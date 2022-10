Bilan sportif du Northwest Herald du mardi 11 octobre

Huntley a battu Cary-Grove 25-21, 25-12 pour remporter le championnat de volley-ball de la Fox Valley Conference mardi.

Les Red Raiders (22-4, 15-0 FVC) mènent Crystal Lake Central par quatre victoires avec trois matches restants.

Huntley a remporté le championnat FVC pour la dernière fois en 2019.

Crystal Lake Central 2, Crystal Lake Sud 0 : Les Tigers avaient quatre joueurs avec trois attaques décisives ou plus dans un 25-14, 25-17 contre les Gators lors de leur match FVC mardi à Crystal Lake.

Bree Hubacher a réussi quatre attaques décisives et sept récupérations, Siena Smiejek a réussi quatre attaques décisives et deux as, Vivian Akalaonu a ajouté trois attaques décisives et trois blocs, tandis que Mykaela Wallen a réussi trois attaques décisives, neuf récupérations et deux as.

Emma Stowasser a mené Sud avec 23 passes décisives et quatre récupérations. Gabby Wire a eu neuf attaques décisives et 13 récupérations, Morgan Johnson a eu huit attaques décisives et six récupérations et Kaitlyn Brandt a eu 10 récupérations.

Jacobs 2, Burlington Central 0 : À Algonquin, Teagan Van Stone a réussi cinq attaques décisives et deux blocs alors que les Golden Eagles (10-15, 7-8 FVC) ont vaincu les Rockets (14-12, 6-9) dans leur match FVC 25-21, 25-22.

Sara Wasner a ajouté cinq attaques décisives, Ali Pierre, Yvonne Iskrev et Cassie Gorrity ayant chacun trois attaques décisives. Iskrev et Pierre avaient chacun deux blocs. Isabella Spychala a réussi un kill et trois contres.

Aurora Rodella et Abby Deacon ont chacune récolté huit passes décisives, tandis que Gracie Breeze a récolté huit récupérations et Kate Wilson sept récupérations.

Leah Freesemann a réussi 13 attaques décisives pour les Rockets, tandis que Brooke Hoffman a ajouté neuf attaques décisives.

Ashley Arceo a récolté 21 passes décisives et huit récupérations, et Brianna Gritzman a récolté 19 récupérations.

Prairie Ridge 2, Hampshire 1 : À Crystal Lake, Katya Flaugher a réussi 23 attaques décisives et trois as alors que les Wolves (12-15, 9-6) ont résisté aux Whip-Purs 25-16, 22-25, 25-18 dans leur match FVC.

Grace Jansen a ajouté 38 passes et quatre as. Morgan Voight a 12 récupérations et Amelia Bowen a réussi trois attaques décisives et deux blocs.

Woodstock 2, Harvard 0 : À Harvard, les Blue Streaks ont battu les Hornets 25-14, 25-14 dans leur match KRC.

Julia Laidig a mené les séries avec 11 attaques décisives et huit as. Hallie Steponaitis a ajouté huit attaques décisives. Ella Wicker a contribué 15 passes décisives et trois attaques décisives, et Makayla Thomas a obtenu cinq attaques décisives.

Katelyn Duber et Britta Livdahl ont chacune réussi trois attaques décisives pour les Hornets. Mindy Krasinski a récolté 12 passes décisives.

McHenry 2, Dundee-Crown 1 : À McHenry, les Warriors ont battu les Chargers 25-23, 23-25, 25-21 dans leur match FVC.

Rachael Piluski a réussi 11 attaques décisives et Audrey Prusko en a ajouté neuf pour les Chargers. Kylie Hanson a récolté neuf passes décisives et huit attaques décisives, tandis que Courtney Komparda a récolté 16 passes décisives.

FOOTBALL GARÇONS

Classe 1A Marian Central Regional : À Woodstock, les Hurricanes (13-3-1), têtes de série no 2, ont marqué deux fois en seconde période pour battre les Rockets no 6 en demi-finale.

Nate Iafigliola a marqué sur la passe décisive de Peyton Thomas avec 25:09 à faire dans le match. Thomas a ensuite marqué de Michael Sbarounis avec 1:07 à faire.

Le gardien marial Dawson Yegge a réalisé six arrêts pour son 10e jeu blanc de la saison.

L’entraîneur des Hurricanes, Art Dixon, a crédité Iafigliola, Jacob Bonnet, Joseph Goder et Nick Giesinger du côté défensif pour avoir aidé Yegge à réaliser un autre jeu blanc.

No. 4 Marengo affronte No. 5 Johnsburg à 16h30 mercredi dans la deuxième demi-finale. Le vainqueur affronte Marian à 13h samedi pour le titre.

Crystal Lake Sud 2, Huntley 1 (OT): À Huntley, Nico Velasco a marqué en prolongation pour donner aux Gators (11-4-3, 7-1) une victoire cruciale du FVC sur les Red Raiders (12-7-2, 6-3).

Avec la victoire et l’égalité de Dundee-Crown contre Jacobs, South peut remporter le titre avec une victoire à domicile contre le Hampshire jeudi.

Velasco a marqué une passe de Garrett Hess pour le vainqueur du match. Brendan Lewis a obtenu le premier but des Gators grâce à la passe décisive de Nolan Getzinger.

Zach Heitkemper de Huntley a marqué grâce à la passe décisive de Micah Overly.

Le gardien sudiste Logan Vargas a réalisé huit arrêts.

Hampshire 3, Cary Grove 1 : À Cary, les Whip-Purs ont marqué deux fois en seconde période pour battre les Trojans dans leur match FVC.

Angel Apaez a marqué le but de C-G grâce à la passe décisive de Cole Waddell. Logan Kemp a réalisé quatre arrêts dans le but des Trojans.