et Justin Link a ajouté un 43 pour mener les Warriors devant les Golden Eagles dans leur match FVC.

Vine Vohasek a ajouté un 47 pour McHenry.

Owen Ziaja a mené Jacobs avec un 45. Zach Allen et Barrett Rennell avaient chacun 47.

Hampshire 170, Crystal Lake Sud 188 : Au Crystal Lake Country Club, Nolan Adamczyc a tiré 41 pour mener les Whip-Purs dans une victoire FVC sur les Gators.

Les Whips ont obtenu 43 points d’Eric Brown, Tegan Van Wiel, Jeff Pawlak et Brandon Kovanda.

Nate Stewart a mené South avec un 40 et Cam Miller a tiré un 46.

Harvard 189, Johnsburg 195 : À Fontana-On-Lake-Geneva, Wisconsin, Logan Garafol et Aaron Saucedo ont tous deux tiré 45 pour mener les Hornets à une victoire du KRC à Abbey Springs.

Mike Link a mené Johnsburg avec un 45.

GOLF FILLES

McHenry 187, Marengo 244 : À Bull Valley, Madison Donovan a tiré 44, Aubrey Lundin a tiré 46 et Kilynn Axelson a eu 47 alors que les Warriors battaient les Indiens lors de leur match sans conférence à Boone Creek.

Aubrey Ettner a mené Marengo avec un 49.

TENNIS FILLES

Huntley 5, Saint-Charles Nord 3 : À Huntley, les Red Raiders ont disputé trois matchs de double, dont deux en trois sets, pour remporter une double victoire contre les North Stars.

Emily Chong et Delaney Stock ont ​​remporté le doublé n ° 2 pour les Raiders. Carlie Weishaar et Nora Stevenson ont gagné en trois sets au n ° 3 et Ashely Phommasack et Ellie Pawels ont gagné en trois sets au n ° 4.

Huntley a remporté des victoires en simple n ° 3 (Kacie Scerbicke) et en simple n ° 4 (Jill Coleman).

Grayslake Nord 4, Crystal Lake Central 3 : À Crystal Lake, les Tigers ont perdu leur duel hors conférence avec les Knights par un match.

Maggie O’Connell et Anya Parikh ont gagné au double n ° 2, Kaitlin Coffey et Sofia Weckerlin ont gagné au double n ° 3 et Teira Frerichs et Kassidy Murphy ont gagné au double n ° 4 pour Central.