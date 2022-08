Bilan sportif du Northwest Herald du lundi 29 août

Marian Central a marqué trois buts en première mi-temps pour prendre le contrôle en route vers une victoire 4-0 contre St. Edward lundi lors d’un match de football masculin hors conférence à Woodstock.

Marian (2-1-1) a obtenu des buts de Dominic Aragona et Alex Trojanowski à la deuxième minute d’intervalle en première mi-temps. Plus tard dans la mi-temps, Jacob Bonnet a marqué.

Michael Raimondo a marqué pour les Hurricanes en seconde période. Nic Giesinger a obtenu deux passes décisives, tandis que Bonnet et Peyton Thomas en ont chacun obtenu une.

Dawson Yegge a effectué cinq arrêts dans le but de Marian.

Richmond-Burton 4, Woodstock Nord 1 : À Woodstock, Jack Meyer a marqué un but et aidé un autre alors que les Rockets (4-4, 1-1) battaient le Thunder lors de leur match de la Kishwaukee River Conference.

Aiden Alberts a marqué le premier pour RB, suivi de Meyer contre Joe Kyes. Josue Campos a marqué sur la passe décisive de Meyer et Aiden Lindsey a terminé le score avec un but sans aide.

Piotr Chmeilowski a réalisé 12 arrêts, dont un sur penalty, pour les Rockets.

Vernon Hills 2, Harvard 1 : À Fox Lake, Javier Rivera a marqué une passe décisive de David Aquino pour le but des Hornets lors de leur défaite contre les Cougars lors du tournoi Grant.

Andres Hernandez des Hornets a effectué quatre arrêts dans le but.

GOLF GARÇONS

Marian Central 180, McHenry 195 : Au Bull Valley Golf Club, Peter Louise a tiré un 40 pour mener les Hurricanes à une victoire lors de leur double rencontre hors conférence contre les Warriors.

Declan et Finn Pivnicka ont chacun tiré 46s, et Michael Jablonski avait un 48 pour Marian.

Coopérative Woodstock Nord 170, Marengo 189 : À Woodstock, Frank Ferru a tiré un 40 pour mener le Thunder devant les Indiens lors de leur duel de la Kishwaukee River Conference à Crystal Woods.

North s’est amélioré à 3-0 dans le KRC.

GOLF FILLES

Huntley 187, Marian Central 198 : À Bull Valley, Aubrey Dingbaum a tiré un 42 et Maddie Sloan a ajouté un 43 alors que les Red Raiders battaient les Hurricanes dans un match hors conférence.

Kylie Szymczak (49) et Sammi Campanelli (53) ont complété le score de Huntley.

Ella Notaro a tiré un 42 et Nina Notaro a eu un 43 pour les Hurricanes.

VOLLEY FILLE

Burlington Central 2, DeKalb 0 : À Burlington, Brooke Hoffman a réussi huit attaques décisives, six récupérations et quatre as alors que les Rockets (1-2) battaient les Barbs dans un match hors conférence, 25-21, 25-17.

Ashley Arceo a fourni 14 passes décisives, quatre récupérations et deux as pour Central. Leah Freesemann a ajouté sept attaques décisives et 10 récupérations, et Peyton Stout a réussi trois attaques décisives.

Woodstock Nord 2, Wauconda 0 : À Wauconda, Kylie Schulze a récolté 10 passes décisives, quatre attaques décisives, trois récupérations et deux as pour mener le Thunder devant les Bulldogs lors de leur match hors conférence, 25-16, 25-12.

Emma Berner a ajouté quatre attaques décisives et deux contres pour North (3-0). Katie Wickersheim a mené le Thunder avec huit attaques décisives et a ajouté trois récupérations.

Makenzie Buss, Devynn Schulze, Lexi Hansen et Dani Hansen ont tous eu trois fouilles chacun.

Richmond-Burton 2, Grant 0 : À Richmond, Maggie Uhwat a réussi huit attaques décisives et Elissa Furlan en a ajouté six alors que les Rockets battaient les Bulldogs en deux sets.

RB (2-1) a obtenu trois attaques décisives de Maddi Havlicek, Alex Hopp a mené avec 16 passes décisives et Kaitlyn Lehecka a obtenu deux attaques décisives et un bloc.