Bilan sportif du Northwest Herald du mardi 23 août

Charlie Pettrone de Prairie Ridge a tiré un 36 au-dessus de la normale et les Wolves ont eu trois joueurs qui ont battu McHenry, 157-182, lors de leur match de golf pour garçons de la Fox Valley Conference au McHenry Country Club mardi.

Danny Saville et Justin Lee ont chacun tiré 39 coups, tandis que Vincent Ricciardi en a tiré 43 pour Prairie Ridge.

Brandin Amelio a mené McHenry avec un 43, et Tanner Polep et Justin Link ont ​​chacun tiré un 46.

Coopérative Woodstock Nord 148, Johnsburg 183 : À Bull Valley, Aidan Sivore a mené cinq golfeurs du Thunder qui ont battu 40 lors d’une victoire de la Conférence de la rivière Kishwaukee contre les Skyhawks à Boone Creek.

Sivore a tiré 35, suivi d’Alex Treadway (37), Brady Heeren et Marc Cheng (38) et Frank Ferru (39).

Mike Link et Nick Grons ont chacun tiré un 43 pour mener Johnsburg.

Jacob 174, Crystal Lake Sud 188 : Au Crystal Lake Country Club, Braden Behrens et Owen Ziaja ont tiré 42s et Connor Schlueter et Barrett Renell ont tiré 45s alors que les Golden Eagles battaient les Gators dans un match FVC.

Nate Stewart a tiré un 37 pour mener Sud et Cooper LePage a ajouté un 50.

Marengo 189, Richmond-Burton 190 : À Marengo Ridge, les Indiens ont obtenu 45 secondes de Riley Weiss et Kyle Northcutt pour devancer les Rockets dans un match KRC.

Andrew Johnson a tiré 49 et Sean Ettner a ajouté un 50 pour les Indiens.

Jeff Lehn a mené RB avec un 40 et Danny Dezanek a ajouté un 49.

Huntley 158, Crystal Lake Central 172 : À Lakewood, Nooa Hakala a tiré 37, Taig Bhathal avait un 39 et Brendan Busky a ajouté un 40 alors que les Red Raiders battaient les Tigers à RedTail.

Charles Polash a mené Central avec un 41, Jake Kenefick a tiré 42 et Jack Bice a ajouté un 43.

Football garçons

Warren 4, Harvard 1 : À Grayslake, les Hornets n’ont pas pu vaincre une équipe difficile des Blue Devils lors de leur match du tournoi Grayslake North.

David Aquino a marqué en seconde période pour Harvard. Alan Gonzalez a réalisé quatre arrêts dans le but.

Burlington Central 2, Westminster Christian 1 : À Burlington, les Rockets ont obtenu du nouvel entraîneur Adam Schmitt sa première victoire en carrière dans un match hors conférence.

Filles Golf

McHenry 176, Prairie Ridge 192 : À Bull Valley, Madison Donovan a tiré un 2 sur 37 pour mener les Warriors devant les Wolves dans un match féminin FVC à Boone Creek.

Kilynn Axelson a tiré 43, Aubree Lundin a ajouté un 45 et Jennifer Henry avait un 51.

Jenna Albanese a mené les Wolves avec un 40. Brooke Benjamin avait un 49.

Marengo 208, Richmond-Burton 253 : À Marengo Ridge, Cadance Leucht et Alexa Calbow ont tiré 49 secondes pour mener les Indiens devant les Rockets dans leur match KRC. Emma Leucht a ajouté un 54 pour Marengo.

Meadow Rosendahl a mené les Rockets avec un 53.

Volley-ball féminin

Hampshire 2, Burlington Central 0 : Au Hampshire, les Whip-Purs ont battu les Rockets, 28-26, 25-19, dans leur match FVC.

Ashley Arceo a mené les Rockets avec quatre attaques décisives et quatre récupérations. Brianna Gritzman a réussi sept récupérations et deux as, Brooke Hoffman a ajouté trois attaques décisives, trois récupérations et deux as et Leah Freesemann a réussi trois attaques décisives et trois récupérations.

Prairie Ridge 2, McHenry 0 : À McHenry, les Wolves ont battu les Warriors, 25-17, 25-14, dans leur match FVC.

Prairie Ridge a eu une attaque équilibrée avec Katya Flaugher, Ashley Stiefer et Brielle Schulze obtenant toutes quatre attaques décisives. Flaugher a également eu trois as, cinq récupérations et deux blocs.

Maya Breseman a récolté sept récupérations et Grace Jansen a récolté huit passes et quatre récupérations.

Ella Boland a réussi huit attaques décisives, sept récupérations et trois blocs pour mener McHenry. Ella Jenkins a fourni 11 passes décisives, quatre récupérations et deux blocs et Kendall Krumsee a ajouté 13 récupérations et huit passes.

Crystal Lake Sud 2, Jacobs 0 : À Crystal Lake, Gabby Wire a mené les Gators avec 12 attaques décisives lors de leur victoire FVC contre les Golden Eagles, 25-16, 25-16.

Morgan Johnson a ajouté cinq attaques décisives, Emma Stowasser a récolté 20 passes décisives et Kaitlyn Brandt a récolté six récupérations et trois as.

Teagan Van Stone a mené Jacobs (0-1) avec quatre attaques décisives et Isabella Spychala en a eu trois. Aurora Rodella a enregistré sept passes décisives, Ali Pierre a réussi deux blocs et Yvonne Iskrev a réussi deux as et deux attaques décisives.

Dundee-Crown 2, Cary-Grove 1 : À Carpentersville, Kylie Hanson a réussi 12 attaques décisives, six passes décisives et deux as alors que les Chargers battaient les Trojans en action FVC, 25-13, 18-25, 25-21.

Courtney Komparda a récolté 14 passes décisives et deux as. Racheal Piluski a contribué avec cinq as et trois attaques décisives et Audrey Prusko a ajouté sept attaques décisives.