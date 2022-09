Nolan Getzinger de Crystal Lake South a marqué deux fois en seconde période alors que les Gators ont résisté à Jacobs, 2-1, lors de leur match de football des garçons de la Fox Valley Conference mardi à Crystal Lake.

Les Gators (5-2-1, 1-0 FVC) étaient à la traîne plus tôt dans la mi-temps après qu’un de leurs joueurs soit allé dégager un ballon, seulement pour qu’il frappe le dos d’un coéquipier et carambole pour un but contre son camp.

Andrew Smart a ensuite aidé sur le premier but de Getzinger avant que Getzinger ne marque plus tard sur un penalty.

Le gardien sudiste Logan Vargas a réalisé trois arrêts. Le gardien des Golden Eagles Adan Farias a gardé Jacobs (2-5-2, 0-1-1) proche avec huit arrêts.

Streamwood 8, Crystal Lake Central 1 : Au tournoi Streamwood, les Tigers (5-2-2) ont subi leur deuxième défaite consécutive face à une chaude équipe des Sabres qui a marqué quatre buts à chaque mi-temps.

Isaac Hernandez a marqué le seul but de Central 13 minutes après le début de la seconde période sur un penalty.

Le gardien central Joseph Gumecindo a effectué sept arrêts.

McHenry 1, Crête des Prairies 0 : Chez McHenry, Marko Stojich a marqué en première mi-temps alors que les Warriors (5-4, 1-0) battaient les Wolves dans leur match FVC.

JJ Tapia a fait une passe décisive sur le but de Stojich. Tyler Juergensen a réalisé sept arrêts dans le but des Warriors.

VOLLEY-BALL

Crystal Lake Sud 2, McHenry 0 : Chez McHenry, Emma Stowasser a récolté 18 passes décisives, quatre récupérations et deux as pour mener les Gators (4-3, 4-3) devant les Warriors (6-7, 2-5) dans leur match FVC 25-16, 25-21 .

Gabby Wire a mené les Gators avec huit attaques décisives et sept récupérations. Bella Toniolo a ajouté cinq attaques décisives, six récupérations et deux as et Morgan Johnson a réussi trois attaques décisives avec quatre récupérations.

Ella Boland a dominé McHenry avec sept attaques décisives, trois blocs et deux as. Kendall Krumsee a ajouté 12 récupérations et Lynette Alsot a contribué trois attaques décisives et deux blocs.

Huntley 2, Hampshire 0 : À Huntley, les Red Raiders (7-0, 7-0) ont battu les Whip-Purs 27-25, 25-16 dans leur match FVC.

Maggie Duyos a récolté 23 passes décisives et 13 récupérations pour mener les Raiders. Morgan Jones (11) et Ally Panzloff (sept) ont dominé Huntley en nombre de victoires. Avary DeBlieck a ajouté quatre attaques décisives et trois blocs.

Panzloff a également eu trois as et 11 récupérations, tandis que Luma Acevedo a obtenu 11 récupérations.

Prairie Ridge 2, Dundee-Crown 0 : À Crystal Lake, les Wolves (5-3, 5-2) ont obtenu 10 attaques décisives et sept récupérations de Katya Flaugher lors de leur victoire FVC sur les Chargers (8-4, 5-2) 25-16, 25-17.

Grace Jansen a ajouté 11 passes décisives et une mise à mort pour Prairie Ridge. Maya Breseman avait deux as et trois récupérations et Morgan Voight avait deux as et deux récupérations.

Rachel Piluski a mené DC avec cinq attaques décisives et Kylie Hanson a obtenu cinq passes décisives.

Woodstock Nord 2, lac 0 : À Lake Villa, Lexi Hansen a mené le Thunder (12-0) avec 11 attaques décisives dans une victoire hors conférence contre les Eagles, 25-16, 25-18.

Devynn Schulze a récolté 11 récupérations, Kylie Schulze a obtenu 16 passes décisives, 10 récupérations, deux attaques décisives et un bloc. Emma Berner a posé cinq as.

Saint-Viateur 2, Marian Central 1 : À Woodstock, Ella Conlon a mené les Hurricanes avec six attaques décisives, un bloc et un as dans leur défaite contre les Lions 25-22, 16-25, 25-12.

Kaitlin Mullen a récolté 14 passes décisives pour Marian, ainsi que deux blocs et huit récupérations. Danielle Lipnisky a ajouté cinq attaques décisives et Clair Scheiblhofer a ajouté quatre as, six récupérations et une attaque décisive.

GOLF GARÇONS

Prairie Ridge 171, Dundee-Crown 181 : À Lakewood, Charlie Pettrone et Thomas Trax ont chacun tiré 40 secondes pour mener les Wolves à une victoire contre les Chargers lors de leur match FVC au Turnberry Country Club.

Daniel Saville (45) et James Berg (46) ont eu les autres scores de comptage des Wolves.

Jared et Jake Russell ont tiré 44 et 45 pour mener les Chargers. Grant Meyer et Camden Schmeiser ont chacun tiré un 46 pour DC.

Cary Grove 160, Jacobs 177 : À West Dundee, Maddux Tarasevich a tiré un 38 pour mener les Trojans devant les Golden Eagles lors de leur match FVC à Randall Oaks.

Brock Iverson (40) et Erik Pietrzyk et Kyle Kotlarczyk (tous deux 41) ont complété le score de C-G.

Barrett Rennell a mené Jacobs avec un 42. Braden Behrens a tiré 43, Connor Schlueter avait un 45 et Owen Ziaja avait un 47.

Marengo 190, Belvidere 192 : À Marengo Ridge, Leo Bankel a tiré 46 pour mener les Indiens devant les Bucs dans un match hors conférence.

Sean Ettner (47), Nick Walters (48) et RIley Weiss (49) ont eu les autres scores de comptage pour Marengo.

GOLF FILLES

Johnsburg 209, Harvard 283 : À Bull Valley, Riley Klotz a tiré un 45 pour mener les Skyhawks devant les Hornets lors de leur match de la Kishwaukee River Conference à Boone Creek.

Lana Bowers a ajouté un 52 et MacKenzie McQuiston et Annie Moss ont tous deux tiré 56.

Aaralynn Schneider a mené Harvard avec un 49.

CVF double double : À Red Tail, Madison Donovan a tiré par 36 pour mener les Warriors (11-0) à des victoires FVC contre la coopérative Crystal Lake Central (188-189) et Burlington Central (188-210).

Crystal Lake Central, avec une formation légèrement différente, a battu Burlington Central, 181-210.

Aubree Lundin (47), Kilynn Axelson (51) et Jennifer Henry et Brooke Schubert (toutes deux 54) ont complété le score de McHenry.

Delaney Medlyn a mené CL Central avec un 42, suivi d’Addison Cleary (47), Madeline Trannel (51) et Rylee Rud (52) contre McHenry. Contre Burlington Central, les Tigers ont compté les 43 de Karolyn Maxwell et les 49 d’Estrella Bernal pour une chute de huit coups.

Natalia Gusciora (48) et Ariana Riep (49) ont mené les Rockets.

Hampshire 191, Dundee-Crown 203 : Lily Farman et Maddie Franz ont chacune tiré un 47 pour mener les Whip-Purs devant les Chargers dans leur match FVC.

Magen Lass de D-C avait un 41 pour le tour bas. Lydia Rodriguez a ajouté un 48 pour les Chargers.

Le Hampshire a également compté les 48 de Madison Bilek et les 49 de Lorna Bachta.

Marian Central 219, Marengo 260 : À Marengo Ridge, Ella Notaro a tiré 44 pour mener les Hurricanes devant les Indiens dans un match hors conférence.

Nina Notaro a ajouté un 48 pour Marian.

Alexa Calbow (54) et Aubrie Ettner (56) ont mené Marengo.

TENNIS FILLES

Jacobs 5, Crête des Prairies 2 : À Algonquin, Kylie Cohn et Lara Santa-Ines ont gagné au premier rang en double pour mener les Golden Eagles devant les Wolves dans leur match FVC.

Amelia Stoner et Sara Casey (n ° 2) et Gabi Czeremuga et Alexis Hill (n ° 4) ont gagné en double et Chloe Siegfort (n ° 1) et Amelia Pollock (n ° 3) ont gagné en simple pour les Eagles.

Cary-Grove 7, McHenry 0 : À Cary, les Troyens ont balayé les Warrriors dans leur match FVC.

Les gagnantes en simple CG étaient Annabella Gaffaney (n ° 1), Addie Lee (n ° 2) et Chloe Warner (n ° 3). En double, Becca Weaver et Alaina Joseph (n° 1), Maggie Groos et Katelyn O’ Malley (n° 2), Madison Strike et Teagan Bowers (n° 3) et Aubrey Lonergan et Erin Galfano (n° 4) ont été les gagnantes. .

Huntley 7, Woodstock Nord 0 : À Huntley, les Red Raiders ont balayé le Thunder dans un match hors conférence.

Ella Doughty (n ° 1), Ari Patel (n ° 2) et Kacie Scerbicke (n ° 3) ont gagné en simple pour les Raiders.

Kate Burkey et Elaina Hibbeler (n°1), Emily Chong et Delaney Stock (n°2), Carlie Weishaar et Nora Stevenson (n°3) et Ashley Phommasack et Ellie Pauwels (n°4) ont gagné en double pour Huntley.