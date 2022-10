Bilan sportif du Northwest Herald du lundi 24 octobre

Danielle Lipnisky de Marian Central a abattu 11 attaques décisives alors que les Hurricanes, têtes de série n ° 6, ont battu le n ° 11 Cristo Rey St. Martin 25-12, 25-12 lundi lors de leur match de barrage au Marian Central Regional de classe 2A à Woodstock.

Kaitlyn Mullen a ajouté 11 passes décisives, deux attaques décisives et un as pour les Hurricanes, qui affronteront Richmond-Burton, numéro 3, lors du deuxième match de mardi. Le n ° 9 St. Edward, qui a battu le n ° 10 North Boone 25-19, 25-14, rencontre le n ° 2 Johnsburg à 18 heures lors de la première demi-finale de mardi.

Ella Conlon a récolté cinq attaques décisives, six récupérations et un as pour Marian et Alex Rewiako a obtenu 11 passes décisives, quatre récupérations et quatre as.

Boylan 2, Harvard 0 : Lors de la classe 3A Woodstock North Regional, le n ° 8 Boylan a battu le n ° 9 Harvard 25-16, 25-8 lors de leur match de barrage.

Boylan avance pour rencontrer le n ° 1 Woodstock North à 18 h mardi lors de la première demi-finale. Le No. 4 Belvidere North et le No. 7 Woodstock jouent dans la deuxième demi-finale.

le résultat de dimanche

LE HOCKEY

D-155 Prédateurs 5, Chicago Sud 0 : Kaden Norman a inscrit un but et deux passes décisives alors que les Predators du District 155 ont battu les Eagles lors de leur match de la division or du centre-nord de l’IHSHL dimanche.

Nicky Williams, Tommy Trax, Gavin Hora et Charlie Carnes ont marqué pour les Predators. Trax, Williams, Carnes et Dylan Kamph ont tous obtenu des passes décisives.